Andrey Rublev et Holger Rune en finale à Monte-Carlo

Le Russe Andrey Rublev (no 5), s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en battant l'Américain Taylor Fritz (no 8) 5-7, 6-1, 6-3 dans un match interrompu pendant près de deux heures par la pluie.

La pluie, le vent, le froid... Mais nous avons montré du bon tennis et fait un bon match , a commenté Rublev. Il avait déjà joué le match pour le titre en 2021, mais il avait perdu face au Grec Stefanos Tsitsipas.

Cette année, à 25 ans, il sera opposé Danois Holger Rune (no 6), vainqueur de l'Italien Jannik Sinner en trois manches (voir plus bas), pour tenter de décrocher le plus beau titre de sa carrière. Sur les 12 trophées à son palmarès trois ont été remportés sur terre battue, les autres sur dur.

Fritz avait remporté leurs trois derniers duels, sur dur. Mais samedi sur la terre monégasque, c'est le Russe qui a pris les choses en main.

Pourtant, sous pression quasiment toute la première manche en ayant perdu sa mise en jeu trois fois, Fritz est à chaque fois revenu et a réussi le bris décisif de la manche dans l'ultime jeu en profitant d'une faute directe de son adversaire sur sa première balle de manche.

Rublev a de nouveau réussi un bris immédiat pour ouvrir la manche suivante. Mais cette fois, il s'est montré bien plus solide sur sa mise en jeu: non seulement il a remporté tous ses jeux de service, mais il a pris le service de son rival deux fois de plus pour boucler la manche et égaliser à une manche de chaque côté.

Taylor Fritz Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Dans la manche ultime, Fritz a cette fois été le premier à réussir le bris pour mener 2-1, mais Rublev a immédiatement recollé. La pluie a ensuite interrompu la partie à 3-2 pour Rublev.

À la reprise 1h45 plus tard, le Russe a réussi le bris pour mener 4-2 puis 5-2. Il a ensuite eu trois balles de match sur le service de l'Américain qui s'en est sorti, et a conclu sur sa quatrième, sur son propre service.

Rune se relève et terrasse Sinner

Le Danois Holger Rune a vaincu Jannik Sinner en trois manches samedi en demi-finales. Photo : Getty Images / VALERY HACHE

Le Danois Holger Rune, 9e mondial, s'est qualifié pour la finale à Monte-Carlo en battant l'Italien Jannik Sinner, 8e mondial, 1-6, 7-5, 7-5.

À 19 ans, Rune a déjà remporté un tournoi de la série Masters 1000, l'automne dernier à Paris, où il avait battu Novak Djokovic en finale.

Lors de leur unique précédente rencontre, en octobre dernier en demi-finales à Sofia, Sinner avait abandonné lors de la troisième manche.

Cette fois, le match est bien allé jusqu'au bout et le niveau de jeu n'a fait que s'élever.

Rune est le premier joueur de moins de 20 ans à atteindre la finale à Monte-Carlo depuis Rafael Nadal en 2006 : à 19 ans, l'Espagnol avait alors battu en finale Roger Federer pour décrocher le deuxième de ses onze titres records à Monaco. Il avait remporté le premier l'année précédente à 18 ans.

Devant un public plutôt en faveur de l'Italien, mais dont la partie danoise a bien tenu son rôle, Sinner a immédiatement pris Rune à la gorge, en frappant fort, en montant au filet, en se montrant intransigeant sur son service.

Il a ainsi bouclé la première manche en 31 minutes sans que Rune ait vu la moindre éclaircie.

Sentant la rencontre lui filer entre les doigts, il a même fait remarquer à l'arbitre que la pluie s'était remise à tomber. Mais pas de quoi interrompre le jeu, selon l'homme de chaise.

Et c'est finalement dans la deuxième manche, alors que le Danois avait retourné le match en jouant la sécurité pour attendre la faute de son adversaire, que le duel a été interrompu à 3-0 pour Rune.

Après 45 minutes d'interruption, le jeu a repris et Rune a conservé l'avantage jusqu'à mener 5-2. Mais Sinner est revenu à 5-5 avant que le Danois ne reprenne sa marche en avant en remportant les deux jeux suivants pour égaliser à une manche partout.

La troisième manche a clôturé le duel en apothéose, l'Italien se trouvant finalement à court d'arguments face à la résistance et à l'agressivité du Danois qui a fait la course en tête tout au long de la manche.

Sinner a frappé de plus en plus fort mais sans déstabiliser Rune qui, tout en conservant tranquillement ses mises en jeu, a mis l'Italien sous pression à chaque fois qu'il a servi.

Ayant sauvé trois balles de bris à 1-2, puis deux autres à 3-4, Sinner a servi à 4-5 pour éviter la défaite. Il est effectivement revenu à 5-5, mais une nouvelle fois son adversaire a remporté les deux jeux suivants, concluant sur sa première balle de match après 2h46 de match.