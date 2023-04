Le Rocket tient bon face au Crunch et se qualifie pour les séries de la LAH

Le Rocket de Laval a eu chaud, mais il a pu contenir le Crunch de Syracuse pour signer un gain in extremis de 4-3 et confirmer sa place en séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey devant une foule record de 10 295 spectateurs à la Place Bell.

Le club de Jean-François Houle doit une fière chandelle à son gardien Cayden Primeau, qui a offert une performance qui n'a pas été sans rappeler celles qu'il a offertes en séries l'an dernier, avec 40 arrêts.

Des buts de Pierrick Dubé (deux) jumelés à ceux de Corey Schueneman et Anthony Richard ont permis au Rocket de l'emporter. La réplique du Crunch est venue des bâtons de Jack Thompson et Daniel Walcott, deux fois.

Cette victoire, jumelée à la défaite de 2-1 des Monsters de Cleveland devant les Comets d'Utica, a permis aux Lavallois d'accéder aux éliminatoires.

Le Rocket termine donc au cinquième rang de la section Nord et amorcera le deux de trois contre l'équipe de quatrième place à domicile, mercredi prochain. Il affrontera les Comets ou encore les Americans de Rochester.

C'est un immense avantage, a souligné Houle. Nous, on se concentre sur gagner le match à domicile et d'aller en chercher une sur la patinoire adverse.

Une première période prolifique

Le Rocket croyait bien avoir mis ce match hors de portée en milieu de première, alors qu'il a inscrit trois buts en 2:01 pour porter la marque à 4-1.

Dubé a d'abord marqué son deuxième du match du haut du cercle des mises en jeu droit, après avoir accepté une belle passe de Xavier Simoneau à 12:35.

J'aime quand il y a de la pression; je me nourris de ça pour jouer mes matchs, a dit Dubé. Il y avait beaucoup de pression ce soir afin de décider nous-mêmes de notre participation aux séries et de ne pas avoir à attendre (les Monsters).

Dubé a d'ailleurs élevé son jeu d'un cran dans la dernière ligne droite, marquant 14 fois à ses 26 derniers matchs.

J'ai eu la confiance de l'entraîneur, qui m'a placé dans la bonne chaise. J'ai eu beaucoup de temps offensivement et je suis très fier de ma saison. Si on m'avait dit en début de saison que je marquerais une quinzaine de buts, je n'y aurais peut-être pas cru.

Il est très important pour nous, l'a louangé Houle. Il a joué d'importantes minutes pour nous ce soir (...) C'est un gars qui performe dans les moments importants. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous.

Schueneman a ensuite fait 3-1 avec son sixième de la saison en récupérant le retour de lancer de Richard pour battre Alnefelt d'un tir frappé à 13:34.

Soixante-et-une secondes plus tard, Richard a soutiré la rondelle à un défenseur adverse à l'entrée de la zone du Crunch et s'est amené au filet. Après avoir vu sa première tentative bloquée par Alnefelt, Richard a récupéré, contourné le filet et battu le gardien du côté opposé pour son 30e de la saison.

C'est immense comme plateau, mais le plus important à mes yeux, c'est que ce soit devenu le but gagnant, a indiqué Richard. Je savais que d'ajouter un quatrième but serait important.

Alnefelt a alors laissé sa place à LaFontaine pour le reste de la période, avant de revenir en deuxième.

Quelques minutes plus tard, Walcott a permis au Crunch de rentrer au vestiaire avec un retard de deux buts seulement. Olivier Galipeau surveillait de près l'attaquant du Crunch, mais sans bâton, ce qui a permis à Walcott de manœuvrer à sa guise.

Cayden Primeau. Photo : Courtoisie : Twitter Rocket de Laval

La deuxième a cependant été l'affaire du Crunch, mais également de Primeau, qui a effectué 12 arrêts en période médiane, dont plusieurs à bout portant. Il a notamment frustré Gaga Goncalves sur une échappée, ainsi que Cole Koepke sur un tir qui semblait destiné pour le fond du filet.

Les visiteurs ont continué d'appliquer la pression en troisième et ils ont fini par être récompensés. Walcott a pu percer la défense du Rocket pour se rendre jusqu'à Primeau. Le portier lavallois a effectué le premier arrêt, mais Walcott a récupéré le retour pour faire 4-3.

Le reste de la période a été l'affaire de Primeau. Il a notamment stoppé un tir vif d'Alex Barré-Boulet, en plus de résister aux derniers assauts des visiteurs, qui ont passé les deux dernières minutes sans gardien et ont bourdonné à six contre cinq dans la zone des locaux.

Nous savions qu'ils allaient revenir forts, car ils se battent pour leur positionnement en vue des séries, a noté Primeau. À 4-2, c'est clair qu'ils n'étaient pas sortis de cette rencontre.

J'ai trouvé qu'il a très bien fait, pas seulement ce soir, mais toute la dernière, a dit Houle de son gardien. Il a joué beaucoup de hockey, avec les matchs du Rocket, le rappel du Canadien, les entraînements. Je pense qu'il va dormir pour les deux prochains jours!

Le Rocket bénéficiera de deux journées de congé, ce qui permettra possiblement à certains de ses joueurs de guérir quelques petites blessures, notamment Mitchell Stephens, qui a semblé blessé à la jambe gauche sur la toute dernière séquence du match et qui a péniblement gagné le vestiaire des siens au lieu d'aller célébrer avec ses coéquipiers autour de Primeau.

Houle ne connaissait pas encore la gravité de sa blessure, Stephens étant encore avec l'équipe médicale de l'équipe quand l'entraîneur a rencontré les médias. On devrait en savoir davantage dans les prochains jours.