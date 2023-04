Les Blue Jays s’inclinent face aux Astros

Associated Press

Jake Meyers a frappé un circuit bon pour trois points dans une manche de sept points, et les Astros ont battu Kevin Gausman et les Blue Jays de Toronto 9-2, lundi soir.

Meyers et Corey Julks ont fini la rencontre avec deux coups sûrs et trois points produits pour les Astros, qui ont perdu deux de leurs trois matchs contre les Rangers du Texas la fin de semaine dernière. Cristian Javier (2-0) a lancé cinq manches, pour un seul point encaissé.

José Abreu a lancé les Astros en inscrivant un double produisant deux points. Après que Kyle Tucker ait obtenu un but sur balles et que Jeremy Pena ait atteint le but sur une interférence du receveur Danny Jansen, Julks a porté la marque à 4-0 avec un nouveau double de deux points.

Meyers a ensuite frappé sa première longue balle de la saison, mettant fin à une première manche prolifique de sept points.

Gausman (1-2) a concédé huit points, dont sept mérités, et sept coups sûrs en quatre manches et 2/3. Il a retiré cinq frappeurs et octroyé deux buts sur balles.

La première manche de sept points a été celle où Gausman a pris le plus de points de toute sa carrière. Dans le même temps, il s'agit de la première manche la plus prolifique pour les Astros depuis août 2020.

Matt Chapman a frappé un circuit pour les Blue Jays dans la deuxième manche, et Santiago Espinal également en huitième manche.