Un déplacement en train pour le FC Barcelone

C'est une décision qui a pour cause le réchauffement climatique. On joue dimanche à 16h15, on dormira à Madrid ce (samedi) soir et on n'aura pas à rentrer au petit matin, donc cela ne nous affectera pas beaucoup. C'était le jour idéal pour le faire , a souligné Xavi en conférence de presse d'avant-match, samedi.

Selon la télévision catalane TV3, le Barça va partir de la gare de Barcelona-Sants samedi peu avant 18h00 dans un train à grande vitesse affrété exclusivement pour le club, et arrivera en gare de Madrid-Atocha peu avant 21h00, soit un voyage d'environ trois heures.

Selon TV3, le club optera pour le train à l'avenir pour ses voyages vers Madrid, quand les horaires des matches le lui permettront.