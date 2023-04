Clarisse Crémer se trouve un bateau et un commanditaire pour le Vendée Globe

La navigatrice de 33 ans a rejoint l'équipe du Britannique Alex Thomson, récent acquéreur de l'ex-Apivia que Banque Populaire lui destinait, et reprendra la barre de cet Imoca (monocoque 60 pieds) performant pour deux ans, grâce au partenariat de L'Occitane en Provence.

Début février, la jeune femme, 12e du dernier Vendée Globe et mère d'une petite fille en novembre, avait plongé le monde de la voile dans l'embarras en annonçant avoir été lâchée par son parraineur en raison de sa grossesse.

En effet, de nouvelles règles de qualification pour le Vendée Globe prennent en compte la participation à une série de courses en amont, et Banque Populaire s'inquiétait du retard accumulé par rapport à ses concurrents.

Face à la perspective de n'être sur le ponton des Sables-d'Olonne (ouest de la France) en novembre 2024 que pour saluer le départ de son compagnon Tanguy Le Turquais, dont le propre projet de Vendée Globe n'a pas été perturbé par la naissance de leur fille, Clarisse Crémer a pris la plume.

Il y avait clairement une volonté de susciter le débat , a expliqué dans un entretien à l'AFP la diplômée de la célèbre école de commerce HEC, qui s'était lancée dans la voile grâce au soutien d'une petite communauté réunie sur les réseaux sociaux.

Objectif atteint : malgré le silence gêné d'une grande partie du monde encore très masculin des skippers, la polémique a été si vive que Banque Populaire, partenaire reconnu du monde de la voile, a vite jeté l'éponge.

Clarisse Crémer a pour sa part gardé le silence. D'une part pour ne pas focaliser le débat sur (sa) personne et d'autre part parce qu'elle s'est très vite lancée à plein temps dans un nouveau projet.

D'abord, Alex Thomson l'a appelée. Ce marin britannique de 49 ans, qui s'est lancé dans la direction d'équipe après cinq participations au Vendée Globe, a racheté en mars l'Imoca que le groupe bancaire français avait acquis l'an dernier pour Clarisse Crémer.

Puis le contact s'est fait avec L'Occitane, qui avait accompagné le navigateur français Armel Tripon, 11e du dernier Vendée Globe.

L'égalité hommes/femmes et le développement du leadership féminin sont des valeurs très importantes pour nous , a assuré à l'AFP Adrien Geiger, directeur général de l'entreprise de cosmétiques.

On s'est embarqué dans cette histoire en disant qu'il fallait que Clarisse fasse le Vendée Globe , a-t-il ajouté, en évoquant le congé parental de quatre mois qu'il a lui-même pris l'an dernier.

C'était les trois pierres angulaires du projet : une équipe, un bateau, un commanditaire , a déclaré la navigatrice, qui entend se lancer désormais dans une course contre la montre pour enchaîner les milles nécessaires à sa sélection.

Sur ce point, la direction de la course, qui semblait intransigeante en février, a adouci son discours, laissant entendre que tout serait fait pour permettre à Clarisse Crémer de prendre le départ et promettant surtout de réviser ses règles pour l'édition 2028.

Consciente d'être devenue un symbole, la Française est bien décidée à profiter de sa médiatisation pour faire avancer le débat sur la maternité au cours des prochaines années.

La parentalité n'a pas du tout la même conséquence sur une carrière, en particulier sportive, pour un homme et pour une femme , a-t-elle rappelé. On ne demande pas que tout soit pareil, on demande que ce soit possible, que la maternité ne soit pas un frein rédhibitoire .

Mais pour l'instant, elle se dit concentrée sur le sportif et impatiente de retourner naviguer. Son voilier à foils, encore en chantier, doit être remis à l'eau en juin et la première course est prévue en juillet.