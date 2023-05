Catherine Beauchemin-Pinard veut un premier titre mondial

C'est que la judoka montréalaise veut faire honneur à son deuxième rang mondial, derrière la Britannique Lucy Rendall.

Seule Canadienne dans la catégorie des moins de 63 kg, elle respire la confiance, bien installée dans le top 8 qui lui garantit de bons tirages au sort dans les grands événements.

Avec une victoire au grand chelem à Tel-Aviv en février et une 2e place à Antalya au début avril, Beauchemin-Pinard sait que le titre mondial est à sa portée au Qatar quand elle foulera le tatami le 10 mai.

« Je vise l’or aux mondiaux et je me vois mal dire que je vise autre chose que l’or. C’est comme me dire que je vais perdre durant la journée. Je suis due pour gagner un titre mondial. » — Une citation de Catherine Beauchemin-Pinard, vice-championne du monde en judo

J’ai décroché le bronze aux Jeux olympiques, la 2e place aux Championnats du monde de 2022. C’est un des titres que je veux aller chercher, affirme-t-elle à Radio-Canada. Je regarde la liste des filles qui seront aux Championnats du monde et je suis prête à dire que je suis capable de battre chacune des filles qui sont sur cette liste-là. Je n’aurais pas dit ça avant les JO de Tokyo. Après ça, c’est de le faire!

Catherine Beauchemin-Pinard a remporté le grand chelem de Tel-Aviv en février. Photo : IJF / Gabriela Sabau Gabriela

Une confiance en ses moyens que constate son ancien coéquipier Antoine Valois-Fortier, aujourd'hui entraîneur de l'équipe canadienne.

Catherine a atteint un niveau de maturité et elle comprend plus que jamais quelles sont ses forces, et ce qui fait qu'elle est médaillée olympique, affirme Valois-Fortier. La Catherine d'aujourd'hui est bien meilleure que la Catherine pré-Tokyo.

Catherine Beauchemin-Pinard dans les bras d'Antoine Valois-Fortier après sa victoire à Tel-Aviv Photo : IJF / Gabriela Sabau

Si la Québécoise craint les Japonaises, elle se méfiera aussi de la Française Clarisse Agbégnénou, championne olympique en titre, qui a retrouvé les tatamis en novembre dernier après une longue pause.

Elle a eu un bébé [en juin] et elle est revenue sur le circuit. Reste à voir à quel niveau elle est revenue aujourd’hui , précise Beauchemin-Pinard, défaite par Agbégnénou en demi-finale à Tokyo.

Catherine Beauchemin-Pinard et Clarisse Agbégnénou en demi-finale du tournoi olympique de Tokyo Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

À son retour à la compétition, à Tel-Aviv en février, Agbégnénou a fini 7e après avoir été stoppée à son troisième combat. Si elle l'avait gagné, elle aurait affronté la Montréalaise de 28 ans.

Compte tenu du recul au classement de la Française de 30 ans, maintenant 17e, Catherine Beauchemin-Pinard pourrait très bien la retrouver au premier tour. Mais, pour l'instant, elle ne veut pas trop penser aux hasards du tirage au sort.

Catherine Beauchemin-Pinard en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Je vais me concentrer sur ma préparation, comment je me sens la journée même, ma perte de poids, pour arriver prête. Ensuite, ce sera un combat à la fois. Si je me concentre là-dessus, généralement, le résultat vient avec.

Les J0 de 2024, c'est presque demain

Beauchemin-Pinard pense déjà à l'année olympique, mais elle ne veut pas se projeter trop loin parce que le chemin vers Paris n'est pas encore parfaitement tracé.

Les JO sont là, dit-elle en pointant ses pieds. Ça va arriver très vite. Maintenant, avec l’IJF [la fédération internationale, NDLR], c’est dur de planifier à l’avance, car il y a tellement de tournois qui s’ajoutent, qui changent à la dernière minute, qu’on se fixe, je crois, des plans de trois mois maximum.

Catherine Beauchemin-Pinard en compétition, accompagné de l'entraîneur national Antoine Valois-Fortier Photo : IJF / Gabriela Sabau

Un plan qu'Antoine Valois-Fortier met en application pour rassurer les athlètes.

Ce qu'on a compris avec la COVID, c'est que ces incertitudes-là vont rester, qu'il y ait ou non une pandémie, affirme le médaillé de bronze des JO de 2012. C'est un des apprentissages de ce qui s'est passé. On ne s'attarde pas à se conter des histoires sur l'avenir, les si et les peut-être. On doit mettre notre focus sur ce qu'on contrôle. C'est pourquoi on se donne des plans à moyen terme, trois, quatre mois.

Ce qui fait bien l'affaire de Beauchemin-Pinard, concentrée à aller chercher ce titre mondial qu'elle croit mériter.

Je sais qu’il y a les Jeux, mais j’essaie de voir plus à court terme et de ne pas me projeter trop loin , conclut-elle.