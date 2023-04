Tadej Pogacar s’offre sa première Flèche wallonne, Demi Vollering aussi en vedette

Déjà vainqueur de l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas le dimanche 16 avril, le coureur de l'équipe UAE a cette fois devancé sur les routes belges le Danois Skjelmose Jensen et l'Espagnol Mikel Landa au terme d'une attaque tardive et imparable. Il était le grand favori.

C'était très dur, le mur est vraiment spectaculaire , a dit le Slovène.

Il a résisté au retour de ses adversaires et s'est imposé dans les 150 derniers mètres. Il a ajouté une nouvelle victoire à un début de saison époustouflant.

Avant ce succès, il avait notamment gagné le Tour d'Andalousie, Paris-Nice, le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race.

Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech) a livré une belle bataille au reste de l'élite mondiale, mais il a conclu au pied du podium, comme en 2021 dans cette épreuve, à trois petites secondes du trio de tête. Son coéquipier Guillaume Boivin a terminé 131e, tandis qu'Hugo Houle a abandonné.

Tadej a réussi le sprint parfait, a reconnu Woods. J'attendais peut-être qu'il anticipe le Mur ou même qu'il place son sprint de plus loin. Mais ce garçon est vraiment surprenant. Il est difficile de deviner ce qu'il va faire. Je me sentais fort, mais je pense qu'il était vraiment sûr de lui.

Sur Instagram, Woods a ajouté que, s'il avait terminé 4e de cette course, il avait pris le 3e rang parmi les mortels .

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Après cette 12e victoire en 2023, Pogacar tentera de réaliser le triplé ce dimanche dans l'épreuve Liège-Bastogne-Liège.

Je suis content d'être en si grande forme, je profite au maximum de ces moments, affirme-t-il. Gagner ne devient jamais ennuyeux.

Il continue à se bâtir, à seulement 24 ans, un palmarès digne des plus grands champions.

La concurrence attend avec impatience qu'il fasse une pause après Liège-Bastogne-Liège pour préparer sa reconquête du Tour de France.

Classement de la Flèche wallonne masculine Tadej Pogacar (SLV/UAE Team Emirates), les 194,2 km en 4:27:53 Skjelmose Jensen (DEN/Trek-Segafredo), même temps Mikel Landa (ESP/Bahrain Victorious), même temps Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) à 3 secondes Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 3 secondes

Vollering trop forte dans le mur

Dans le volet féminin de la Flèche wallonne, Demi Vollering (SD Worx) a fait la différence en haut du mur de Huy et l'a emporté. La meilleure Canadienne a été la Québécoise Olivia Baril (UAE Team ADQ).

Demi Vollering Photo : Getty Images / DIRK WAEM

La Néerlandaise s'est imposée devant l'Allemande Liane Lippert (Movistar) et l'Italienne Gaia Realini (Trek-Segafredo) pour succéder à l'Italienne Marta Cavalli.

La championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten a pris la 7e place.

À 26 ans, Vollering réalise, à l'image de son équipe, une saison de classiques extraordinaire après avoir également gagné l'Amstel Gold Race, à travers la Flandre et les Strade Bianche.

C'est incroyable. Les années précédentes, j'étais toujours trop court dans la dernière côte. Je ne voulais pas que ça se reproduise , a-t-elle dit.

On va tenter de finir le boulot à Liège , a-t-elle ajouté.

Elle tentera dimanche, sur Liège-Bastogne-Liège, de réaliser le triplé dans les Ardennaises.

Olivia Baril durant la Flèche wallonne de 2023 Photo : Getty Images / DIRK WAEM

Baril, de Rouyn-Noranda, a abouti au 64e échelon. L'athlète de 25 ans a conclu à 4 min 14 s de la gagnante dans un petit groupe de quatre coureuses.

J'avais un rôle de domestique aujourd'hui, pour aider mes coéquipières à des moments importants de la course et suivre les attaques dans les 80 premiers kilomètres, ce que j’ai bien fait , a-t-elle expliqué.

Quand les courses de mai arriveront, a-t-elle ajouté du même souffle, j’aurai ma chance pour le classement général et des victoires d’étape.

Magdeleine Vallières Mill (EF Education-TIBCO-SVB), de Sherbrooke, a fini au 80e rang à 5:02.

Simone Boilard (Saint Michel-Mavic-Auber 93), de Québec, a raté son rendez-vous avec cette célèbre épreuve.

Elle a conclu 94e avec un retard de 10:29 au sein de son équipe continentale française dans laquelle elle occupe un rôle de premier plan.

Je suis tellement triste de ma première Flèche wallonne, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Je me sentais super bien il y a quelques jours et prête pour cette course, mais j'ai été frappée par des allergies à Nice, et je me suis sentie faible et vidée aujourd'hui.

Je me suis battue jusqu'à l'arrivée par respect pour cette épreuve prestigieuse , a-t-elle précisé.

Simone Boilard connaît une saison très difficile.

Commotion cérébrale, COVID, gastro et maintenant des allergies, a énuméré la Québécoise. Je ne sais pas ce que je fais de mal, mais j'ai clairement besoin de réinitialiser quelque chose.

Enfin, Sara Poidevin (EF Éducation-Vigbo-SVB) et Gabrielle Pilote-Fortin (Cofidis) n'ont pas parcouru toute la distance.

Classement de la Flèche wallonne féminine Demi Vollering (NED/SD Worx), les 127,3 km en 3:29:25 Liane Lippert (GER/Movistar) à 5 secondes Gaia Realini (ITA/Trek-Segafredo) à 7 secondes Mavi Garia Liv (ESP/Racing TeqFind) à 10 secondes Evita Muzic (FRA/FDJ-Suez) à 10 secondes

(Avec les informations de Sportcom)