Les Bruins de Boston viennent d'établir deux records cette saison : ils ont remporté 65 victoires et amassé 135 points. Il s’agit d’exploits absolument remarquables. Pourtant, cette équipe n’aligne qu’une supervedette : David Pastrnak.

Outre l’attaquant tchèque, qui a inscrit 61 buts et 113 points, les Bruins ne misent sur aucun autre marqueur de 30 buts ou plus. Et un seul de leurs autres attaquants, Brad Marchand, a surpassé le plateau des 60 points.

Lors des 82 derniers matchs, les Bostoniens ont bâti leur titanesque succès sur des valeurs comme la constance, l’engagement collectif, la profondeur et le jeu défensif.

Sauf qu’à compter de lundi, c’est un marathon totalement différent qui commence.

Les Bruins entreprennent ce nouveau segment alors que leurs deux premiers centres sont âgés respectivement de 37 et de 36 ans. Et l’un d’eux, leur capitaine Patrice Bergeron, s’est blessé lors du dernier match de la saison à Montréal. Suffisamment pour rater les entraînements suivants de son équipe.

Linus Ullmark Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Pour sa part, leur gardien numéro un, Linus Ullmark, a deux matchs d’expérience dans les séries éliminatoires derrière la cravate.

Quand on leur demande de décortiquer la formation des Bruins, la plupart des observateurs finissent par affirmer que c’est le leadership de Patrice Bergeron qui rend cette équipe aussi spéciale. Et que les Bruins sont en mission parce que Bergeron a renoncé à prendre sa retraite pour disputer la présente saison.

On verra ce que ça donnera. Ils misent sur une excellente équipe, mais on ne peut pas leur prédire la Coupe d’emblée.

Comme je le soulignais dans cette récente chronique, il est rare, dans la LNH, que les saisons exceptionnelles soient suivies par une conquête de la Coupe Stanley. Sans oublier le fait que toutes les autres équipes sont aussi en mission durant les séries éliminatoires.

***

La plupart du temps, ce sont les talents d’exception qui font la différence en séries et dans les matchs importants. Plus vous avez de supervedettes dans votre formation, meilleures sont vos chances de vous rendre jusqu’à la fin du tableau.

Le Lightning de Tampa Bay vient de participer à trois finales consécutives en misant simultanément sur le meilleur gardien du monde (Andrei Vasilevksyi), sur l’un des cinq meilleurs défenseurs (Victor Hedman) et sur l’un des cinq meilleurs attaquants (Nikita Kucherov). L’an passé, l’Avalanche du Colorado a soulevé le saladier en misant sur un gardien ordinaire, mais en comptant sur 2 des 10 attaquants les plus productifs de la ligue (Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen) et sur le meilleur jeune défenseur des 30 dernières années (Cale Makar).

Lorsqu’on analyse les formations des 15 autres équipes et qu’on s’attarde à celles qui ont connu le plus de succès à compter de la date limite des échanges, il est difficile de ne pas encercler le nom des Oilers d’Edmonton.

Les Oilers ont formé la meilleure équipe de la LNH en deuxième moitié de saison et, à compter de la date limite des échanges, ont compilé une irrésistible fiche de 17-2-1.

Connor McDavid est le meilleur hockeyeur du monde et est à son apogée. Il vient de connaître la meilleure saison (64-89-153) des 30 dernières années. McDavid et Leon Draisaitl (52-76-128) forment le plus redoutable duo d’attaquants de la ligue et ils sont soutenus par trois autres marqueurs de 30 buts : Ryan Nugent-Hopkins, Zach Hyman et Evander Kane.

En défense, les Oilers sont transformés depuis l’arrivée de l’excellent vétéran Mattias Ekholm. Leur brigade défensive a aussi gagné beaucoup de profondeur depuis l’arrivée de l’efficace arrière québécois Vincent Desharnais.

Bien des choses peuvent survenir en deux mois de féroce compétition. Mais en ce moment, ce sont les Oilers qui doivent être considérés comme favoris pour remporter la Coupe.

***

Mitch Marner Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Voir une équipe canadienne remporter la Coupe Stanley relève presque de la science-fiction puisque cela n’a pas été fait depuis le Canadien en 1993. En fait, cette disette pourrait bien se terminer par un véritable feu d’artifice, car il ne serait pas farfelu que deux équipes canadiennes accèdent à la finale.

À l’extérieur de Toronto, la plupart des amateurs se moquent avec bonheur des insuccès chroniques des Maple Leafs dans les séries. Cette organisation n’a pas remporté la Coupe depuis 1967 et depuis l’instauration du plafond salarial, en 2005-2006, elle n'est jamais parvenue à franchir le premier tour. Les Leafs ont parfois été jusqu’à inventer des façons de perdre ou de s’écrouler.

Or, ils affronteront à nouveau le Lightning cette année. Mais cette fois, il est difficile d’imaginer une victoire de la formation floridienne, qui a connu une fin de parcours affreuse avec une fiche de 9-11-1 depuis la date limite des échanges.

Par ailleurs, les joueurs du Lightning savent pertinemment qu’ils ont été chanceux de survivre de justesse aux Leafs le printemps dernier.

L'élan est du côté de Toronto. Les Leafs comptent sur deux marqueurs de 40 buts et sur deux de 30 buts et plus. Et trois d’entre eux, Mitch Marner, William Nylander et Auston Matthews, sont en plein apogée.

Cette équipe a faim. Et il n’est pas difficile de croire que s’ils parviennent à vaincre Tampa Bay et à pulvériser l’embâcle qui les retient depuis des années, les Leafs seront extrêmement difficiles à stopper par la suite.

Les Oilers contre les Maple Leafs en finale? Pensez-y. Ce n’est pas aussi improbable qu’on puisse le croire.

Mes choix au premier tour : Colorado c. Seattle : Colorado en 5 Dallas c. Minnesota : Minnesota en 7 Vegas c. Winnipeg : Vegas en 6 Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6 Boston c. Floride : Boston en 5 Toronto c. Tampa Bay : Toronto en 6 Caroline c. Islanders de NY : Caroline en 6 New Jersey c. Rangers de NY : Rangers en 7