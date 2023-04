Andrey Rublev renverse Holger Rune en finale à Monte-Carlo

Le Russe Andrey Rublev a vaincu le Danois Holger Rune 5-7, 6-2 et 7-5 en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que mes deux dernières finales (de Masters 1000) j'avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout , a dit Rublev.

Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l'en a remercié.

« En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme. » — Une citation de Andrey Rublev

En février 2022, Rublev avait dénoncé la guerre en Ukraine en écrivant No war please sur une lentille de caméra après un match.

Le joueur de tennis russe avait un message après sa victoire à Dubaï.

L'intense face à face de 2 h 39 min a d'abord vu les deux joueurs repousser des occasions de bris à leur première présence au service. C’est Rune qui a le premier percé la muraille de son rival pour mener 4-2 dans la première manche.

On a ensuite vu le Danois défendre quatre balles de bris avant que Rublev ne lui prenne son service pour recoller à 4-4.

Avec trois doubles fautes et un taux de premières balles en jeu à 48%, c’est avec de solides retours de service que Rublev a tout de même donné du fil à retordre avant de concéder cette manche initiale au bout de 56 minutes de jeu.

Le Russe a entamé la deuxième manche du bon pied avec un bris de service aussitôt confirmé avec un jeu blanc pour mener 2-0. Cette fois, c’est Rune qui a comblé le retard pour revenir à 2-2.

Rublev s’est retroussé les manches pour reprendre l’avantage sur le service de son adversaire, signant quatre jeux d’affilée et la manche à 6-2 en 34 minutes.

La manche ultime a vu Rune serrer les dents et réussir quelques retours fumants pour bondir en avant 3-0. On croyait qu'il ne serait plus ennuyé, mais c'était sans compter sur la nervosité qui lui a fait échapper deux autres balles de bris alors qu'il menait déjà 4-1. Rublev, qui n'en a converti que 6 en 19 occasions, en a profité pour revenir à 4-4.

À 5-5, Rune a perdu son calme après avoir commis deux fautes directes. Ce onzième jeu a pris fin sur une double faute, sa neuvième du match. Rublev a foncé dans l'ouverture pour enlever le titre.

Rublev a maintenant vaincu Rune deux fois en trois confrontations. Le Russe avait aussi remporté leur duel précédent en début d'année, en huitièmes de finale des Internationaux d'Australie.