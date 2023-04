Parfois, quand les choses vont mal, il n'y a rien de mieux que de rentrer dans le confort de son chez-soi pour replacer le tout et repartir à neuf.

Le CF Montréal reçoit samedi le DC United pour son retour au stade Saputo et après deux énormes revers face à Vancouver et à la Nouvelle-Angleterre, je pense que plusieurs facteurs pourraient permettre au Bleu-blanc-noir de se remettre sur les rails.

Tout d’abord, le parcours de l'entraîneur-chef Hernán Losada incarne à lui seul une grande partie de la symbolique de cette rencontre.

L’Argentin, qui a dirigé le D.C. United de janvier 2021 à avril 2022, aura forcément à cœur de battre son ancienne équipe, au vu de l’expérience mouvementée qu’il a vécue à la barre de cette formation.

En effet, Losada a manqué de bien peu (un point) la qualification pour les séries éliminatoires avant d’être impliqué dans différentes polémiques sur les réseaux sociaux.

L’ancien gardien de but de D.C. United, Chris Seitz, avait publié une série de 14 gazouillis dans lesquels il fustigeait les méthodes d’entraînement et de gestion de l’entraîneur et qui frisaient, selon lui, le harcèlement psychologique.

Même s’il a balayé jeudi tout sentiment de vengeance face aux journalistes réunis au centre Nutrilait pour sa conférence de presse, cette rencontre a forcément une saveur particulière à mes yeux.

Car c’est l’état d’esprit qui habite les compétiteurs et les athlètes de haut niveau.

Surtout que l’équipe dirigée par Wayne Rooney, qui a succédé à Losada, est elle aussi en grande difficulté en ce début de championnat avec une fiche de 1-4-2 jusqu’ici.

Seulement deux places séparent donc le CF Montreal et le D.C. United, respectivement dernier et 13e du classement de l’Est en MLS.

L’entraîneur anglais peine à trouver la formule gagnante dans le jeu et, défensivement, sa troupe est en grande difficulté.

C’est pourquoi j’espère que les joueurs offensifs du CF Montréal montreront beaucoup plus de combativité face aux défenseurs de Washington.

Lorsqu’on affronte une équipe en difficulté, il est primordial d’imposer son rythme dans les premières minutes d’une rencontre pour ne laisser aucune chance à l’adversaire si l'on veut pouvoir espérer quoi que ce soit.

Et c’est dans ce contexte qu'entre en ligne de compte l’importance de jouer au stade Saputo.

J’adore ce stade!

Son atmosphère particulière, grâce à la proximité des partisans avec la pelouse, nous donne le sentiment que tout est réalisable et qu’on peut, en tant que joueur, surmonter toutes les adversités.

J’ai encore en mémoire, lors de certains coups de pied arrêtés défensifs, de m’être appuyé sur les encouragements des partisans situés derrière le but pour m’accrocher davantage et d’avoir partagé cette énergie avec mes coéquipiers.

Ce retour à domicile, samedi, doit donc inspirer de la confiance aux joueurs.

Sans parler de nouveau départ dans une saison mal engagée, je crois sincèrement que le retour au stade, combiné à l’appui des partisans, peut permettre aux joueurs d’amorcer une nouvelle série positive.

Le CF Montréal se retrouve donc devant une occasion en or, qui constitue aussi un couteau à deux tranchants : autant elle permettrait à l’équipe de rebondir en cas de victoire, autant, dans le cas contraire, elle enliserait le club dans une crise sportive encore plus profonde.