« On suit le plan de match à la lettre » - Marie-Pier Houle

Partis de Montréal samedi soir, Houle et son équipe sont à présent réunis à Cardiff, en prévision du combat de championnat du monde pour la ceinture vacante WBO des mi-moyennes qui l’opposera, samedi soir, à la Britannique Sandy Ryan (5-1, 2 K.-O.).

Au Pays de Galles, Houle marche dans les pas de célébrités tels le chanteur Tom Jones, les acteurs Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones et feu Richard Burton.

D’un point de vue sportif, le sprinteur olympien Colin Jackson et le boxeur Joe Calzaghe sont eux aussi nés en terre galloise.

Calzaghe (46-0, 32 K.-O.), un gaucher, est reconnu comme l’un des meilleurs super moyens de l’histoire grâce à ses victoires contre Omar Sheika, Sakio Bika, Michael Kessler, Bernard Hopkins et Roy Jones fils.

Ces derniers ont, à un moment de leur carrière, aussi affronté les Éric Lucas, Adrian Diaconu, Lucian Bute, Adonis Stevenson ou Jean Pascal durant ce que l’on peut déjà qualifier d’âge d’or de la boxe professionnelle au Québec.

Jointe par Radio-Canada Sports, mardi après-midi, après sa séance d’entraînement, Houle a souligné à quel point l'accueil des locaux s'avère chaleureux.

C'est vraiment une belle ville. Les gens sont extrêmement gentils. Par contre, il fait froid. On s'y attendait un peu moins. C'est quand même humide comme climat. Aujourd'hui (mardi), on a profité des petits rayons de soleil. On en a profité pour se promener un peu. Partout où l'on va, on ne pense qu'à Harry Potter., On dirait que tous les restaurants, tous les commerces nous rappellent Harry Potter , a dit Houle avec enthousiasme.

Plus sérieusement, elle a tenu ses premières séances d'entraînement dans un gym situé à proximité. Son équipe et elle peuvent s'y rendre en taxi en une vingtaine de minutes.

Les choses sérieuses entourant le combat vont se mettre en branle mercredi. Il y aura d'abord la première pesée obligatoire à trois jours de l'événement. Les boxeuses ne devront pas dépasser les 151 livres, soit 4 livres au-dessus de la limite prescrite pour la catégorie.

Houle a indiqué que tout se déroulait très bien de ce point de vue pour elle, la coupe de poids ne lui causant aucun soucis.

« Tout se passe très bien. Je n'ai jamais de mal à faire le poids. Mais j'avais une petite appréhension par rapport à l'avion, à ce que je mangerais et au fait que je n'étais pas chez moi. Mais étonnamment, je suis à une livre de mon poids (147 lbs) en ce moment. Je n'aurais pas de grosse coupe à faire. Je réussis quand même à bien manger. Mon équipe est découragée parce que j'ai tout le temps faim! » — Une citation de Marie-Pier Houle, boxeuse professionnelle

Ce sera suivi d'une séance d'entraînement publique où elle croisera le regard de Sandy Ryan pour la première fois. D'ailleurs, au moment de notre entretien, Houle ne savait pas si son adversaire était arrivée à Cardiff.

Autrement, tout se déroule comme l'équipe l'avait prévu. Le plan de match est suivi à la lettre.

Peu importe de quoi elle aura l'air, quand on la verra, pour nous ça ne change rien à notre plan. On a fait un camp en fonction de ce que l'on veut réaliser pour ce combat. Ma préparation a été bien faite aussi. L'excitation des événements publics va commencer, mais je le gère bien jusqu'à maintenant. Mon énergie et ma récupération sont bonnes. Tout est aligné pour que ça se passe bien , a renchéri la jeune femme de 32 ans.