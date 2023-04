Dans l’univers ultra-compétitif du sport professionnel, il est mal vu de prendre congé lorsqu’on est malade ou blessé. C’est une question de culture et d’insécurité professionnelle. Et cette mentalité, a-t-on découvert vendredi, n’est pas étrangère à l’invraisemblable avalanche de blessures qui a décimé le Canadien cette saison.

La plupart des athlètes professionnels se sont déjà fait raconter l’histoire de l’ancien premier-but des Yankees de New York, Wally Pipp. Encore récemment, Claude Julien évoquait le nom de Pipp à la radio. L’ancien entraîneur du CH et des Bruins expliquait alors que de nombreux hockeyeurs font fi des blessures parce qu’ils craignent de voir quelqu’un d’autre ravir leur poste.

L’histoire veut que le 2 juin 1925, Pipp se soit présenté au Yankee Stadium avec un mal de tête et a demandé au gérant Miller Huggins s’il pouvait prendre une journée de congé. Aucun problème , a répondu le gérant, qui s’est alors tourné vers le jeune Lou Gehrig pour le remplacer.

Gehrig, qui avait été employé comme frappeur suppléant la veille, a réussi trois coups sûrs pendant que Wally Pipp soignait son mal de tête. Or, Gehrig a finalement disputé 2130 matchs consécutifs. Il n’est ressorti de la formation que 13 ans plus tard, soit le 2 mai 1938!

Après la retraite de Gehrig, Wally Pipp a déclaré qu’il avait consommé les deux aspirines les plus coûteuses de l’histoire lors de cette fameuse journée du 2 juin 1925.

L’histoire de Pipp est certainement amusante. Mais ceux qui la racontent omettent de dire que Lou Gehrig était l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du baseball et qu’il aurait inévitablement fini par décrocher le poste de premier-but régulier des Yankees.

Et surtout, la mésaventure de Wally Pipp passe sous le tapis les innombrables histoires d’athlètes qui ont fini par aggraver considérablement leur situation, parfois jusqu’à compromettre leur carrière, parce qu’ils ont persisté à jouer en dépit d’une ou de plusieurs blessures.

***

C’était donc jour de bilan chez le Canadien vendredi.

Jeff Gorton et Kent Hughes répondant aux questions des journalistes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour une deuxième année de suite, les membres de l’organisation étaient appelés à commenter une saison leur ayant valu l’un des derniers échelons du classement donnant accès aux séries éliminatoires et le premier rang du classement des blessures de la LNH.

Selon les différents sites spécialisés comme Man-Games Lost et NHL Injury Viz, les joueurs du CH ont collectivement raté plus de 600 matchs cette saison. La saison dernière, les joueurs du Tricolore avaient raté un époustouflant total de 730 parties, ce qui constituait un record.

Toute la saison, toutes sortes d’hypothèses ont circulé quant à cette situation anormale.

On s’est d’abord demandé si la préparation physique des joueurs du CH était adéquate puisque l’hécatombe coïncidait avec le départ de Pierre Allard, le précédent directeur de la science du sport et des performances.

On s’est aussi questionné à savoir si l’équipe médicale posait les diagnostics adéquats ou si les périodes de réadaptation étaient supervisées avec toute la méticulosité requise. D’autres hypothèses ont aussi été envisagées comme la fragilité des joueurs du CH, la simple et plate malchance et, pourquoi pas, la qualité de l’eau à Brossard.

***

Or, très candidement, quelques joueurs du Canadien ont raconté qu’ils s’étaient absentés du jeu pendant de très longues périodes pour la simple et bonne raison qu’ils avaient persisté à jouer après avoir été blessés une première fois.

En les écoutant, il était difficile de ne pas se demander comment une entreprise sportive dont la valeur surpasse le milliard de dollars, et qui évolue dans un milieu ultra compétitif au sein duquel chaque détail importe, peut encore fonctionner de cette façon.

Sean Monahan (91) Photo : Getty Images / Jamie Sabau

Sean Monahan disputait une saison importante pour sa carrière. Il en était à sa dernière saison de contrat et il portait l’étiquette d’un joueur fragilisé en raison d’interventions chirurgicales aux hanches subies lors des saisons précédentes.

