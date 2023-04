Megan Gilkes au seuil du top 10 au terme des essais présaison de l’Académie F1

Au terme de ses deux derniers jours de travail et de ses 113 tours du circuit français, Megan Gilkes (Rodin Carlin) a obtenu son meilleur chrono en 1 min 27 s 435/1000, enregistré mardi, lors du premier jour. Ce qui la place au seuil du top 10.

La pilote ontarienne a fini son travail de préparation à 1,2 s de sa coéquipière, la Britannique Abbi Pulling, qui a été la plus rapide des essais du Castellet.

Megan Gilkes dans la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin lors des essais présaison de l'Académie F1 Photo : Facebook / Megan Gilkes

Pulling, une des favorites pour remporter le titre de la première saison de l'Académie F1, a fait 130 tours et a enregistré un chrono imbattable de 1:26,163, mercredi, lors du second jour.

Nous n'avons pas connu de problèmes, et nous avons fait un grand pas dans la bonne direction, a dit la jeune pilote britannique, après voir fait quelques modifications de réglages.

Je me suis maintenue en haut de la feuille de temps, mais il m'a manqué un peu de constance dans les chronos, a-t-elle admis. Ce sera le but lors des essais de la première course en Autriche.

Pulling a devancé au chrono deux pilotes espagnoles, Marta García (PREMA Racing, 1:26,230) et Nerea Martí (Campos Racing, 1:26,496). La Britannique avait déjà été la plus rapide des essais de Barcelone.

Les bons chronos d'Abbi Pulling aideront sa coéquipière canadienne à progresser dans la monoplace no 12 de l'équipe Rodin Carlin.

Le premier objectif de Megan Gilkes sera de se montrer plus rapide que la troisième pilote de l'équipe, la Britannique Jessica Edgar, dont le meilleur chrono a été de 1:27,029.

Les 15 pilotes inscrites au championnat ont complété plus de 1850 tours du circuit français, mardi et mercredi.

Cela met un terme au programme de préparation présaison de quatre jours, deux à Barcelone et deux au Castellet). La première étape de la saison est prévue à Spielberg, en Autriche, les 27 et 28 avril.

Megan Gilkes chez Rodin Carlin en 2023 Photo : Facebook / Megan Gilkes

Rappelons qu'en 2022, Megan Gilkes a disputé le championnat britannique GB4 (circuit à petit budget parallèle au championnat britannique de F4), a gagné deux courses (Donington Park et Snetterton) et est montée une autre fois sur le podium (3e à Silverstone) pour finir en 6e place au classement.

Dans le cadre de ses études en ingénierie aéronautique à l'Imperial College London, Megan Gilkes a obtenu un stage comme aide-ingénieure de piste (track side support engineer) dans l'équipe de F1 Aston Martin de l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll.

Il est prévu que Megan Gilkes dispute la totalité de cette première saison, soit 7 étapes et 21 courses, au sein de l'équipe Rodin Carlin.

Pour poursuivre le mandat de la W Series

Les cinq équipes inscrites de ce nouveau championnat réservé aux femmes pilotes, mis sur pied par la FIA et soutenu par la F1, sont ART Grand Prix,  (Nouvelle fenêtre) Campos Racing, MP Motorsport, Prema Racing et Rodin Carlin. Des équipes qui font aussi rouler des monoplaces en F2 et en F3.

La Britannique Abbi Pulling, la plus rapide des essais présaison de l'Académie F1. Photo : F1 Academy

De ce fait, les pilotes qui se distingueront dans l'Académie F1 auront, espérons-le, plus de facilité à gravir les échelons. Tout au moins à obtenir des essais dans des catégories supérieures.

C'est un grand pas en avant par rapport à la W Series pour ces femmes rêvant à la F1.

La W Series faisait rouler des F3 Tatuus T-318, mais l'Académie F1 a choisi des monoplaces de catégorie inférieure, des F4 de marque Tatuus (modèle T421) à moteur turbocompressé, développant 165 chevaux.

Un choix réfléchi pour avoir accès à un plus grand bassin de femmes pilotes (et au budget qu'elles doivent trouver).

Contrairement à la W Series, qui finançait à 100 % la saison des pilotes, l'Académie F1 reçoit de la F1 un budget de 150 000 euros par voiture (220 500 $ CA), le reste étant pris en charge par les pilotes.