La FIA dit non à Ferrari, Lance Stroll conserve son résultat de Melbourne

Ferrari espérait faire tomber une pénalité qui a coûté la quatrième place à Carlos Sainz fils au Grand Prix d'Australie.

Sainz a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour être entré en contact avec l'Aston Martin de Fernando Alonso tout juste après la relance de l'épreuve au 57e tour.

La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité, et la pénalité imposée à Sainz l'a fait glisser du 4e au 12e et dernier rang parmi les pilotes qui ont rallié l'arrivée. Le pilote espagnol n'a donc pas inscrit de point au classement.

Si Ferrari avait gagné sa cause, l'équipe Aston Martin aurait été la grande perdante. Lance Stroll n'aurait pas conservé sa quatrième place.

Fernando Alonso et Lance Stroll discutent dans le paddock de Melbourne. Photo : Getty Images / Robert Cianflone

La décision de la FIA annoncée mardi précise que Ferrari a présenté des arguments télémétriques prélevés à même la voiture de Sainz.

L'équipe italienne a aussi misé sur une déclaration écrite de son pilote et sur les commentaires des autres pilotes de la grille recueillis lors d'entrevues afin de démontrer que les pneus de l'Espagnol étaient froids, qu'ils n'avaient aucune adhérence, qu'il était ébloui par le soleil et qu'il n'a pu réagir suffisamment rapidement afin d'empêcher sa voiture d'emboutir celle d'Alonso.

La FIA a déterminé qu'il n'y avait aucun nouvel élément significatif fourni par Ferrari afin d'infirmer la pénalité qui avait été imposée à Sainz en Australie.

Carlos Sainz fils ne récupérera pas sa quatrième place à Melbourne. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Les conditions de piste et les pneus sont des facteurs qui ont dû être pris en compte par tous les pilotes , peut-on lire dans la décision de la FIA.

En freinant de manière tardive alors qu'il tente de dépasser un concurrent, Sainz fils a pris un risque qui, en tant que pilote, aurait pu lui faire perdre le contrôle de sa voiture. Dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Et, en conséquence, il y a eu une collision, ce qui a entraîné la pénalité , précise-t-on.