Le Canada rejoint les États-Unis en finale du mondial de hockey féminin

Faisant face à un barrage de tirs canadiens, la gardienne suisse Andrea Brändli a frustré tous les efforts des favorites jusqu'à ce que Sarah Fillier trouve la faille avec 9 minutes à jouer au deuxième vingt.

Filler a doublé l'avance canadienne six minutes plus tard, puis a complété son tour du chapeau en troisième période.

Elle joue avec tellement de force devant le filet. Tu vois à quel point son bâton est fort. Ces buts aujourd'hui, oui, elle était à la bonne place, mais elle tenait son bâton fort. C'est un élément-clé de notre équipe et je suis très content qu'elle soit avec nous demain (dimanche), a dit la capitaine Marie-Philip Poulin.

Le Canada l'emporte contre la Suisse au mondial de hockey féminin. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Jamie Lee Rattray et Rebecca Johnston, avec moins d'une seconde à jouer, ont marqué les deux autres buts des Canadiennes.

Alina Muller a privé Ann-Renée Desbiens d'un blanchissage en trompant la gardienne québécoise sur le dernier des neuf tirs auxquels elle a fait face.

Je pense qu'on peut être très satisfaites de notre performance jusqu'à la fin du match. On voulait garder le pointage 0-0 le plus longtemps possible et, qui sait, avoir un rebond chanceux. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais on peut être satisfaites , a dit l'attaquante suisse Kaleigh Quennec, qui joue pour les Carabins de l'Université de Montréal.

On savait que la Suisse avait une très bonne équipe, ça nous a fait du bien d'avoir quelques buts d'avance quand elles ont compté ce but en fin de match à trois contre cinq. On est très excitées d'être en finale et on se concentre maintenant sur elle , a dit la capitaine Marie-Philip Poulin.

Brändli a pour sa part réalisé 52 arrêts, dont plusieurs spectaculaires face aux Canadiennes.

On pouvait s'attendre à un style de jeu très hermétique. Oui, après une période, il n'y avait pas de buts, mais on avait eu beaucoup de chances de marquer. C'est ça le positif pour nous, de continuer à créer des chances de marquer et éventuellement ça va finir par débloquer. Notre équipe n'a jamais abandonné jusqu'à la dernière seconde avec un but, ça démontre qu'on est engagés à jouer 60 minutes , a souligné l'entraîneuse adjointe Caroline Ouellette.

La Tchéquie pas de taille face aux Américaines

Amanda Kessel (no 28) célèbre son premier but de la rencontre en compagnie de Hilary Knight (no 21) et Caroline Harvey (no 4). Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Plus tôt samedi, les représentantes américaines n'ont fait qu'une bouchée de la Tchéquie, les battant 9 à 1, dans la première demi-finale.

Amanda Kessel, Hilary Knight et Tessa Janecke ont dirigé l’attaque des États-Unis avec deux buts chacune. Abbey Murphy, Abby Roque et Caroline Harvey ont complété la feuille de pointage.

Harvey y est aussi allée de trois passes, tout comme Cayla Barnes, pour les Américaines qui ont dominé à 45 contre 15 au chapitre des tirs au but.

L’unique riposte tchèque est venue du bâton d’Adela Sapovalivova au moment où les Américaines menaient déjà 4 à 0 à mi-chemin au deuxième tiers.

Les États-Unis atteignent ainsi la grande finale pour la 22e fois en 22 tournois mondiaux. Elles sont en quête d'un 10e titre.

Les Canadiennes, doubles championnes en titre, et les Américaines se sont déjà affrontées à ce mondial, en préliminaires, dans un match d'anthologie qui s'est conclu en tirs de barrage par une victoire canadienne.