L'entraîneur-chef du club montréalais n'a pas cherché à camoufler l'inertie de ses protégés à leur retour sur le terrain au début de la deuxième demie. En l'espace d'une quinzaine de secondes, le CF Montréal s'est tiré dans le pied en laissant les visiteurs faire à leur guise et inscrire le seul et unique but du match.

Dans les meetings, on leur montre les points forts de l'autre équipe , a insisté Losada. Eux, ce sont les longs ballons. Nous étions totalement endormis. Nous n'avons pas été attentifs. Je suis vraiment déçu. Nous en avions parlé cette semaine et ça arrive le jour du match.

Il va sans dire que la patience de l'Argentin est mise à rude épreuve compte tenu du manque de cohésion dans le jeu de son groupe qui, encore une fois, n'a pas été capable de générer des séquences soutenues en territoire adverse.

L'entraîneur du CF Montréal, Hernan Losada. Photo : Reuters / Eric Bolte

D.C. United n'était pourtant pas un rival si redoutable. La formation dirigée par Wayne Rooney n'avait pas gagné à ses six dernières rencontres (0-4-2) et aurait pu être un bon remède pour soulager ce malaise qui semble devenir chronique.

Cette saison, le CF Montréal est carrément incapable de compter des buts, que ce soit avec les pieds, la tête, le ventre, le dos et peut-être même lorsque Hernán Losada ferme les yeux et s'endort en souhaitant assister à un festival offensif dans ses rêves les plus fous.

On a terminé le match avec tous les joueurs offensifs de notre formation sur le terrain. On a été combatifs jusqu'à la fin. Je ne sais pas, on va essayer de trouver la bonne combinaison. L'équipe ressent beaucoup la perte de Romell Quioto, notre meilleur buteur l'an passé.

Les joueurs n'ont pas cherché d'excuses à ce passage à vide.

C'est inacceptable , a lâché le défenseur Joel Waterman en admettant que l'équipe n'était pas encore soudée en raison des nombreux changements de personnel depuis la dernière saison.

Il faut être plus créatif , a suggéré Chinonso Offor sans trop de conviction.

À son premier match avec sa nouvelle équipe, le jeune Bryce Duke n'a pas quitté la surface de jeu et a été capable par moments, surtout en deuxième demie, d'étaler son talent de fabricant de jeux. L'entraîneur a convenu que l'Américain de 22 ans a été lancé dans la mêlée après un seul entraînement parce que l'équipe avait besoin de lui .

Ariel Lassiter, l'autre joueur acquis dans l'échange qui a envoyé Kamal Miller à Miami mercredi, a participé à l'action pendant toute la deuxième demie sans s'illustrer.

La fiche du CF Montréal est dorénavant d'une victoire et de 6 défaites. L'équipe, qui occupe le dernier rang de l'Association de l'Est, a marqué seulement 3 buts et en a alloué 17.

L'ex-entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, avait été désigné pour sonner la cloche au cas où le CF Montréal toucherait la cible lors de ce match d'ouverture au stade Saputo. La formation n'a pas inscrit de but à ses 270 dernières minutes de jeu.

Lewis O'Brien a été le seul buteur de la rencontre.

Le CF Montréal affrontera mardi, à domicile, Vaughan Azzurri dans un duel de premier tour du championnat canadien.