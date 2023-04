Le Canada affrontera Cuba et le Guatemala à la Gold Cup

Le tirage au sort de la Gold Cup a eu lieu vendredi et le Canada s'est retrouvé dans le groupe D à l'issue de l'exercice avec Cuba, le Guatemala et d'une équipe qui devra passer par les qualifications.

Il s'agit d'un tirage favorable : le Canada est classé 47e au classement mondial de la FIFA, tandis que le Guatemala et Cuba sont respectivement au 116e et au 165e rangs.

La 17e Gold Cup aura lieu du 24 juin au 16 juillet dans 15 stades de 14 villes, dont Toronto. Elle sera précédée d'un tournoi de qualifications regroupant 12 équipes, du 16 au 20 juin. Trois placent dans le tournoi sont à l'enjeu.

Le Canada était l'une des quatre têtes de série de ce tirage, qui a eu lieu au SoFi Stadium de Los Angeles, qui accueillera la finale de la compétition. Les trois autres sont les États-Unis (13es), le Mexique (15e) et le Costa Rica (39e).

Les États-Unis se retrouvent dans le groupe A en compagnie de la Jamaïque, du Nicaragua et d'un qualifié. Le groupe B sera composé du Mexique, d'Haïti, du Honduras et du Qatar, invité de la confédération. Le dernier groupe comprendra le Costa Rica, le Panama, le Salvador et un pays qualifié.

Le Mexique a gagné huit fois la Gold Cup, contre sept pour les États-Unis, tenants du titre. Le Canada a triomphé une seule fois, en 2000.