Russes et Bélarusses pas les bienvenus aux Jeux paralympiques de Paris

C’est ce qu’a réitéré, vendredi, le président du Comité paralympique canadien (CPC) Marc-André Fabien, en marge de l’annonce par la ministre Isabelle Charest d’un financement additionnel de 750 000 $ visant à soutenir la pratique du parasport au Québec.

Questionné sur le point de vue du CPC en lien avec les JO de Paris, M. Fabien a été très clair en rappelant qu’un vote pour l’exclusion complète des Russes et des Bélarusses avait été exprimé lors d’une assemblée générale spéciale, à Berlin, le 16 novembre dernier.

Cela veut dire que, techniquement, à moins que cette décision ne soit renversée d'ici les Jeux de Paris, les Russes et les Bélarusses ne participeront pas aux Jeux paralympiques de Paris. Le CIO n’est pas tout à fait à ce niveau , a-t-il expliqué.

Il a dit qu’il estimait aussi que cette décision était le reflet des valeurs de paix et de respect de l’autre ayant cours au sein du mouvement paralympique.

Si, effectivement, il y a des pays qui ont des comportements qui sont inacceptables qui vont à l'encontre de la Charte olympique, au niveau paralympique, on a décidé que nos valeurs étaient plus importantes que les pressions politiques. D’où la décision claire et précise de suspendre les droits des Comités paralympiques russe et bélarusse , a-t-il conclu.

Avec les informations de Diane Sauvé