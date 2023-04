Une lueur d’espoir pour un CF Montréal fragilisé

On a créé beaucoup d’occasions, c’est dommage que nous n’ayons pas marqué plus que ça, mais c’est un bon début pour la suite des choses , a indiqué l'entraîneur Hernàn Losada, après le match.

Une maigre foule s’était déplacée au stade Saputo pour assister à ce duel, et pour cause. Si le début de saison catastrophique, avec six défaites en sept matchs en MLS, génère déjà du mécontentement auprès des partisans, il faut reconnaître que l’affiche, à première vue, n’était pas particulièrement attirante. Par une soirée plutôt frisquette, le CF Montréal faisait face à un club qui évolue en League1 Ontario, l’équivalent de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ).

Si on a l’habitude voir l'entraîneur effectuer une certaine rotation au sein de son effectif pour ces matchs de Championnat canadien, Hernàn Losada se retrouvait cette fois-ci avec très peu de marge de manœuvre. Non seulement le CF Montréal est aux prises avec de nombreux blessés, mais le club ne pouvait tout simplement pas prendre le risque d’échapper ce match.

En l’absence de James Pantemis, toujours blessé, et afin de laisser un certain répit à Jonathan Sirois, le gardien de but Logan Ketterer a disputé un premier match avec le onze montréalais. Dès la 5e minute de jeu, le numéro 9 de Vaughan, Omar Marzouk, s’est moqué de Rudy Camacho pour offrir une première ouverture aux visiteurs. Ketterer a répondu à l’appel et a été très peu testé par la suite.

Rudy Camacho et Omar Marzouk Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

À la 31e minute de jeu, le Québécois Sean Rea a récupéré le coup de pied de coin d’un autre produit local, Rida Zouhir, pour inscrire son premier but dans l’uniforme du CF Montréal. Un rêve devenu réalité pour le jeune de 20 ans qui a été formé à l’Académie.

Je suis super content. C’est un rêve depuis que je suis jeune de marquer pour mon club, devant nos fans. Ça fait du bien. Rida et moi, on joue ensemble depuis qu’on est super jeune et d’être capable de marquer ensemble, c’est vraiment un rêve qui s’est réalisé , a-t-il confié.

J’avais mes cousins, ma mère, mon père, ma blonde, ma sœur. Tout le monde était là. Ils étaient tous super contents. Ils attendaient ce moment depuis longtemps.

Après le départ de Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston vers l’Europe, les dirigeants du CF Montréal avaient indiqué avoir les éléments nécessaires, à l’interne, afin de pallier la perte de ces joueurs. Sean Rea faisait partie de cette liste de joueurs représentant la relève au sein de l’organisation. En raison des nombreuses blessures, le Québécois s’est rapidement retrouvé avec beaucoup de responsabilités. À l'instar de ses coéquipiers, Rea avait connu quelques matchs plus difficiles récemment, mais son entraîneur avait vanté ses mérites en point de presse, après le match de mardi.

L’entraîneur a notamment remarqué qu’une certaine chimie semblait lentement s’installer entre le Québécois et le nouveau venu, Bryce Duke. Celui qui a été acquis lors de la transaction impliquant Kamal Miller a obtenu un 2e départ en autant de matchs. Il a rapidement su se démarquer par ses habiletés techniques, sa combativité et sa créativité.

Je suis content de la performance de Sean, a affirmé Hernan Losada. Il a manqué d'un peu de confiance lors des deux derniers matchs qu’il a joués. C’était des matchs difficiles pour le collectif. Tout le monde connaît la qualité de Sean. C’est aussi sa première saison avec une équipe professionnelle. C’était une bonne combinaison avec Bryce Duke. J'aime mettre des joueurs de cette qualité tous ensemble, proches un de l’autre pour jouer offensivement.

C’est quand même tôt parce qu’on a eu peu d’entraînements ensemble, mais je vois déjà un potentiel, a ajouté Sean Rea. Je crois que nous pouvons apporter beaucoup pour l’équipe. Nous sommes petits, mais nous sommes assez techniques. Nous aimons trouver les dernières passes, créer des situations pour nos attaquants et je pense qu’avec le temps, nous pouvons développer quelque chose de vraiment bien.

Bryce Duke, du CF Montréal, bataille contre son adversaire pour la possession du ballon. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

L’autre récente acquisition, Ariel Lassiter, a obtenu un premier départ avec sa nouvelle équipe et il n’a pas perdu de temps avant de se faire de nouveaux amis à Montréal. À la 36e minute de jeu, il a servi une passe parfaite à Sinusi Ibrahim qui n’a eu qu’à mettre le pied sur le ballon pour doubler l’avance des siens.

Tu peux voir qu’il y a de la qualité, qu’il y a du bon mouvement. La course derrière la défense de Lassiter sur le deuxième but, c’est un peu mon style de jeu. C’est ce que nous allons essayer de faire davantage. Je pense que Duke et Lassiter peuvent donner encore plus, mais ils ont eu deux entraînements et deux matchs donc c’est déjà beaucoup , a souligné l'entraîneur.

Cette victoire permet à l’équipe de souffler un peu. Ce match aura permis à des jeunes surtaxés de retrouver leurs repères et leur confiance. Ces jeunes qui ont parfois semblé plus combatifs qu’un certain joueur désigné.

Contre un adversaire de calibre inférieur, la logique a été respectée. Hernàn Losada peut respirer plus librement, mais le vrai test aura lieu samedi, alors que les Red Bulls de New York seront à Montréal. S’il fallait que le CF Montréal encaisse une septième défaite en huit matchs cette saison en MLS, le siège de l’entraîneur pourrait soudainement devenir très inconfortable.