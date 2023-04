Les attentes envers le CH vont changer, soutient Kent Hughes

Vendredi, lors du bilan du CH, le message a pris un certain virage. Les attentes vont changer , a laissé tomber Hughes. Il faudra une course aux éliminatoires, sans obligation de s’y qualifier – pourvu que le processus chemine.

Après son bilan de 22-49-11 en 2021-2022, l’équipe a progressé au plan comptable, avec sa fiche de 31-45-6. Du bas-fond de la LNH, elle a gravi quatre échelons. Maintenant, les jeunes joueurs de l’équipe devront montrer qu’ils peuvent aider l’équipe à gagner pour vrai.

Mais pas à n’importe quelle condition, a soutenu le DG.

Il doit y avoir des attentes envers nous pour que la progression continue, mais il faut le faire de la bonne manière, a affirmé Hughes. Il faut jouer de la bonne manière. Nous pourrions progresser en jouant la trappe et en fermant le jeu quand nous avons l’avance. Peut-être que nous gagnons cinq matchs de plus l’an prochain, mais ça ne nous aide pas à devenir meilleurs dans trois ans.

« Mon impression, c’est que nos partisans veulent nous voir continuer à faire les choses de la bonne manière et construire quelque chose dont ils peuvent être fiers. » — Une citation de Kent Hughes, directeur général du Canadien de Montréal

À n’en point douter, tout ce processus passe encore par l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Hughes a rappelé combien il était fier du travail de St-Louis, qui a été salué par tous les joueurs sans exception lors des entrevues de sortie, selon le DG.

Le directeur général du Canadien de Montréal fait son bilan de saison.

Encore faudra-t-il donner à cet entraîneur toutes les munitions nécessaires à sa réussite. La question des blessures en est une épineuse au sein du Canadien, devenu une infirmerie ambulante au cours de la saison.

Brendan Gallagher, en début de journée, parlait d’une fracture à la cheville qui avait visiblement mal guéri. Sean Monahan disait regretter avoir joué avec un pied cassé. Le Tricolore évaluera ses processus, assure l’état-major, qui reconnaît qu’il faudra en faire davantage pour, dans certains cas, protéger les joueurs d’eux-mêmes.

On va regarder chaque blessure, le processus qui a été suivi, est-ce que des symptômes nous disaient qu’on aurait dû procéder à des examens, on va regarder chaque cas dans le détail, a indiqué Hughes. On va essayer d’établir où il peut y avoir des changements qui peuvent nous aider, que ce soit sur le plan du personnel ou du processus avec lequel on aborde les blessures.

[Gallagher] est un des durs de l’équipe, a ajouté le vice-président des opérations hockey, Jeff Gorton. S’il croyait avoir subi une fracture, il nous en aurait probablement parlé. Ça arrive, et vous seriez surpris de voir combien c’est fréquent qu’un joueur se blesse et qu’on n’obtient pas l’information dans l’immédiat. Mais nous parlons du dossier des blessures, que nous allons examiner.

Les dirigeants affirment également qu’ils doivent toujours étudier la question des joueurs autonomes de l’équipe, comme Jonathan Drouin ou Sean Monahan. Hughes a indiqué n’avoir parlé à aucun joueur de son avenir avec l’équipe la saison prochaine.