Après le mode survie, le Rocket enfin en séries

Pour arriver à ce défi dans un ciel étoilé, il en a fallu de la volonté. Il y a longtemps que les joueurs du Rocket ont l'impression d'avoir entamé leur parcours vers la conquête de la Coupe Calder.

Il fallait gagner presque tous nos matchs dans le dernier mois et jouer avec l'énergie du désespoir. Ça fait deux semaines qu'on se bat pour notre survie, déclare Anthony Richard. De savoir que notre saison était en jeu faisait que nous arrivions avec des papillons à l'aréna. Ça va aider nos jeunes d'avoir vécu ça. Demain, on va jouer à guichets fermés et ils seront moins stressés.

La Place Bell va en effet vibrer, comme l'an dernier. Richard, un vétéran de sept saisons dans la Ligue américaine, s'en souvient, parce que le Rocket a notamment éliminé le Crunch de Syracuse, l'équipe dont il défendait les couleurs.

Richard aime l'ambiance qui règne au sein de sa nouvelle équipe.

« Il y a un mois, on avait de la misère à croire qu'il fallait gagner autant de matchs, mais nous l'avons fait, huit fois sur neuf. On arrive en éliminatoires avec beaucoup de momentum. Les séries, c'est important dans une carrière. » — Une citation de Anthony Richard

L'attaquant, auteur de 30 buts en 60 matchs cette saison à Laval, ne parle pas à travers son chapeau. À 26 ans, il a du vécu.

Les dirigeants du CH vont sûrement venir voir les matchs. Ils vont voir si tu es capable de jouer sous pression et ils vont s'en souvenir lorsque le Canadien participera aux séries, estime Richard. Quand tu gagnes, ça t'amène de meilleurs contrats et des opportunités. Je l'ai vécu chez les juniors à Val-d'Or. On a gagné la Coupe du président et nous avons participé à la Coupe Memorial. C'est sûrement la raison pour laquelle j'ai été repêché l'année suivante.

L'entraîneur du Rocket, Jean-François Houle, partage l'avis de son joueur étoile.

L'an passé, notre évaluation de certains joueurs a changé durant les éliminatoires. On se demandait si nous voulions les garder avec le Rocket ou non. Les séries en disent beaucoup à propos d'une personne. On en apprend sur la qualité de l'individu. Qu'il joue ou qu'il ne joue pas.

Un vestiaire enjoué

Beaucoup de nouveaux venus auront l'occasion de faire une bonne première impression en éliminatoires chez le Rocket. Parmi eux, Xavier Simoneau.

Le Rocket s'est assuré une place en séries avec une victoire de 4-3 sur le Crunch de Syracuse. Photo : Twitter/Rocket de Laval

Assis à son casier, après l'entraînement, il apprécie le moment.

Le vestiaire est très vivant. Sous son regard amusé, un coéquipier, durant une entrevue, taquine Rafaël Harvey-Pinard parce qu'il est le joueur de l'équipe le plus sollicité par les journalistes.

Simoneau se lève et essaye lui aussi de détourner l'attention de RHP qui ne peut s'empêcher de sourire. Mission accomplie.

« On est une belle gang de gars, fiers de jouer ici, insiste Simoneau. L'ambiance est plaisante, tu peux le ressentir. Nous pourrions être stressés en raison des séries, mais on se permet d'être détendus. » — Une citation de Xavier Simoneau

Rafaël Harvey-Pinard, lui, est un jeune vétéran de 24 ans. Il est de toute évidence un joueur populaire auprès de ses partenaires de jeu, autant qu'avec le public qui compte sur lui pour conduire le Rocket loin en séries.

C'est le fun d'avoir l'appui des partisans soir après soir. Je reçois beaucoup de messages, avoue-t-il. Oui, il y a plus d'attention autour de moi, mais j'essaye de ne pas me laisser déconcentrer ou de regarder trop souvent les réseaux sociaux.

Le premier boulot que le Rocket doit accomplir, c'est celui d'éliminer les Comets. Dans un format deux de trois, la marge de manœuvre est mince. Le match de mercredi pourrait être le dernier à Laval puisque la série se poursuivra dans l'État de New York, et ce, même si un troisième duel est nécessaire.

Ils sont gros et jouent physiques, assure Jean-François Houle. Ils comptent sur de gros bonhommes en défense qui ne te laissent pas rentrer dans les zones dangereuses. Il va falloir trouver une façon de se rendre au filet.

Le filet du Rocket sera défendu par Cayden Primeau qui n'a pas compliqué la vie à son entraîneur en offrant de solides performances en fin de saison.

Il a eu des hauts et des bas. Une grosse blessure l'a incommodé durant la saison pendant plus d'un mois. Mais il a le don de se présenter pour les gros matchs. Il a été excellent en séries l'an passé. C'est lui qui va avoir la pole.

Si le Rocket élimine les Comets, il affrontera au deuxième tour les Marlies de Toronto.