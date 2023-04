Le Real Madrid et l’AC Milan dans le carré d’as de la Ligue des champions

Fort de ses deux buts d'avance et trop rarement déséquilibré, le Real Madrid a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant Chelsea une deuxième fois (2-0), mardi, grâce à un doublé de Rodrygo.

Dans le dernier carré, les champions d'Europe pourraient retrouver un autre adversaire de leur parcours victorieux de la saison dernière, puisque Manchester City se rendra mercredi au Bayern Munich avec un avantage de 3-0.

Alors qu'on ne donnait pas cher des chances de son équipe, Frank Lampard avait fait un choix fort, mais un peu surprenant en disposant son équipe en 5-4-1 avec comme seul joueur purement offensif Kai Havertz en pointe.

Pour vraiment enflammer le stade et faire trembler les tenants du titre, Chelsea avait pourtant impérativement besoin d'ouvrir le score.

Le système avait pour but de permettre à Chelsea de presser très haut, Conor Galagher et N'Golo Kanté venant empêcher Toni Kroos ou Luka Modric de recevoir ou de transmettre trop facilement la balle.

Il a aussi libéré les deux latéraux, Marc Cucurella et Reece James — surtout ce dernier à droite, pour profiter du manque d'aide défensive accordée par Vinicius à Eduardo Camavinga —, qui sont souvent venus offrir des solutions sur les ailes.

Mais les séquences offensives des Blues ont trop souvent ressemblé à une attaque défense de handball, où la balle allait de droite à gauche et de gauche à droite, sans vraiment inquiéter beaucoup l'arrière-garde madrilène.

Et les rares fois où Chelsea s'est réellement trouvé en position de marquer, les joueurs concernés n'ont pas eu les gestes et les réflexes de buteurs.

Cela a notamment été le cas de Kanté qui s'est un peu précipité pour reprendre du gauche une balle qu'il aurait peut-être pu contrôler, dans la surface (11e) ou de Cucurella, seul au deuxième poteau, mais dont la frappe a été repoussée par la belle sortie de Thibaut Courtois (45+1).

Si ses joueurs ont montré envie et application, Frank Lampard pourra être déçu de la piètre qualité des coups de pied arrêtés qui auraient dû être des munitions précieuses pour une équipe dont les difficultés à marquer durent depuis des mois.

En face, le Real a longtemps fait le minimum syndical offensivement. Mais face à ce Chelsea-là, c'était suffisant.

L'AC Milan en demi-finales pour la première fois depuis 2007

L'AC Milan d'Olivier Giroud, Raphael Leao et Mike Maignan a été plus fort que le Napoli de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia pour s'inviter mardi dans le dernier carré de la Ligue des champions grâce à une nulle (1-1) suffisant après la victoire de l'aller (1-0).

Olivier Giroud (au centre) Photo : Getty Images / Francesco Pecoraro

Giroud s'est fait pardonner un tir de réparation manqué en ouvrant la marque après un grand numéro de Rafael Leao qui a passé en revue toute la défense napolitaine (43e).

Et si Mike Maignan a finalement cédé dans le temps additionnel sur une tête de Victor Oismhen (90+3e), le portier rossonero a encore été décisif en arrêtant aussi un tir de réparation de Khvicha Kvaratskhelia (82e).

Milan, club le plus titré en Ligue des champions après le Real Madrid (7 couronnes contre 14), retrouve le dernier carré pour la première fois depuis 2007, date de son dernier sacre.

La route de la finale vers Istanbul, où les Rossoneri ont disputé et perdu une finale mémorable en 2005 contre Liverpool, pourrait passer par un derby contre l'Inter, si les Nerazzurri se qualifient mercredi contre le Benfica.