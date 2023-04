Un an après la mort de Guy Lafleur, sa légende continue de grandir

Il semble bien que le Démon blond soit le seul capable de filer aussi vite que le temps qui passe. Un an après la mort de Guy Lafleur, les hommages s’accumulent et font grandir la légende du célèbre no 10.

Le hockeyeur est de ces personnages qui n’ont laissé personne indifférent. Chacun d’entre nous se souvient du moment où l’on a appris qu’il avait succombé au cancer du poumon. Guy Lafleur comme Gilles Villeneuve. Guy Lafleur comme John Lennon. Guy Lafleur comme René Lévesque. Guy Lafleur comme John F. Kennedy.

Les images de lui patinant à vive allure, esquivant la défense adverse avant de trouver mille et une façons de marquer et de soulever la foule sont gravées dans nos mémoires. Les milliers de personnes qui ont pu, ne seraient-ce qu'une fois, le saluer, lui serrer la main, lui demander un autographe ou se faire prendre en photo avec lui en gardent un souvenir marquant et impérissable.

Un an plus tard, Lafleur semble plus vivant que jamais. Un livre, Guy Lafleur et nous, vient de paraître et est rempli d’une cinquantaine de témoignages qui nous racontent le joueur de hockey et l’homme, d'une grande simplicité, derrière l’immense vedette qu’il a été.

Pour marquer ce triste anniversaire, le chansonnier Claude Gauthier a composé un hymne à la mémoire de la grande vedette du Canadien de Montréal, À Guy Lafleur (Nouvelle fenêtre) .

Cet été, en plein cœur du Québec à Trois-Rivières, le Cirque du Soleil prêtera sa magie et ses élans pour nous donner encore envie de scander : Guy! Guy! Guy!

L'affiche du prochain spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

De la scène au grand écran, il n’y a que quelques coups de manivelle que Luc Picard donnera pour animer Lafleur, afin que le joueur étoile nous fasse vibrer encore un peu. Le plus grand défi de l'acteur – dont l'identité n'est pas encore connue – qui personnifiera Flower sera peut-être de patiner comme le vent, pour nous transporter comme notre héros savait si bien le faire.

Pendant que la fondation du CHUM qui porte son nom continue d’amasser de l’argent pour la recherche contre le cancer, des plans existent pour qu'une rue et une autoroute Guy-Lafleur voient le jour.

Une rumeur persistante veut que l’autoroute 50, qui relie Montréal à Gatineau en passant par sa ville natale de Thurso, porte bientôt le nom de Guy Lafleur.

Il y a de ces histoires dont on ne se lassera jamais. Guy Lafleur fait partie de la nôtre.