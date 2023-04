Assis dans un café de la Rive-Nord, Marc Joannette confie qu’il commence à peine à se remettre des fortes émotions vécues au cours des dernières semaines.

Le 12 février dernier, il est devenu le 9e arbitre de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1500 matchs. Ce n’est pas un mince exploit. Puis, le 4 avril, ce fils de Verdun a définitivement tiré sa révérence, au Centre Bell, à l’occasion d’un duel qui opposait le Canadien aux Red Wings.

Pour ce dernier match, l’arbitre arborant le numéro 25 avait personnellement choisi ses partenaires, tous Québécois : l’arbitre Francis Charron ainsi que les juges de lignes Jonny Murray et Michel Cormier.

La LNH et le Canadien ont fait les choses en grand pour souligner son départ. Après la rencontre, plusieurs centaines de spectateurs sont même restés dans les gradins pour l’ovationner alors qu’il quittait la patinoire pour la dernière fois.

Âgé de 54 ans, Marc Joannette se considère privilégié d’être en parfaite santé (la plupart des officiels sont contraints à la retraite par des blessures) et prêt à entamer une nouvelle carrière.

J’ai peine à croire que je viens de mettre fin à 40 ans d’arbitrage, mais j’étais prêt pour cette étape, dit-il. Je suis tout à fait serein et prêt à passer au prochain chapitre.

***

Les carrières dans le sport professionnel se terminent rarement sur une bonne note. Rares sont les athlètes qui ont le privilège de choisir leur date de sortie. Il en va de même dans le camp des officiels. Toutefois, le processus s’est humanisé, estime Marc Joannette.

Dans le passé, un arbitre pouvait recevoir, le 15 juillet, une lettre lui annonçant qu’il était congédié. Désormais, les dirigeants approchent les arbitres cinq ou six ans d’avance. Ils s’assoient et prennent le temps de discuter et de planifier les fins de carrières. Ils tentent de voir s’il est possible d’en venir à une entente mutuelle et de négocier.

Marc Joannette et le gardien des Sharks Evgeni Nabokov en grande discussion, pendant un match éliminatoire en 2004 Photo : Getty Images / Elsa

Les choses sont bien faites et je suis 100 % d’accord avec cela. C’est un choc quand tu te fais parler de retraite par tes patrons, mais ça se digère et ça te donne le temps de te préparer. Et c’est plus facile de se préparer quand on connaît d’avance la date de son départ. Évidemment, ça ne fait pas l’affaire de tous et il y a des officiels qui quittent la ligue plus tôt que d’autres. Mais pour la majorité, je pense que c’est une bonne manière de faire les choses , explique-t-il.

***

Marc Joannette était censé officier son dernier match à la fin de la saison 2021-2022. Il a toutefois été victime d’une fracture à une jambe qui l’a contraint à l’inactivité pendant trois mois. Et il ne voulait pas mettre fin à sa carrière sur une saison entrecoupée.

En passant trois mois à la maison, je me suis rendu compte que je n’étais pas tout à fait prêt à me retirer. Nous avions aussi vécu la pandémie lors des saisons précédentes et je souhaitais que ma dernière saison soit complète et normale. J’ai donc demandé à mes patrons s’il leur était possible de me laisser faire une saison supplémentaire et de me permettre d’atteindre le plateau des 1500 matchs. Et ils ont accepté.

Quand je suis arrivé au camp, j’étais très enthousiaste. Et quand le dernier match est arrivé, j’étais physiquement et mentalement prêt à partir.

À compter de la saison prochaine, Marc Joannette a l’intention de redonner au monde du hockey en occupant des fonctions de superviseur des officiels. Toutefois,il ignore encore s’il mènera cette deuxième carrière dans les rangs juniors, dans la Ligue américaine ou dans la LNH.

Cela dit, au fil de notre conversation, on constate que les chamboulements et la désaffection que traverse le monde de l’arbitrage le préoccupent.

Ce n’est pas seulement dans le monde du hockey qu’on peine à trouver et à former de la relève. Cette baisse d’intérêt pour l’arbitrage touche tous les sports et ça se produit à tous les échelons. Des confrères du baseball majeur m’en ont parlé. Ça s’est même produit dans la LNH cette année : un de nos jeunes officiels a décidé de quitter le métier une semaine avant le camp d’entraînement.

Il est difficile d’identifier une cause qui explique que le rôle d’arbitre ou d’officiel soit moins populaire qu’avant. Je dirais que la société change et que le niveau de tolérance (aux abus verbaux des spectateurs, notamment) n’est plus le même. Les jeunes arbitres l’acceptaient il y a 30 ou 40 ans, mais c’est différent aujourd’hui. Il va falloir que tout le monde change ses comportements. Je vois que Hockey Québec s’attaque à ce problème et c’est un gros contrat parce que la montagne est haute , opine-t-il.

