Dach et Caufield premiers de classe

Les dirigeants du Canadien souhaitaient, en 2022-2023, voir les jeunes progresser, en dépit des défaites anticipées et de l’environnement, loin d’être idéal qui allait en découler.

Un texte d'Alain Usereau

À cet effet, il y a certes lieu de se réjouir quand on regarde les joueurs qui se sont illustrés dans les moments importants, c'est-à-dire qui ont le plus augmenté la probabilité de victoire lorsqu'ils se présentaient sur la glace et qu’un but était marqué, peu importe par laquelle des deux équipes.

En d’autres mots, il s’agit d’un différentiel (statistique des + et des -) calibré selon les situations.

Parmi les cinq joueurs qui se classent le mieux, on ne remarque qu’un seul vétéran : Mike Matheson. Il s'est élevé parmi les plus agréables surprises cette année. Il a remplacé plus qu’adéquatement Jeff Petry, qui accumulait les points sans pour autant avoir un impact positif, même à ses meilleures années.

Les deux premiers de classe, Kirby Dach et Cole Caufield, se sont distingués du reste du groupe par une bonne marge et leur cote est remarquable, compte tenu du différentiel de l'équipe à 5 contre 5, soit -39.

C'est surtout encourageant dans le cas de Caufield, qui a complètement renversé la situation en l'espace d'un an. Quant à Dach, il a affiché une superbe progression jusqu'à ce qu’il se blesse.

Le capitaine Nick Suzuki (cote finale de -0,43) a connu une fin de parcours plus difficile, surtout après la blessure de Josh Anderson. Néanmoins, dans un environnement perdant, il s'en tire mieux que la plupart de ses coéquipiers.

Rafaël Harvey-Pinard a connu une descente semblable après des débuts spectaculaires.

À l'autre bout du spectre, on trouve le vétéran défenseur Joel Edmundson, à -4,57. Il a raté plusieurs matchs en raison de blessures. Il serait étonnant qu'il ait été en possession de tous ses moyens à chaque match, car il a plombé la cote de tous ses partenaires de jeu cette saison.

Il est difficile de justifier le retour d'Edmundson l'an prochain étant donné la profondeur de l'équipe en défense.

L'avant-dernière cote est celle de Christian Dvorak à -3,20.

Le CH a présenté un dossier de 10-25 dans les matchs « baromètres », c’est-à-dire ceux qui ont une plus grande signification dans l’évaluation d’une équipe (avec écart de trois buts ou plus). C’est une victoire de moins que la saison précédente, mais aussi sept défaites de moins.

L'amélioration la plus marquée se trouve dans la contribution offensive à cinq contre cinq, où le Tricolore s’est classé 22e, une amélioration de cinq places comparativement à 2021-2022.

Matthew Tkachuk Photo : Getty Images / Claus Andersen

Le plus utile : Matthew Tkachuk

Le titre de joueur le plus utile de la LNH, dans son sens le plus pur, devrait être décerné à Matthew Tkachuk, des Panthers de la Floride.

Il a fait grimper sa cote lorsque son équipe avait absolument besoin d’accumuler les victoires dans sa lutte pour une place dans les séries éliminatoires. C'est mission accomplie pour les Panthers et Tkachuk.

Nous sommes revenus quelques fois sur le cas de Matt Grzelczyk, 2e dans la LNH et 1er chez les défenseurs. Bien sûr, il a l'avantage de jouer avec d'excellents arrières (McAvoy et Lindholm), mais c'est une tendance très forte dans son cas. Il demeure l’un des secrets les mieux gardés dans toute la ligue.

Si l’on se penche strictement sur les défenseurs, le nom qui apparaît en 2e place est celui de Shea Theodore, des Knights de Vegas.

À Toronto, on a vanté le travail d'Auston Matthews. Et s'il a une vingtaine de points en moins cette année qu'en 2021-2022, avec presque le même nombre de matchs joués, son apport a été largement supérieur. En fait, la meilleure de sa carrière jusqu’ici.

Connor McDavid Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

McDavid et Karlsson

Qu'en est-il des saisons spectaculairement productives de Connor McDavid et d’Erik Karlsson?

Ce que McDavid a accompli cette année est extraordinaire. Les superlatifs à son endroit sont mérités, tout comme les comparaisons avec les plus grands de l'histoire de la LNH. Peu de joueurs ont dépassé les 150 points. Et ceux qui l'ont fait jouaient dans un contexte nettement plus offensif que le hockey d'aujourd'hui.

À titre de comparaison, si on applique un facteur d'équivalence (c’est-à-dire en extrapolant la saison de McDavid avec le contexte des années 1980), on parle ici d'une saison de presque 200 points, des statistiques que seuls Wayne Gretzky et Mario Lemieux ont pu approcher ou atteindre.

Par contre, si l’on regarde l'apport de McDavid à l'équipe, plusieurs de ses points ont été récoltés dans des matchs à sens unique, donc sans vraiment modifier la probabilité de gagner de son équipe. Ce n'est que dans le dernier mois qu'il a réussi à faire grimper sa cote au-dessus de zéro. Les Oilers d'Edmonton doivent souhaiter que cela se poursuive dans les séries.

Quant à Erik Karlsson, sa saison est représentative de sa carrière : il a montré des statistiques offensives impressionnantes sans pour autant constituer un facteur déterminant sur les succès de son équipe.

Mattias Ekholm Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Un échange clé pour les Oilers

À la période limite des échanges, les observateurs se sont arrêtés principalement sur les noms les plus en vue, dont Patrick Kane et Ryan O'Reilly. Toutefois, l'acquisition la plus payante a probablement été celle qui a amené le défenseur Mattias Ekholm avec les Oilers.

En 21 matchs, il a montré un différentiel de +28 et une cote de 3,36, de loin la meilleure avec Edmonton, pas seulement dans la dernière ligne droite, mais pour l'ensemble de la saison.

Il n'est évidemment pas le seul responsable de la fin de saison des Oilers, qui ont gagné 14 de leurs 15 derniers matchs. Cependant, lorsqu'un joueur se détache de la sorte, sur le plan des statistiques, du reste de son équipe, on peut dire sans se tromper qu’il a eu un impact majeur.

La saison des Bruins

Les Bruins de Boston ont marqué l'histoire cette saison avec leurs 65 victoires et plusieurs ont établi des comparaisons avec l'édition 1976-1977 du Canadien.

Il est toujours difficile, voire hasardeux, de comparer les époques, mais il est tout de même intéressant de s'arrêter un moment afin de tenter d'établir des parallèles.

Cette année, le rendement baromètre des Bruins (matchs avec un écart d'au moins trois buts) a été de 24-4. Ils n’ont donc subi que quatre défaites dans ces circonstances, ce qui est remarquable.

Le CH de 1976-1977? Il n'avait subi que quatre défaites. Mais il avait aussi écrasé la compétition, dans ces circonstances, avec un total de 40 victoires!