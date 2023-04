Comment diminuer le risque de rupture ligamentaire au soccer féminin?

Au cours des 18 derniers mois, la malchance s'est abattue sur plusieurs des meilleures joueuses de soccer du monde. Pour des raisons majoritaires anatomiques, biomécaniques est hormonales, les femmes ont jusqu’à 10 fois plus de chance de subir une rupture du ligament croisé antérieur (LCA).

À lire aussi : Pourquoi autant de déchirures ligamentaires du genou au soccer féminin?

À quelques mois de la présentation de la Coupe du monde féminine, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie, l’hécatombe se poursuite. La capitaine de l’Angleterre et joueuse du club Arsenal, Leah Williamsson, vient de déclarer forfait en vue du Mondial en raison d'une déchirure du LCA.

Plusieurs joueuses, dont sa coéquipière Beth Mead,  (Nouvelle fenêtre) qui est elle aussi touchée au LCA, interpellent la FIFA. On souhaite un investissement financier majeur afin que la recherche avance sur le sujet.

On comprend maintenant davantage ce qui augmente radicalement le risque chez l’athlète féminine, mais les experts tentent maintenant de déterminer quelles sont les solutions à mettre en place pour prévenir ce type de blessure.

Plusieurs questions demeurent, mais une préparation physique adaptée aux spécificités de la femme semble constituer le nerf de la guerre.

On ne peut pas changer l’anatomie ou les hormones, mais on peut changer la manière dont le corps utilise le genou. L’athlète peut améliorer la balance musculaire au niveau des muscles de la cuisse, elle peut améliorer sa technique de course, de changement de direction ou d’atterrissage , explique le Dr Jérôme Ouellet, spécialiste en médecine sportive.

Yannick Girard, qui est responsable de la performance physique pour Canada Soccer et qui a notamment travaillé pour l'Impact de Montréal, croit aussi que la clé est le travail fait en amont. Les programmes d’entraînement doivent être adaptés aux besoins du ligament croisé antérieur et aux spécificités de la morphologie féminine.

Afin de prévenir les blessures au LCA, les programmes seront basés sur des étirements, le renforcement musculaire, la proprioception et l’équilibre. La sensibilisation face aux positions à risque et au besoin, la modification de la technique, peuvent faire un monde de différence , souligne-t-il.

Beth Mead, de l'Angleterre, est étendue au sol après s'être blessée pendant la finale de l'Euro 2022 contre l'Allemagne. Photo : Getty Images / Harriet Lander

Maxence Pieulhet est préparateur physique pour le club féminin Paris FC, en D1 Arkema, première division française. Il a rapidement décelé un manque flagrant dans le domaine tandis que tous les apprentissages acquis sur les bancs d’école ont été faits sur les athlètes masculins. Il a donc choisi d’écrire lui-même un ouvrage, paru en 2021, destiné uniquement à la préparation physique dans le monde du soccer féminin.

Le travail de musculation est vraiment important parce qu’il va apporter un meilleur contrôle moteur. Plus on va être en déficit de force, notamment d’activation des ischiojambiers, plus ça va être problématique. Ce sont des exercices proprioceptifs à intégrer tous les jours. La conscience du corps dans l’espace, apprendre aussi à bien se déplacer, à accélérer et décélérer correctement. Il faut intégrer des stratégies motrices chez les jeunes dès la formation , affirme-t-il.

Le programme FIFA 11+  (Nouvelle fenêtre) avait justement été créé au début des années 2000 avec l'objectif de limiter un certain de nombre de blessures, ou de diminuer leur gravité. Ce programme d’échauffement semble avoir fait ses preuves depuis, alors que plusieurs analyses révèlent que le risque de blessure au LCA pourrait être réduit de 70 %.

Le même problème demeure, cependant : ce protocole a été établi pour les joueurs de soccer sans prendre en compte les spécificités de l’athlète féminine.

Des avancées importantes

Même si beaucoup de travail reste à faire, certains clubs professionnels ont choisi de prendre les choses en main. Chelsea a décidé de travailler conjointement avec la compagnie Orreco afin de monitorer les cycles menstruels de leurs joueuses. Le club anglais espère ainsi améliorer les performances, mais aussi réduire le risque de blessures.

Plusieurs études ont avancé que la fluctuation des hormones  (Nouvelle fenêtre) , notamment au moment de la période préovulatoire du cycle menstruel, pourrait avoir une incidence sur ce risque.

Cette question avait été grandement abordée à la suite de la victoire des États-Unis à la Coupe du monde féminine, en 2019  (Nouvelle fenêtre) . Les joueuses avaient alors publiquement affirmé que leurs cycles menstruels avaient été monitorés pendant les quatre années menant au Mondial.

Un club comme Chelsea a évidemment les moyens de ses ambitions, une réalité qui n’est peut-être pas celle d’une équipe comme celle du Paris FC.

Il ne faut pas oublier que ça reste du domaine de l’intime et du médical, alors il faut développer une relation de confiance pour aborder ces sujets, reconnaît Maxence Pieulhet, préparateur physique. Nous pouvons quand même faire tranquillement des changements. J’ai notamment modifié le questionnaire de début de saison afin d’en connaître plus sur l’historique familial en termes de blessures.

Malgré toute la prévention possible, le risque zéro n’existe pas, surtout quand il s’agit du ligament du corps humain qui est le plus souvent atteint. Si une athlète subit malheureusement une déchirure ligamentaire du genou, une attention particulière devra être portée à la récupération et à la façon dont elle pourra revenir au jeu. Patience sera le mot d’ordre.

Le retour se fait en moyenne après six mois, mais la phase de récupération est très longue. Il faut prévoir un retour optimal après deux ans avec des variations non négligeables au cours des quatre années post-accident , explique Yannick Girard.

Avant la chirurgie, les experts recommandent d’effectuer beaucoup de physiothérapie afin de réduire l’inflammation dans le genou et, surtout, de retrouver une amplitude de mouvement articulaire et une force relativement normales. Une fois la chirurgie effectuée, la physiothérapie intensive deviendra la pierre angulaire d’une bonne rééducation.

Par contre, une fois que l’athlète a subi une rupture du LCA, les chances de récidive augmentent radicalement.

Si tu as déjà eu une chirurgie de reconstruction du LCA, tu as 30 % de risque de subir à nouveau une rupture à l’un des deux genoux, que ce soit celui opéré ou non, précise le Dr Ouellet. La réadaptation post-chirurgie est vraiment importante pour réduire le risque de récidive au minimum.

En plus du risque de récidive, plusieurs études avancent que plus le niveau du sport est élevé, plus les risques que l’athlète ne puisse pas revenir au même calibre de performance qu’auparavant sont grands. Il y a aussi ces athlètes qui font mentir la science. C’est le cas de l’Islandaise Gunny Jónsdóttir, qui a disputé plus de 100 matchs avec son pays, en plus de jouer professionnellement en Islande, aux États-Unis et en Australie, et ce, malgré trois ruptures du LCA depuis le début de sa carrière.

Mais peu importe l’origine de la blessure, la rapidité et la qualité de la réparation chirurgicale et la durée de la rééducation, le genou opéré risque fort de montrer des signes d’arthrose précoce de 15 à 20 ans  (Nouvelle fenêtre) après l’opération.

Encore une fois, imaginez s’il était question du genou de Lionel Messi.