Eliud Kipchoge vise la victoire pour ses débuts à Boston

À 38 ans, le roi incontesté du marathon s'est imposé à Berlin (2015, 2017, 2018, 2022), à Tokyo (2021), à Londres (2015, 2016, 2018, 2019) et à Chicago (2014) au cours de sa brillante carrière.

Seuls les marathons de Boston et New York manquent à son palmarès parmi les six épreuves du World Marathon Majors.

Le double champion olympique (2016, 2021), détenteur du record du monde (2 h 1 min 9 s à Berlin le 25 septembre dernier), aspire à combler une partie de cette lacune en remportant lundi le plus ancien marathon annuel au monde, organisé pour la première fois en 1897.

Je vise la victoire , a-t-il simplement déclaré au site spécialisé Letsrun.com, avant de balayer les réserves sur son âge.

Le défi, c'est l'entraînement , a assuré Kipchoge. Si mes muscles peuvent supporter l'entraînement, je ne pense pas à l'âge. Je sais que je vais vieillir et qu'un jour j'arrêterai, et ce n'est pas grave. Mais je ne me concentre pas sur l'âge. Je suis le programme proposé par mon entraîneur.

Avec son parcours vallonné sur la distance reine de 42,195 km, Boston n'est pas toujours propice aux chronos retentissants, mais le record de l'épreuve établie par un autre Kényan, Geoffrey Mutai en 2011, est tout de même de 2 h 3 min 2 s.

Kipchoge, qui a remporté 15 des 17 marathons auxquels il a participé, sera notamment opposé à ses compatriotes Evans Chebet, vainqueur en 2022 des marathons de Boston et de New York, et Benson Kipruto, vainqueur à Boston en 2021, qui déborde de confiance après son succès à Chicago en octobre dernier.

L'Éthiopienne Amane Beriso sera l'une des principales concurrentes à surveiller dans l'épreuve féminine après avoir remporté le marathon de Valence en 2 h 14 min 58 s en décembre.

La course de lundi aura lieu dix ans après l'attentat à la bombe qui a fait trois morts et près de 300 blessés le 15 avril 2013 près de la ligne d'arrivée et qui avait été perpétré par deux frères américains d'origine tchétchène et kirghize, Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev.

Tamerlan a été tué à la suite d'une fusillade avec la police, tandis que Dzhokhar a été capturé et condamné à mort après avoir été reconnu coupable lors de son procès.

La plupart des événements commémoratifs ont eu lieu samedi avec notamment une cérémonie sur la nouvelle ligne d'arrivée.