Or, Monahan a tout bonnement raconté que malgré une fracture à un pied, il avait tenu à disputer un match à Calgary (son ancienne équipe) au début du mois de décembre. Sa fracture au pied a finalement engendré un déséquilibre dans ses foulées et il a développé une blessure à l’aine qui l’a mis K-O pour le reste de la saison.

Résultat : cette perte s’est avérée une avarie majeure pour le CH. Monahan n’a joué que 25 matchs. Au lieu de montrer des statistiques enviables et d’être en position de négocier un généreux contrat, il aura le mot risque!!!!!! associé à son nom quand son agent sondera le marché.

Mais on a gagné le match à Calgary a pris la peine de souligner Monahan.

Brendan Gallagher, dont la tolérance à la douleur est connue et encensée, a aussi révélé avoir été victime d’une fracture au début de novembre. Mais il a persisté à jouer quand même (avec moins d’efficacité) jusqu’à la fin du mois. Il a ensuite pris un mois de repos, puis la même fracture est réapparue à son retour.

Brendan Gallagher Photo : usa today sports / Sergei Belski

Voilà donc deux joueurs dont le salaire totalisait quelque 13 millions et qui ont disputé, à eux deux, un total de 62 matchs sur une possibilité de 164.

Gallagher a admis que les médecins de l’équipe travaillent parfois dans le noir parce que les joueurs ne leur donnent pas toute l’information nécessaire sur leur état de santé.

Le jeune centre Kirby Dach, un joueur important au sein de la formation, a aussi joué en dépit de blessures pendant plusieurs semaines avant de disparaître de la circulation pendant plus d’un mois à la mi-février.

On se dit que quand la blessure se situe loin du cœur, ce n’est pas grave. On ne veut pas être assis sur la passerelle et regarder nos coéquipiers livrer bataille sans pouvoir les aider , a expliqué Dach.

***

Durant leur point de presse, le vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, et le directeur général Kent Hughes ont dû répondre à plusieurs questions concernant le déconcertant bilan médical de l’équipe.

Hughes a indiqué qu’une revue complète des suivis médicaux survenus au cours de la saison serait faite. Et il a concédé que l’organisation devrait probablement prendre des mesures pour protéger les joueurs d’eux-mêmes .

Il est assez incroyable, en 2023, que des athlètes touchant des millions de dollars soient encore animés d’une telle vision à court terme. Leur éphémère carrière repose entièrement sur leur santé physique. Et quand leur niveau de performances diminue, les organisations les remplacent rapidement par quelqu’un d’autre.

Comprenons-nous bien : à l’exception des deux ou trois premiers matchs de la saison, il n’y a personne qui joue à 100 % de ses capacités physiques dans la LNH. Ces gars-là passent 82 matchs à se faire frapper, à se faire cingler et à bloquer des rondelles gelées qui filent à 160 km/h. La douleur fait partie de leur quotidien et on ne peut rien y changer.

Par contre, aussi chevaleresque que ça puisse paraître, disputer un match du mois de novembre en dépit d’une fracture, d’une hernie ou d’une blessure ligamentaire qui risque de dégénérer n’a aucun bon sens.

Cacher des blessures au personnel médical de l’équipe est aussi invraisemblable, mais cela découle en grande partie d’un autre côté sombre du sport professionnel. Les athlètes entretiennent une grande méfiance envers le personnel médical des équipes parce qu’ils savent que l’information circule et ils craignent que leur bilan médical puisse éventuellement être retenu contre eux.

Sans oublier le fait que les dirigeants d’équipes préfèrent les joueurs qui se présentent tous les soirs et qui ne se plaignent jamais.

Kent Hughes a déclaré que l’organisation ne parviendra jamais à bâtir une équipe gagnante si elle ne parvient pas à régler ce mégaproblème de blessures. Il a tout à fait raison. Quand ça fait deux ans que ça dure, on ne peut plus parler de simple malchance.

Si les dirigeants du CH veulent réévaluer la manière dont leurs blessés sont pris en charge, grand bien leur fasse. Il est toujours bon de chercher à optimiser les ressources dont on dispose.

Mais à la lumière de ce qu’on a entendu vendredi, un grand nombre d’absences pourraient être évitées s’ils amorçaient simplement un franc dialogue avec leurs joueurs. Non seulement pour les protéger d’eux-mêmes, mais aussi pour optimiser le rendement du groupe.

Il est possible d’être vaillant, courageux et rationnel en même temps.