***

Les séries éliminatoires de la LNH commencent et, pour la première fois depuis 40 ans, Marc Joannette n’occupe plus les fonctions d’arbitre. Lorsqu’on lui demande s’il lui sera désormais possible de regarder les matchs différemment, en ressentant le même plaisir que celui des amateurs, la réponse surgit en un millième de seconde.

Je vais regarder cela du même œil. Ça ne changera pas. Je vais regarder les matchs et je vais encourager les gars (les arbitres). Je vais souhaiter qu’il y ait le moins de controverse possible et qu’ils soient très bons jusqu’à la fin. C’est ce que je leur souhaite, car c’est bien plate quand des erreurs surviennent. Nous sommes tous humains et ça arrive. Il faut tout faire pour les minimiser.

Comme pour les joueurs, le Saint Graal des arbitres consiste à participer à la finale de la Coupe Stanley. Les superviseurs de la LNH éliminent des arbitres au fil des séries et ne retiennent que les meilleurs pour la finale. La compétition est extrêmement forte, car tous rêvent de réaliser cet exploit.

Marc Joannette a notamment arbitré les finales de 2008 et de 2018, ainsi que les Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

« La finale de 2008, à Détroit, restera à jamais le plus précieux souvenir de ma carrière. J’ai fait cette finale avec Pierre Racicot, qui est un ami d’enfance. Il a grandi sur la 5e avenue à Verdun, et moi, sur la 6e. Quand nous étions adolescents, nous avons pris le métro et l’autobus ensemble un nombre incalculable de fois pour aller arbitrer des matchs de catégorie pee-wee ou bantam qui nous rapportaient quatre ou cinq dollars.

Quand on commence dans la LNH, on y va un match à la fois. Puis, on espère atteindre le plateau des 100 matchs, ou être appelé à travailler pendant les séries. En 2008, Pierre et moi étions ensemble en finale de la Coupe Stanley. C’était un moment très particulier que je n’oublierai jamais , insiste-t-il.

***

Si Marc Joannette souhaite à ce point voir ses anciens confrères connaître de bonnes séries éliminatoires, c’est aussi parce qu’il a déjà vécu le pire cauchemar qui puisse survenir à cette période de l’année.

Marc Joannette Photo : Getty Images / Claus Andersen

En 2019, l’arbitre québécois connaissait d’excellentes séries éliminatoires et il savait que ses chances de se rendre une fois de plus jusqu’à la finale étaient excellentes. Il a toutefois suffi d’une fraction de seconde et d’un seul jeu pour tout gâcher.

Ça se passait à Saint Louis, dans le troisième match de la finale de l’Association de l’Ouest qui opposait les Sharks de San José aux Blues.

Le match était en prolongation quand Timo Meier est tombé à genou près du filet des Blues. La rondelle virevoltait près de son visage et, dans sa chute, l’attaquant des Sharks a utilisé une main pour la rediriger vers l’enclave. Erik Karlsson s’est immédiatement emparé du disque et il a marqué.

Aucun des officiels présents sur la patinoire n’a vu la passe effectuée avec la main. Et malheureusement, les règles de la LNH ne permettaient pas le recours aux reprises vidéo pour ce type de jeu.

« Nous étions au banc des punitions et nous tentions de remettre le casse-tête dans le bon ordre, mais aucun de nous n’avait vu ce qui s’était produit. Il a fallu accorder le but. Les Blues jouaient chez eux et nous avons quitté la patinoire sous les protestations de la foule et des joueurs. Ce n’était pas une bonne sensation.

Heureusement, les Blues n’ont pas été éliminés à cause de cette erreur. Ils ont remporté la Coupe quand même. Cela dit, quand des gens me demandent si je suis d’accord avec l’utilisation de la technologie pour atténuer le risque d’erreurs, je suis tout à fait en faveur de cela. Et je crois que la LNH a trouvé un bon équilibre en ce qui concerne l’utilisation des reprises , soutient-il.

***

Aux yeux de Marc Joannette, il y a 33 équipes de la LNH. Et il est d’avis qu’il vient tout juste de quitter la meilleure d’entre elles.

« Je pense que les arbitres forment la meilleure équipe parce que notre préoccupation première consiste toujours à servir le hockey. Nous voulons que les matchs soient justes et le plus sécuritaires possible.

À la fin d’une saison, on peut être appelé à faire un match important en compagnie d’un arbitre qu’on n’a pas vu depuis un an, mais on trouve le moyen de communiquer et de travailler efficacement ensemble pour que le match se déroule bien. Quand on fait cela, on se sent bien et tout le monde paraît bien. C’est ça notre travail finalement.

Bonne et heureuse retraite, Marc Joannette!