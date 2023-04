Tadej Pogacar remporte l’Amstel Gold Race en solitaire

Le Slovène, qui disputait sa première course depuis son succès au Tour des Flandres début avril, s'est imposé devant ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais Ben Healy et le Britannique Tom Pidcock, qu'il a lâchés dans l'ascension du Keutenberg à 30 kilomètres de la ligne.

Le double vainqueur du Tour de France a fait valser ses adversaires en trois temps. D'abord en plaçant une première accélération qui a fait exploser le peloton à 80 kilomètres de Valkenburg.

Au sein d'un groupe de 10 attaquants, il a ensuite à nouveau accéléré à 36 kilomètres de la ligne dans l'Eyserbosweg où seuls Pidcock et Healy ont réussi à le suivre.

Mais ces deux hommes ont été impuissants lors de la troisième attaque du leader de l'équipe UAE dans le Keutenberg à 29 bornes du but. Pogi a fini par s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance.

À 24 ans, Pogacar disputait pour la deuxième fois la seule classique néerlandaise du calendrier après avoir abandonné en 2019 alors qu'il effectuait sa première saison chez les professionnels.

Malgré un bris mécanique à 77 kilomètres de l’arrivée, l’Australien Simon Clarke a pris la 20e position, meilleur résultat de l’équipe israélo-canadienne Israel-Premier Tech.

Toujours avec Israel-Premier Tech, Hugo Houle a terminé en 68e position, tandis que Michael Woods et Guillaume Boivin n’ont pas terminé la course.

Ç’a été une journée compliquée pour nous, a partagé Houle, 68e du jour. Difficile pour Woods, qui a eu une crevaison et qui n’a malheureusement pas eu la chance de s’exprimer. Clarke a également été ralenti par une crevaison. Il a réussi à revenir par la suite, mais il était venu ici pour faire mieux que ça.

Les objectifs d’équipe n’ont pas été atteints pour la formation israélo-canadienne. D’un point de vue personnel, Hugo Houle s’est dit satisfait du travail qu’il a accompli, tout comme l’ensemble de son équipe.

J’avais comme rôle de protéger Michael Woods et Simon Clarke. Dans une journée très exigeante avec la pluie, de petites routes et plusieurs virages, mon travail était important. J’ai fait ce qu’on m’a demandé à la perfection. Malheureusement, la malchance nous a privés de la possibilité de faire un bon résultat.

Houle sera sur la ligne de départ de la Flèche wallonne mercredi, puis prendra part au monument Liège-Bastogne-Liège dimanche avant de s’accorder une période de repos.

Doublé SD Worx dans la course féminine

Dans la course féminine, la Néerlandaise Demi Vollering a gagné en solitaire devant son équipière belge chez SD Worx Lotte Kopecky et sa compatriote Shirin van Anrooij.

L’Abitibienne Olivia Baril (UAE Team ADQ) a été la seule des trois Canadiennes inscrites à rallier l’arrivée. Magdeleine Vallières et Alison Jackson, championne de Paris Roubaix, n’ont pas terminé la course.

Vollering, 26 ans, remporte la classique néerlandaise pour la première fois de sa carrière après avoir pris la deuxième place à deux reprises en 2021 et 2022.

Elle a placé son attaque décisive dans l'ascension finale du Cauberg à moins de deux kilomètres de la ligne pour décrocher son troisième succès de la saison après les Strade Bianche et À travers la Flandre.