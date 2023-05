Jessica Klimkait et Christa Deguchi veulent redevenir championnes du monde

Klimkait et Deguchi sont toujours parmi les meilleures du monde dans leur catégorie de poids. Elles ont été toutes les deux championnes du monde : Deguchi en 2019, puis Klimkait en 2021, ce qui lui a permis d'obtenir le seul billet disponible pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Avant les mondiaux au Quatar qui commencent dimanche, Deguchi est 2e au classement mondial, tandis que Klimkait a perdu le 1er rang pour glisser au 3e au profit de Silva, championne du monde en titre, et aussi sacrée une première fois en 2013.

Rafaela Silva en 2019 Photo : Getty Images / Kiyoshi Ota

La Brésilienne de 30 ans a aussi été championne olympique en 2016, chez elle, à Rio de Janeiro. L'atmosphère électrique et le public brésilien l'avaient portée jusqu'à la plus haute marche du podium.

Je crois que j’ai tout ce qu’il faut pour redevenir championne du monde, expliquait Klimkait à Radio-Canada lors d'un camp d'entraînement à Montréal le mois dernier. Je l’ai déjà été, et je veux récupérer mon titre. Et si j’y arrive, c’est que j’aurai atteint tous mes objectifs cette journée-là, que j’aurai gravi les marches une par une pour me rendre au sommet.

Jessica Klimkait en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada

L'Ontarienne de 26 ans ne souffre pas outre mesure d'avoir glissé au 3e rang, car elle atteint, pour l'instant, son objectif : monter sur le podium à chacun des tournois auxquels elle participe depuis février 2020. Une série impressionnante de 12 podiums de suite, que ce soit en grand chelem, en tournoi Masters, en Championnats du monde ou aux Jeux olympiques.

De son côté, après avoir très mal vécu sa non-qualification olympique, Christa Deguchi, 27 ans, a dû prendre du recul et a eu du mal à revenir au plus haut niveau.

Seule chez elle au Japon, à s'entraîner loin de l'équipe nationale, elle y est tout de même arrivée. Mais elle se sent encore un peu fragile dans son cœur et dans sa tête . Et ses récents résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de ses attentes. Elle a fini 2e au grand chelem de Tel-Aviv, défaite par Klimkait, et 2e à celui d'Antalya à la fin mars, battue en finale par Silva.

La judoka admet qu'elle n'a pas encore toutes les cartes dans son jeu pour redevenir la meilleure du monde.

« Je pourrais être plus forte mentalement. Je ne suis pas parfaite techniquement, mais ce n’est pas ça qui m’inquiète, c’est plus l’aspect mental de mon judo. Je veux être plus forte mentalement. » — Une citation de Christa Deguchi, judoka canadienne

Christa Deguchi en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Rafaela Silva devant les Canadiennes

La remontée au classement de la Brésilienne permet aux deux Canadiennes de s'éloigner un peu de la distraction que suscite leur rivalité dans l'équipe canadienne. L'adversaire à battre absolument n'a pas le même drapeau brodé sur le judogi. De quoi soulager l'entraîneur national.

Voir une athlète passer devant elles permet de filtrer un peu, d’alléger un peu le focus qui a été sur elles pendant longtemps, confirme Antoine Valois-Fortier. Je suis à ma première année à travailler avec ces deux athlètes d’exception. Mon approche avec les deux, c’est de travailler sur elles-mêmes, de se concentrer sur elles.

Jessica et Christa ont des styles très différents. Elles ont de la facilité avec certaines athlètes et de la difficulté avec d’autres, et ce n’est pas nécessairement les mêmes athlètes pour chacune, fait remarquer le médaillé olympique de 2012. C’est fascinant et moi-même j’apprends beaucoup à travailler avec elles.

Christa Deguchi et Jessica Klimkait arriveront-elles à Doha dans le même état d'esprit?

Klimkait a été rassurée par sa 2e place au grand chelem de Paris au début février. Deux semaines plus tard, elle a gagné à Tel-Aviv contre Deguchi en finale, puis elle a conclu 3e à Tbilissi à la fin mars grâce à une victoire contre Silva dans son combat pour la médaille de bronze.

