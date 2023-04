Evans Chebet conserve son titre au marathon de Boston

Il a parfaitement joué ses cartes sur un parcours trempé par une température dépassant à peine les 10 degrés.

Bien escorté par son compatriote Benson Kipruto, il a lâché après 90 minutes de course le détenteur du record du monde, Eliud Kipchoge, qui a fini 6e (2:09:23), à 3:29 du gagnant.

Aujourd'hui, je suis content, car il pleuvait et j'ai utilisé mon cerveau. J'ai bien couru , a dit le gagnant.

Chebet l'a emporté avec une courte avance de 10 secondes sur le Tanzanien Gabriel Geay, qui a gagné son duel pour la deuxième place sur Kipruto, de deux secondes.

Il a donc conservé son titre acquis en 2022.

Le coup d'envoi de la 127e édition du prestigieux marathon de Boston a été donné à 9 h (HAE) avec les athlètes en fauteuil roulant en premier, puis ceux de l'élite.

Rappelons que Kipchoge participait pour la première fois de sa carrière à l'épreuve, le premier des grands marathons de l'année.

Il a fait la course en tête dans les 90 premières minutes avant de lâcher prise après une accélération du Tanzanien Gabriel Geay.

Le meilleur Canadien a été Calum Neff. Né en Écosse, résident du Texas, il a fini au 40e rang (2:22:11).

L'Albertain Jackson Bocksnick a fini 54e (2:23:16), le Torontois Tyler Hamilton 61e (2:24:05), Dennis Mbelenzi, de Halifax, 124e (2:28:58) juste derrière son compatriote Steven Lawrence (2:28:40), David Savard-Gagnon, de Baie St-Paul, 133e (2:29:25).

À noter que l'ancien capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chara a participé à cette 127e édition du célèbre marathon.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Aujourd'hui âgé de 46 ans, l'homme de 2,06 m a terminé le parcours en 3:38:23. Il a été classé au 13 821e rang (9492e chez les messieurs, 1642e dans sa catégorie d'âge).

Chez les dames, la Kényane Hellen Obiri a dominé en 2:21:38.

La double championne du monde du 5000 m a pris la tête dans les deux derniers kilomètres et a devancé de 12 secondes l'Éthiopienne Amane Beriso.

Les Kenyans Evans Chebet et Hellen Obiri, gagnants du marathon de Boston en 2023 Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Installée aux États-Unis depuis trois semaines, la gagnante ne prévoyait pas participer à la course.

Mon entraîneur m'a convaincue que je m'étais bien entraînée et que je pouvais le faire. Mon corps était prêt, mais dans ma tête, j'ai longtemps hésité, je savais que le peloton serait très fort. Alors, je suis bien contente d'avoir gagné.

La meilleure Canadienne a été Liza Howard. La Torontoise a fini 40e (2:40:14).

Melissa Paauwe, de Calgary, 44e (2:42:53), Carmen Hussar, de Cambridge Ontario, 47e (2:45:01), Lynda Gingras, de Saguenay, 49e (2:45:22), la Montréalaise Julie Lajeunesse 51e (2:45:41), l'Ontarienne Ana Fray 70e (2:50:32).

Record de parcours en fauteuil roulant

Dans la catégorie fauteuil roulant, chez les messieurs, le Suisse Marcel Hug a gagné avec un temps de 1:17:06. C'était sa sixième victoire à Boston, et son troisième record du parcours.

Je voulais voir ce que je pouvais faire dans ces conditions. J'ai attaqué à fond, mais sur une chaussée glissante, il fallait faire attention aux traverses de chemin de fer et freiner doucement. Ce chrono est assez impressionnant, et je dois déjà penser à ma prochaine course, à Londres, dans une semaine , a-t-il dit.

Le Suisse Marcel Hug Photo : Getty Images / Omar Rawlings

Le Canadien Joshua Cassidy, d'Ottawa, a fini au 21e rang (1:47:02).

Chez les dames, l'Américaine Susannah Scaroni a gagné en 1:41:45, loin devant ses adversaires. C'était sa première victoire à Boston, après avoir terminé l'épreuve deux fois deuxième et trois fois troisième.

Cette fois, la pluie a été un défi pour moi, le parcours aussi, mais la foule est toujours là à Boston, du début à la fin, a dit la gagnante. J'ai eu le temps de resserrer ma roue sans perdre le commandement, et je suis très fière de ma performance. Cette fois, j'ai réussi à battre plusieurs athlètes qui m'ont permis de me rendre là où je suis aujourd'hui.

Plusieurs détenteurs de records du monde faisaient partie des participants, dont des médaillés olympiques et paralympiques. Également des champions des principaux marathons provenant de 27 pays, dont 12 anciens vainqueurs de la course de Boston, y figuraient, selon la Boston Athletic Association, qui est responsable de l'organisation de l'événement.

La course de cette année incluait une nouvelle catégorie réservée aux athlètes non binaires.

Parmi les participantes, on retrouvait un groupe de 14 personnes de l'Île-du-Prince-Édouard, dont trois membres de la famille Gregory, soit Dorothy, Carrie et Sandra.

Samedi, la ville a souligné le 10e anniversaire de l'attentat du marathon de Boston. La course de 2013 avait été interrompue après que deux bombes artisanales eurent explosé sur Boylston Street, près du fil d'arrivée.

Lundi, la police a utilisé un chien robotisé près de la ligne de départ afin de s'assurer de la sécurité des lieux.