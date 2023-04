Ottawa rétablit le financement de Hockey Canada sous certaines conditions

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a annoncé sa décision à la fédération nationale dans une lettre adressée à Hugh Fraser, président du conseil d'administration de Hockey Canada, dans laquelle elle expose ses conditions.

Bien que le financement fédéral ne soit qu'une fraction des revenus de Hockey Canada, je souhaite réitérer que ce n'est pas un chèque en blanc , écrit la ministre St-Onge dans sa lettre.

« Hockey Canada doit s'attaquer aux problèmes liés au sport sécuritaire comme les comportements toxiques, la banalisation de la violence sexuelle et la culture du silence, qui ont trop souvent défrayé la chronique. Il n'y a aucune raison pour que de telles situations continuent d'être un fléau au hockey ou dans tout autre sport. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

Hockey Canada explique avoir rempli dans les derniers mois les trois conditions de la ministre St-Onge afin de voir son financement être rétabli : devenir signataire en bonne et due forme du programme Sport Sans Abus et du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport; continuer d’étudier et de mettre en œuvre les recommandations découlant de la révision indépendante de la gouvernance menée par l’honorable Thomas Cromwell; s’engager à rendre des comptes au gouvernement du Canada sur une base plus régulière.

Pascale St-Onge s'attend maintenant de la part de Hockey Canada que cette fédération use de son leadership pour mettre en œuvre des changements durables et des réformes structurelles au sein de son organisation ainsi que chez ses partenaires, notamment les associations provinciales et territoriales ainsi que la Ligue canadienne de hockey , qui chapeaute le hockey junior majeur au pays.

Dans sa lettre, la ministre des Sports indique quatre nouvelles conditions pour l'année 2023-2024 afin que le financement fédéral de Hockey Canada soit maintenu : Que Hockey Canada continue assidûment de tenir Sport Canada informé des progrès et du travail effectué quant au changement de culture entrepris par le nouveau conseil d'administration. Que Hockey Canada continue de mettre en œuvre les recommandations du rapport Cromwell ainsi que du rapport Henein & Hutchinson. Que Hockey Canada fasse la promotion du programme « Sport sans abus », un programme indépendant destiné à prévenir la maltraitance, notamment en ce qui a trait aux services du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport, lancé au printemps 2022. Que Hockey Canada continue de travailler de manière assidue avec ses organisations membres pour soutenir leur adhésion au programme « Sport sans abus ».

La journée d’aujourd’hui [dimanche] marque une étape importante pour Hockey Canada dans son parcours afin de regagner et de maintenir la confiance de la population canadienne , écrit pour sa part Hugh Fraser dans un communiqué.

Hugh Fraser a participé à la remise des médailles lors du plus récent Championnat du monde de hockey junior, présenté à Halifax. Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Je tiens à remercier la ministre St-Onge et le gouvernement pour leur vote de confiance et leurs efforts soutenus visant à faire de la sécurité dans le sport une priorité au Canada, mais je veux aussi rappeler que nous avons encore du travail à faire pour changer la culture de notre sport , poursuit M. Fraser, qui a été nommé en décembre à la tête du conseil d'administration de Hockey Canada.

La plus riche des fédérations sportives canadiennes aurait dû recevoir 7,7 millions de dollars de Sport Canada pour l'année fiscale 2022, selon ses états financiers consultés par CBC, mais Hockey Canada détient de vastes réserves. La fédération avait déclaré en juin dernier avoir 98 millions de dollars dans ses coffres.

Le règlement à l'amiable avait été conclu avec une femme de London, en Ontario, qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs de l'équipe nationale junior de 2018, après une activité de la Fondation Hockey Canada.

Les allégations de la victime présumée et l'entente conclue par la suite par la fédération ont suscité l'indignation partout au pays.

Au cours des enquêtes gouvernementales et journalistiques qui ont suivi, il a été découvert que le Fonds national d'équité de Hockey Canada, qui était en partie financé par les droits d'inscription des jeunes hockeyeurs du pays, avait été utilisé pour dédommager la victime présumée.

Hockey Canada avait également annoncé, en juillet dernier, que des membres de son équipe nationale junior de 2003 faisaient eux aussi l'objet d'une enquête pour agression sexuelle collective.

Les enquêtes policières sur les allégations de 2003 et 2018 sont toujours en cours. Aucun des deux cas n'a été prouvé devant les tribunaux.

Après des mois de tollé, le conseil d'administration de Hockey Canada a démissionné le 11 octobre dernier et son président et chef de la direction, Scott Smith, a été congédié. Un nouveau conseil d'administration a été élu le 17 décembre.