Jessica Klimkait a surpris Rafaela Silva en finale du tournoi de Tbilissi. Photo : IJF / Gabriela Sabau

Deguchi, de son côté, s'est fait surprendre à Antalya par la Brésilienne qui l'a emporté par waza-ari à 11 secondes de la fin du temps réglementaire de 4 minutes. Une défaite crève-cœur qui a permis à la Canadienne de mieux se préparer pour les mondiaux à venir.

Je dois avouer que la prise qui lui a permis de gagner, j’ai trouvé que c’était techniquement brillant, admet-elle, les yeux illuminés. Je n’étais ni frustrée ni fâchée, j’étais impressionnée, car je n’avais jamais pensé qu’on pouvait faire cette prise dans un autre sens. Maintenant, je sais que Rafaela peut faire ces mouvements intéressants et ça me permet de mieux me préparer pour les mondiaux.

Alors, Deguchi n'aborde pas le tournoi de Doha comme la possibilité d'obtenir sa revanche.

Il n’y aura pas de sentiment de revanche si je lui fais face aux mondiaux, explique-t-elle. Tout le monde peut perdre à ce niveau. Ça fait longtemps que je participe au circuit de la Coupe du monde, et je l’ai battue plusieurs fois. Donc, il n’y aura pas d’émotion particulière à l’affronter, je vais simplement faire de mon mieux.

Je me sens prête, et je suis prête à gagner, à récupérer mon titre. Mes récents résultats me montrent que j'ai toujours le niveau, et ça me motive. Finir 2e, ça ne me satisfait pas.

Klimkait et Deguchi sur la même voie à Doha?

Christa Deguchi et Jessica Klimkait ne se sont affrontés qu'une seule fois cette année. Le hasard de leurs calendriers respectifs, assure Antoine Valois-Fortier.

On leur demande individuellement : "Quel est le plan qui te convient le mieux, dans lequel tu te sens le plus à l’aise?". Sans jamais vraiment nécessairement mentionner le plan de l’autre. J’essaie vraiment qu’elles se concentrent sur elles-mêmes, et ça adonne parfois que ce sont les mêmes compétitions, parfois, le calendrier est un peu différent , dit l'entraîneur national.

On essaie au maximum d’accéder à leurs préférences pour les rendre à l’aise. Une athlète qui est plus à l’aise dans son plan est toujours plus performante , ajoute-t-il.

Le tirage au sort décidera du chemin qu'auront à parcourir les deux judokas canadiennes à ces Championnats du monde. Il est possible donc qu'elles aient à s'affronter le 9 mai, comme à Tel-Aviv, en finale.

Jessica Klimkait a difficilement battu Christa Deguchi en finale du grand chelem de Tel-Aviv. Photo : IJF / Tamara Kulumbegashvili

Ce jour-là, Klimkait l'avait emporté difficilement par waza-ari au terme d'un très long combat de 8 min 12 s, soit 4:12 de prolongation.

Et ce jour-là, l'Ontarienne n'avait pas pu cacher son émotion d'avoir gagné un combat difficile physiquement et nerveusement, d'avoir battu sa compatriote et grande rivale et de réaliser qu'elle avait de nouveau toutes les cartes en main pour vaincre les meilleures du monde.

Jessica Klimkait en pleurs après avoir battu Christa Deguchi en finale du tournoi de Tel-Aviv. Photo : IJF / Gabriela Sabau

Il faut saluer l'esprit volontaire de la judoka ontarienne qui aurait pu changer de catégorie pour se débarrasser de cette lourde rivalité. Mais c'est mal la connaître.

Je comprends pourquoi on m'a proposé de changer de catégorie, et je pourrais me débrouiller chez les 63 kg, mais c'est chez les 57 kg que je me sens bien, c'est le chemin que j'ai choisi. Je ne peux pas juste me sauver chez les 63 kg après tous les efforts que j'ai faits pour faire partie du top 5 mondial , a-t-elle dit dans un entretien disponible sur le site du Comité international olympique (CIO).

Il se trouve que nous sommes deux filles relativement ordinaires qui sont dans la même situation et qui veulent atteindre le même but. Mais ça a suffi pour faire de nous des rivales dans l'esprit des gens , précise-t-elle.

Les succès de Jessica Klimkait et sa réussite au plus haut niveau n'en ont que plus de valeur.