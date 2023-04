Les Blue Jackets congédient Brad Larsen après deux saisons

L'annonce survient moins de 24 heures après le dernier match des Blue Jackets, qu'ils ont perdu 5-2 contre les Sabres de Buffalo.

Par ailleurs, les Blue Jackets ont aussi fait savoir qu'ils ne renouvelleront pas le contrat de Manny Legace, entraîneur responsable des gardiens de but.

Larsen était devenu le huitième entraîneur-chef dans l'histoire de l'équipe, le 10 juin 2021, et avait signé un contrat de trois ans qui devait venir à échéance à la fin de la saison 2023-2024.

Âgé de 45 ans, Larsen a mené les Blue Jackets à un dossier global de 62-86-16 en 164 rencontres - un taux d'efficacité de ,427 - au fil des deux dernières campagnes, incluant un dossier de 25-48-9 pour un total de 59 points en 2022-23. Au classement général de la LNH cette saison, les Blue Jackets ont terminé au 31e et avant-dernier rang, un point devant les Ducks d'Anaheim.

Lors de sa première saison à la barre de l'équipe, en 2021-2022, Larsen avait mené les Blue Jackets à une fiche de 37-38-7 pour un total de 81 points. Il avait passé les sept saisons précédentes avec les Blue Jackets dans un rôle d'adjoint à Todd Richards et John Tortorella.

Cette saison a été extrêmement décevante et la responsabilité pour ça revient à chacun d'entre nous , a déclaré Kekelainen dans le communiqué officiel des Blue Jackets.

Ces décisions ont été difficiles et n'ont pas été prises à la légère compte tenu de notre respect envers Brad et Manny en tant qu'entraîneurs et personnes. Brad a fait partie de notre organisation pendant plus de 10 ans et nous sommes extrêmement reconnaissants pour son travail acharné et ses nombreuses contributions - sur la glace et à l'extérieur - durant cette période.

Âgé de 50 ans, Legace a été l'entraîneur des gardiens de but des Blue Jackets lors des cinq dernières saisons après avoir tenu des fonctions semblables pendant les cinq saisons précédentes avec les clubs-école des Blue Jackets dans la Ligue américaine.