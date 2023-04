Le Canada accède aux finales de la Coupe Billie-Jean-King

Leylah Fernandez et Gabriela Dabrowski ont composté le billet du Canada grâce à une victoire en deux manches, 6-1, 6-2, sur Kirsten Flipkens et Greet Minnen en double. C'est la première fois en quatre rencontres internationales que le Canada bat la Belgique.

Auparavant, la Belge Greet Minnen avait défait la Canadienne Katherine Sebov en trois manches de 6-2, 3-6 et 6-3 en simple, samedi soir, pour égaliser à 2-2 dans cet affrontement au meilleur de cinq matchs.

Sebov a remporté 4 balles de bris sur 8 au cours des 2 heures et 10 minutes de match, mais a également commis 59 fautes directes.

Fernandez joue gros

Leylah-Annie Fernandez avait donné au Canada une avance de 2-1 sur la Belgique, en phase de qualifications pour la Coupe Billie-Jean-King.

La Lavalloise de 20 ans a éprouvé des ennuis en début de match contre Ysaline Bonaventure, la Belge la mieux classée de l'épreuve, mais elle a réussi à remonter la pente pour finalement gagner le match 4-6, 7-5 et 6-2.

Bonaventure, qui sortait d'une victoire de 4-6, 6-4, 6-4 contre Rebecca Marino vendredi, a dominé le match de 2 heures et 26 minutes, avant de commettre une série de fautes directes dans les deuxième et troisième manches.

Fernandez a converti 5 balles de bris sur 20 et a varié ses coups, réalisant 15 coups droits gagnants et 8 revers gagnants.

Cette étape à Vancouver était l'une des neuf étapes de qualifications qui se déroulaient cette semaine dans le monde. Les gagnantes se sont qualifiées pour les finales qui auront lieu en novembre.

L'année dernière, le Canada avait vaincu la Lettonie lors du tournoi de qualifications à Vancouver et s'était qualifié pour la finale à Glasgow, où l'unifolié avait battu l'Italie. Le Canada s'était ensuite avoué vaincu contre la Suisse, qui a de son côté remporté le titre mondial.

Ailleurs...

La France de Caroline Garcia a battu la Grande-Bretagne 3 à 1 à Coventry, l'Espagne a dominé le Mexique au même pointage devant son public de Marbella, tout comme le Kazakhstan à domicile face à la Pologne – privée de la no 1 mondiale Iga Swiatek –, la République tchèque face à l'Ukraine qui recevait à Antalya, en Turquie, et l'Allemagne face au Brésil.

Les États-Unis de Jessica Pegula et Coco Gauff ont réalisé un sans-faute en s'imposant 4 à 0 face à l'Autriche. L'Italie, qui menait pourtant 2 à 0 après la première journée, a tremblé en Slovaquie : Anna Karolina Schmiedlova a battu Jasmine Paolini (6-1, 4-6, 6-4) samedi, puis Viktoria Kuzmova a créé l'égalité grâce à son succès face à Elisabetta Cocciaretto 6-3, 7-6 (7/2).

C'est donc le double qui a décidé de l'issue de cette rencontre et il a été remporté par les Italiennes Elisabetta Cocciaretto et Martina Trevisan 6-4, 4-6, 7-5 devant Viktoria Hruncakova et Tereza Mihalikova.

La Slovénie a décroché le dernier billet en venant à bout de la Roumanie 3 à 2 en qualifications, dimanche à Koper en Slovénie.

Le sort de ce duel a été scellé par le double qui avait débuté samedi, avant d'être interrompu par la pluie. Kaja Juvan et Tamara Zidansek ont apporté le point de la qualification en battant Irina Bara et Monica Niculescu 4-6, 6-4, 6-2.

Les Roumaines avaient remporté les deux premiers simples de ce duel.