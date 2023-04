« On ne mérite pas le soleil » - Hernán Losada

On ne mérite pas le soleil, j'ai aimé qu'on s'entraîne dans ces conditions , s'est exclamé Losada, à peine séché, à son arrivée devant les journalistes après l'entraînement de 45 minutes.

La grosse misère, selon Losada, ce n'est pas être à la merci de la météo, mais plutôt de survivre aux intempéries d'un début de saison catastrophique. Son équipe a déjà été blanchie six fois en sept matchs.

Il n'y a pas une pluie de clous qui ferait plus mal que de subir un autre blanchissage contre une équipe de soccer semi-professionnelle, mardi, au stade Saputo.

On a besoin d'un bon match, surtout de nos attaquants. Il faut créer des occasions et marquer des buts.

Le message de Losada à ses joueurs est clair. Le temps presse et il faut que ça débloque en attaque.

C'est notre travail de leur montrer que nous sommes une équipe de la MLS et que nous jouons à un niveau plus élevé, a répondu Illas Illadis, le milieu de terrain torontois du CF Montréal qui connaît la bonne réputation en Ontario des prochains adversaires. C'est une équipe de bon niveau. Plus jeune, j'ai souvent joué contre Vaughan qui comptait dans ses rangs beaucoup de joueurs de nationalité italienne et pratiquait donc un style de jeu européen.

Champions ontariens

Mais ce qu'on retient surtout des champions ontariens, c'est leur formidable fiche de 20 victoires et 3 matchs nuls en 2022. L'année précédente, Vaughan Azzurri n'a perdu qu'une seule fois en 13 rencontres, sans toutefois décrocher le titre.

Ils n'ont joué qu'un seul match cette année, mercredi dernier (un match nul de 2 à 2). J'ai regardé les images. Ils sont champions, mais leur entraîneur et quatre ou cinq joueurs ont quitté. On les prend au sérieux.

Hernán Losada n'a pas l'intention de tenter des expériences. Il n'a fait que ça depuis le début de la saison en MLS en raison des nombreuses blessures qui ont affligé son club.

Des opportunités, tout le monde en a eu cette année, a précisé l'entraîneur. Je ne pense pas que vous allez voir de nouveaux joueurs face à eux. Ils ont tous déjà joué. On manque de confiance. C'est à nous de s'offrir des opportunités. On doit être meilleurs devant nos partisans.

Évidemment, l'entraîneur du CF Montréal ne peut échapper aux critiques. Il affirme avoir déjà traversé ce type de tempête comme joueur. Mais faute de résultats, l'étau se resserre vite autour de lui.

À qui la faute, justement?

Oui, c'est moi, mais c'est nous tous aussi. Il y a eu beaucoup de changements, des joueurs importants sont partis. D'autres sont blessés et difficiles à remplacer : Sam (Piette), Rommel (Quioto) et Lappalainen. La formation partante change chaque semaine. Notre niveau de jeu va monter quand on aura la même formation. Pour s'en sortir, il faut parler avec les pieds, pas avec la bouche. C'est un collectif.

Toute la place à Duke

L'entraîneur fonde évidemment de grands espoirs en Bryce Duke et Ariel Lassiter, les nouveaux venus en provenance de Miami acquis contre Kamal Miller.

J'espère que leur intégration se fera vite parce que nous avons besoin d'eux. Duke a été bon compte tenu qu'il ne s'était entraîné qu'une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers.

Duke, un Américain de 22 ans, avoue que son transfert à Montréal pourrait servir sa cause.

Mon objectif est de jouer en Europe le plus vite possible, a admis Duke. Mon rôle est de créer de l'attaque. Je veux m'amuser et jouer à ma façon afin d'aider l'équipe à compter des buts. Il y a déjà un bon moment que je savais que le CF Montréal était intéressé à mes services. Je n'ai pas été si étonné par l'échange.

Le CF Montréal ou Vaughan Azzurri jouera le 9 mai en quarts de finale du championnat canadien contre le vainqueur de l'affrontement entre le Forge FC et Laval.

Quatorze équipes participent à cette compétition dont l'enjeu est de représenter le Canada au tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2024.