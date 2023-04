Les Jets comptent sur Hellebuyck pour surprendre les Golden Knights

Les Jets ont bataillé pour arracher la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Ouest et ils seront à Las Vegas, mardi, pour le premier match de leur série quatre de sept contre l'équipe de première position.

Vous pouvez sentir la foi dans ce vestiaire. Tout le monde se bat pour l'autre et croit en l'autre. Quand vous avez une équipe comme ça, tout est possible , a déclaré Hellebuyck après qu'il eut fait l'impasse sur la séance optionnelle d'entraînement des Jets samedi.

« Dans les séries, tout peut survenir. Le fait que nous soyons classés huitièmes ne signifie pas que nous sommes les plus mauvais. Tout peut arriver et c'est l'état d'esprit que nous affichons. » — Une citation de Connor Hellebuyck, gardien de but des Jets de Winnipeg

En dents de scie

Les Jets occupaient le premier rang dans l'Ouest en janvier, mais ont connu des ratés après la pause du match des étoiles. Ils ont conclu le calendrier avec un dossier de 46-33-3 et une fiche de 5-2-0 lors de leurs sept dernières sorties pour mériter leur billet pour la valse printanière de la LNH.

Hellebuyck a été l'un des éléments clés de cette séquence de succès et ses coéquipiers ont une confiance accrue, sachant que le vainqueur du trophée Vézina en 2020 protégera les filets de l'équipe.

Dans la dernière ligne droite, il a joué de façon magnifique. Il nous a donné une chance de gagner chaque soir. Il nous a donné une chance lors de matchs serrés, lorsque l'attaque connaissait des difficultés, etc. , a décrit l'attaquant Adam Lowry.

« Il nous a donné l'occasion de retrouver notre jeu. Vu la façon dont nous avons joué au cours des deux dernières semaines, je pense que nous aimons beaucoup notre situation actuelle. » — Une citation de Adam Lowry, attaquant des Jets

Hellebuyck a amorcé 13 matchs consécutifs avant que David Rittich prenne la relève à la dernière rencontre de la saison, que les Jets ont perdue 4-2 contre l'Avalanche du Colorado jeudi.

Hellebuyck a mené la LNH en 2022-2023 avec 64 départs. Il a compilé un dossier de 37-25-2, incluant 4 blanchissages. Son taux d'efficacité de ,920 l'a placé au cinquième rang dans la ligue et il a terminé en 11e avec une moyenne de buts alloués de 2,49.

Les Golden Knights ont terminé au sommet du classement dans l'Ouest grâce à une fiche de 51-22-9. Leur total de 111 points est un record d'équipe. Ils aborderont les séries après avoir récolté au moins un point au classement lors de leurs huit dernières rencontres (5-0-3).

Les Jets ont perdu la série de trois matchs contre les Golden Knights cette saison (0-2-1), mais leur dernier affrontement – une défaite de 6-5 au Nevada – remonte au 13 décembre.

Laurent Brossoit Photo : Getty Images / Ethan Miller

Quand les blessures chamboulent tout

Les blessures ont forcé les Golden Knights à faire appel à cinq gardiens de but cette saison, et on s'attend à ce que Laurent Brossoit soit envoyé dans la mêlée au premier match. Brossoit a été l'adjoint de Hellebuyck pendant trois saisons à Winnipeg (2018-2021).

Originaire de Port Alberni, en Colombie-Britannique, il n'a pas subi la défaite en temps réglementaire cette saison. Il a présenté une fiche de 7-0-3 en 11 matchs. Il a signé cinq victoires d'affilée pour clore le calendrier.

Les Golden Knights peuvent aussi compter sur le vétéran Jonathan Quick, acquis dans une transaction avec les Blue Jackets de Columbus, au lendemain d'un autre échange lors duquel les Kings de Los Angeles avaient cédé Quick aux Blue Jackets.

Quick a compilé un dossier de 5-2-2 en neuf départs avec les Golden Knights. Logan Thompson pourrait aussi être disponible.

De retour au bal

Les deux formations se présenteront à leur duel après avoir raté les éliminatoires l'an dernier et après avoir embauché de nouveaux entraîneurs, soit Rick Bowness, chez les Jets, et Bruce Cassidy, chez les Golden Knights.

Les Jets devraient pouvoir compter sur leurs meilleurs joueurs offensifs en prévision de la série. Le rapide attaquant Nikolaj Ehlers a raté la dernière rencontre des siens après avoir été frappé par Ryan Hartman, du Wild du Minnesota, mardi dernier, dans la victoire de 3-1 qui a confirmé la qualification des Jets.

Ehlers n'a pas chaussé les patins samedi, mais il a déclaré qu'il était prêt à jouer. Bowness a dit que son cas faisait l'objet d'une réévaluation quotidienne.

Kyle Connor a mené l'équipe avec 80 points, dont 31 buts, en 82 matchs. Mark Scheifele a établi un sommet personnel en carrière avec 42 buts, et il a récolté 68 points en 81 rencontres.

Jack Eichel participera aux séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière, lui qui a été le meilleur marqueur des Golden Knights cette saison avec 66 points en 67 rencontres, dont 27 buts.

Jonathan Marchessault a été le meilleur franc-tireur de l'équipe avec 28 buts et un total de 57 points en 76 matchs.