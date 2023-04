Financement de Hockey Canada : le Bloc estime qu’Ottawa met la charrue avant les boeufs

Le Bloc québécois estime que le gouvernement Trudeau met la charrue avant les bœufs en rétablissant le financement de Hockey Canada avant la tenue d'une enquête publique indépendante - réclamée à l'unanimité par la Chambre des communes - et d'un rapport du comité de la condition féminine.

Ça m'apparaît précipité. Si on veut ramener une culture de sport saine et sécuritaire au Canada, il faut être capable de faire pleinement la lumière sur les différents faits allégués , a déclaré lundi le porte-parole bloquiste en matière de Sports, Sébastien Lemire, lors d'une mêlée de presse à Ottawa.

Selon M. Lemire, Hockey Canada n'a pas démontré un changement de culture profond en quatre mois , soit depuis que l'organisation a élu un nouveau conseil d'administration après la démission en bloc du précédent qui s'est embourbé dans des scandales, se faisant reprocher d'avoir tenté de protéger des joueurs ayant participé à des viols collectifs.

Dimanche, la ministre des Sports, Pascale St-Onge, a annoncé que le gouvernement fédéral rétablissait le financement de Hockey Canada, puisque ses trois conditions ont été remplies, notamment devenir un signataire à part entière de Sport Sans Abus et du Bureau du commissaire à l'intégrité du sport (BCIS).

Hockey Canada devait également examiner et mettre en application les recommandations d'un examen indépendant de la gouvernance, dirigé par le juge à la retraite Thomas Cromwell, ainsi que s'engager à faire des rapports plus fréquents à Ottawa.

Appelé à commenter la décision, le premier ministre Justin Trudeau a expliqué lundi qu'il regarde le tout comme un parent dont un fils qui pratique le hockey depuis plusieurs années et un autre qui pourrait bien s'y mettre .

Nous devons savoir qu'ils sont en sécurité. Nous devons savoir que la mentalité a changé, que la culture est en train d'être abordée , a-t-il insisté dans une réponse en anglais.

M. Trudeau a affirmé que le gouvernement a fait part d'attentes extrêmement claires à Hockey Canada avant de lui octroyer à nouveau du financement.

Ils ont manifesté une réelle volonté d'aller de l'avant, mais nous allons continuer d'être extrêmement vigilants pour nous assurer qu'ils continuent d'être dignes de la confiance que des millions de Canadiens leur accordent alors que nous encourageons nos enfants à faire du sport et plus particulièrement le hockey , a-t-il ajouté.

Un drôle de moment

Or, la décision d'Ottawa arrive à un drôle de moment , rétorque Andréanne Larouche, la porte-parole du Bloc en matière de Condition féminine et d'Égalité des genres, qui siège à un comité parlementaire qui prépare des recommandations pour la ministre des Sports, notamment au sujet de Hockey Canada.

On a fait l'étude. Le rapport s'en vient. On aurait dû attendre ce rapport-là, s'est-elle désolée. Les victimes ont exprimé leur doute (au sujet du BCIS), les limites de ce bureau-là. Et même, ce n'est pas rien, deux tiers des plaintes qui sont rejetées, ça fait en sorte que les victimes n'ont pas confiance.

Son collègue Sébastien Lemire est d'ailleurs déçu que la motion qu'il a présentée à la Chambre des communes en juin dernier et qui a obtenu le consentement unanime des partis ne force pas le gouvernement à déclencher l'enquête publique indépendante pourtant réclamée.

Une motion unanime de la Chambre devrait avoir plus de poids. C'est risible dans les circonstances. Je pense que c'est détourner le rôle du Parlement que de ne pas y donner suite dans le contexte , a-t-il déclaré.

Selon lui, une réflexion devrait être faite quant à l'idée que soient modifiées les règles de la Chambre des communes.

Hockey Canada avait vu son financement être cessé par le gouvernement fédéral, alors que plusieurs commanditaires avaient arrêté de donner de l'argent depuis mai dernier, lorsqu'il avait été annoncé qu'une femme aurait été agressée sexuellement par huit joueurs, incluant des membres de l'équipe mondiale junior de 2018, à la suite d'un gala de fondation à London en Ontario, en février 2018.