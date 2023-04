Un duel Canada–États-Unis pour une 21e fois en 22 finales au mondial féminin

Depuis 1990, année du premier Championnat mondial de hockey féminin, la rivalité Canada–États-Unis est une constante sur la patinoire. Avec 12 victoires pour les Canadiennes, contre 10 pour les Américaines, les deux pays ont décroché toutes les médailles d'or décernées par Fédération internationale de hockey sur glace.

Seule la Finlande, en 2019, est aussi parvenue à atteindre la finale du Mondial féminin, perdue contre les États-Unis, dont c'était le dernier triomphe en date. Depuis, l'unifolié a ravi, puis défendu son titre grâce à deux victoires mémorables : une victoire de 3-2 en prolongation en 2021, obtenue par un but de la capitaine Marie-Philip Poulin, suivie d'un succès 2-1 en 2022 grâce à un doublé de Brianne Jenner.

Les Canadiennes ont aussi battu les Américaines au match pour l’or aux Jeux olympiques de Pékin 2022.

Dimanche, les Canadiennes viseront le 13e titre de leur histoire et auront l'occasion de remporter le Mondial pour une troisième année de suite, un exploit que personne n'a réussi depuis... les Américaines, championnes entre 2013 et 2019.

La troupe de Troy Ryan arrive au match ultime gonflée à bloc, après une victoire par le marque de 5-1 sur la Suisse en demi-finales. Auteure d'un tour du chapeau, Sarah Fillier compte parmi les joueuses à surveiller chez l'unifolié, parole de Marie-Philip Poulin.

Elle joue avec tellement de force devant le filet. Tu vois à quel point son bâton est fort. Ces buts aujourd'hui, oui, elle était à la bonne place, mais elle tenait son bâton fort. C'est un élément-clé de notre équipe et je suis très content qu'elle soit avec nous dimanche, a dit la capitaine canadienne après la victoire. Poulin a récolté six points dans le tournoi, dont trois filets.

J'ai bien l'impression que le Canada a une profondeur qui est plus grande que celle des États-Unis, qui ont choisi pour ces Championnats d'amener six jeunes recrues. En fait, qui en sont à leur première participation. C'est peut-être là que la différence sera , a analysé l'ancienne entraîneuse de la formation canadienne Danièle Sauvageau en entrevue à RDI, lundi.

De leur côté, les Américaines ont complètement lessivé la Tchéquie 9-1 en demi-finale. Un festival offensif qui a permis à Amanda Kessel, Hilary Knight et Tessa Janecke d'inscrire deux buts chacune. C'est toutefois Caroline Harvey qui trône en tête du classement des marqueurs, avec une récolte de 12 points dans le tournoi. L'équipe a inscrit 37 buts, le plus haut total du tournoi. L'avantage numérique présente un taux d'efficacité supérieur à 50 %, et les Américaines comptent aussi sur le meilleur désavantage numérique du tournoi.

Caroline Harvey a été d'une utilité indéniable avec 12 points dans le tournoi et les États-Unis ont aussi pu profiter des bons moments de Taylor Heise (1 but et 10 aides), Hilary Knight (5 buts et 4 aides), Abby Roque (3 buts et 6 aides) ainsi qu'Amanda Kessel (5 buts et 2 aides).

Les Canadiennes, doubles championnes en titre, et les Américaines se sont déjà affrontées à ce mondial, en préliminaires, dans un match d'anthologie qui s'est conclu en tirs de barrage par une victoire canadienne.

La Tchèquie décroche à nouveau la troisième place

La Tchéquie a battu dimanche la Suisse 3-2, lors du match pour la médaille de bronze, grâce à un doublé de Denisa Krizova et un but de Michaela Pejzlova pour concrétiser leurs 33 tirs.

La Suisse avait pourtant ouvert le score grâce à Lara Stalder, puis les joueuses étaient revenues à 2-2, grâce au but de Lena Marie Lutz.

Les Tchèques remportent une médaille de bronze pour la deuxième fois d'affilée, après leur victoire en petite finale l'année dernière, déjà face à la Suisse.