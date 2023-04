Un livre pour célébrer les 30 ans de l’Impact de Montréal

Ce truisme vaut parfois d’être répété. Pour ceux qui ont suivi le Bleu-blanc-noir avant la MLS, un devoir de mémoire s’impose. Avec tout le respect qu’on doit à Tyson Wahl, quelque chose clocherait s’il fallait qu’on parle de lui comme le no 5 original de l’Impact.

Avec son actuel président issu des vieilles années, Gabriel Gervais, le club répare certains ponts entre l’histoire et l’ère moderne qui s’étaient effondrés ces dernières années. Vincent Destouches, analyste des matchs de la MLS à Apple TV+, le reconnaît volontiers. Mais au printemps 2021, son constat est tout autre. Au lendemain de la refonte ratée de l’image de marque du club, devenu CF Montréal, la vaste déconnexion entre l’organisation et sa propre histoire lui saute aux yeux.

Germe alors l’idée d’un livre qui réchaufferait le cœur de partisans heurtés par l’exercice. De l’Impact au CF Montréal – 30 ans d’histoire en 30 moments marquants (Éditions de l’Homme), qui paraît le mercredi 19 avril, est une collection de 30 chapitres complètement indépendants , selon l’auteur. Destouches ne cherchait pas tant à écrire une histoire du club qu’à raconter celles des pionniers du soccer à Montréal et au Québec et de ceux qui ont parcouru les chemins qu’ils avaient tracés.

Cette culture, cette tradition, elle a une valeur, soutient Destouches. C’est 1993, l’année de la fondation, pas 2012 quand l’impact est entré en MLS. En se replongeant dans ces anecdotes, la conquête de 2004, 2009, même 1994, et les autres anecdotes méconnues, on se rappelle : “oui, l’Impact, c’est vrai, je m’en souviens, j’ai vécu ces moments-là, le Centre Claude Robillard, le stade Saputo avant que ce soit la MLS.” C’est la Madeleine de Proust, un peu, quelque part. On revit des moments, on sent des odeurs, et c’est ce que j’avais envie de procurer aux partisans.

Au fil des 288 pages de l’ouvrage, Destouches couvre tous les grands axes de l’histoire du club. Dès les premiers paragraphes, l’ancien directeur général du défunt Supra, Pino Asaro, aide Destouches à raconter la genèse de l’Impact de Montréal.

Mauro Biello se confie sur des possibilités ratées en Europe devenues l’occasion de briller chez lui. Richard Legendre parle des coulisses du sauvetage du club en 2001. Brian Ching sort d’une boîte à surprise pour livrer sa version du fameux choix de Jesse Marsch au repêchage d’expansion de 2011, avant que des noms plus contemporains ne relatent les années MLS (oui, même Kevin Gilmore et Justin Kingsley). Ne manque que Joey Saputo, seulement cité par le truchement de vieux articles de presse – et ce n’est pas plus mal, ça garantit l’indépendance du projet , souligne Destouches.

Vincent Destouches est analyste à AppleTV+ et auteur du livre De l’Impact au CF Montréal. Photo : Radio-Canada / François Sauvé

Un club, plusieurs époques. Plusieurs identités, même? Au fait, qu’est-ce que c’est, exactement, l’Impact ou le CF Montréal? Avec tout ce que l’organisation a traversé, surtout depuis qu’elle a changé de nom et, deux fois, de logo, la question est plus pertinente que jamais. Aussi bien la poser à l’auteur.

Pour Destouches, cette notion d’un club familial se dégage tout particulièrement des chapitres pré-MLS, et s’il conçoit l’a priori péjoratif que l’étiquette suppose, il le rejette.

Quand on parle de communauté, d’enracinement, quand on entend Sandro Grande, Mauro Biello, Nick De Santis, les Montréalais, les Québécois, ils parlaient de leur club, d’à quel point ça comptait pour eux, avance Destouches. Quand ils remportent le championnat, il y a 50 abonnements de saison qui proviennent de leur entourage, de leur famille. Ça voulait dire quelque chose pour tout le monde.

On relit ça et on se dit : “Ah oui, c’était ça l’impact.” On est entré dans une autre ère du soccer, du sport professionnel, et il n’y a aucun problème à ça, mais il ne faut pas perdre de vue ce qu’était ce club, les fondations, et il faut l’entretenir. Je pense que c’est la seule bonne manière, dans la mondialisation du sport, de présenter qui on est. “Oui, on est un club familial, mais aimez-nous comme ça.”

Le chapitre David Testo, une fierté

L’histoire de l’Impact de Montréal n’en est pas qu’une d’enjeux sportifs. À la fin 2011, un mois après qu’on lui eut annoncé qu’il ne ferait pas le saut en MLS, le milieu de terrain David Testo révèle qu’il est homosexuel, une première dans le soccer nord-américain. Il a alors 30 ans et vient de conclure quatre belles années et demie à Montréal, où il a gagné trois trophées collectifs et un prix de joueur de l’année du club, en 2009.

Testo n’a plus rejoué au soccer professionnel.

Ce qu’il dit dans le livre, c’est que les clubs avaient maintenant une raison de ne plus l’appeler, déplore Destouches. J’ai eu du mal à le convaincre de participer au livre parce que lui-même me disait : “Pourquoi, 12 ans après, est-ce encore à moi d’être la voix de cette cause?” Ce n’est pas qu’il ne voulait pas l’être, mais la réalité, c’est qu’il n’y en a pas eu tant qui sont sortis du placard. Chacun a ses raisons, mais de l’écouter parler du poids qu’il avait lorsqu’il jouait, du joueur qu’il aurait pu être s’il avait pu être libre, d’à quel point Montréal a compté pour lui – parce que ça, je pense que c’est aussi un fil rouge à travers le livre, à quel point Montréal a été important et est devenu la maison de joueurs qui viennent de quatre coins du monde.

David Testo a révélé son homosexualité en 2011, dans une entrevue à Radio-Canada. Photo : ONF

L’écriture du chapitre sur David Testo est ce qui a procuré le plus de satisfaction à l’auteur. L’ex-joueur y exprime le désarroi qui l’habitait quand il savourait seul ses réussites à Montréal, sans que la personne qui partageait sa vie puisse être publiquement à ses côtés. Le vestiaire de l’Impact était un lieu où il se sentait dans une relative sécurité, mais sa dislocation en 2011, au fil de l’arrivée de nouveaux joueurs en vue de l’accession à la MLS, lui a fait vivre de profonds traumatismes.

Mais à la fin, Testo se surprend à rêver du jour où l’on verra un joueur par excellence ouvertement gai dans la MLS .

[Testo] dit que Montréal est fait pour guérir les gens. Je trouve ça extraordinaire, affirme Destouches. Il s’est trouvé ici, mais ç’a quand même été dur et je pense que ce message, il doit résonner encore aujourd’hui parce que la réalité, c’est qu’il n’y a aucun joueur qui est ouvertement homosexuel dans la MLS. Proportionnellement, statistiquement, il y en a qui sont dans le placard, c’est sûr. Pourquoi ils y sont, ça les regarde, mais je pense que les propos de David Testo vont résonner chez certains jeunes au Québec et peut-être ailleurs, et ouvrir quelques perspectives.

S’il a voulu raconter l’histoire des pionniers de l’Impact dans son livre, Vincent Destouches n’y utilise ce terme au singulier que pour une personne : David Testo.