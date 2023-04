Jonathan Drouin souhaite faire partie de l’avenir du Tricolore

L'attaquant vient de conclure la sixième et dernière saison d’un contrat qui lui rapportait 5,5 millions de dollars par an. Six saisons composées de hauts et de bas , a-t-il reconnu, comme il n’a pas été épargné par les blessures et qu'il a pris une pause pour prendre soin de sa santé mentale.

Qu’à cela ne tienne, l’attaquant québécois, qui s’est pourtant empressé de quitter la glace après la rencontre de jeudi contre les Bruins, souhaite faire partie de l’avenir de l'équipe.

La direction va prendre ses décisions, on va regarder de quoi aura l’air la formation. Mais je suis bien ouvert à revenir ici, a soutenu Drouin lors du bilan de saison. J’ai adoré comment Martin [St-Louis] voit le hockey. C’est une super belle place où jouer. Le meilleur s’en vient pour le Canadien de Montréal. C’était une année difficile, mais beaucoup de bonnes choses s’en viennent.

L’attaquant québécois ne ferme pas la porte à un retour avec le Canadien de Montréal.

Drouin s’accordera du temps pour bien arrêter sa décision. Père de famille depuis plus d’un an, il sera joueur autonome pour la première fois, et la réflexion la plus poussée sur la suite de sa carrière se prendra désormais en famille.

Après avoir maintenu un rythme de 0,61 point par match à ses trois premières saisons avec le Bleu-blanc-rouge, Drouin a inscrit 0,53 point par rencontre depuis. Pourrait-il sentir le besoin de se relancer ailleurs?

Il est un peu de bonne heure pour penser à ça. Je vais garder les portes ouvertes. Je vais aller vivre ma première expérience comme joueur autonome. Mais si j’étais capable de revenir à Montréal, je le ferais. C’est une superbe place où jouer, et j’adore le staff. J’ai un peu de temps pour y penser , a-t-il affirmé.

Lorsque l’ancien directeur général Marc Bergevin a fait l’acquisition de Drouin en cédant Mikhail Sergachev au Lightning de Tampa Bay, à l’été 2017, l’objectif à peine voilé du Canadien était que Drouin devienne son visage francophone, une vedette qui animerait son attaque pour de nombreuses années.

Six ans plus tard, peut-on conclure que les attentes étaient trop élevées?

Mes attentes étaient plus hautes que ça. Je me suis fait un peu lancer au centre, la première année, et je n’avais pas joué au centre dans la Ligue nationale. N’importe qui te le dira : quand tu joues contre [Anze] Kopitar ou Jonathan Toews, ce sont des centres de premier plan, et je n’étais peut-être pas prêt à ça. J’ai adoré les hauts et les bas, mais il faut travailler. Le rêve d’inscrire un point par match est encore là.

Montembeault avec Équipe Canada

La saison du Canadien est terminée, mais pas celle de Samuel Montembeault.

Le gardien du Tricolore ira représenter le Canada au Championnat du monde, qui se déroulera en Finlande et en Lettonie du 12 au 28 mai prochain. Ce sera tout un baptême du feu pour Montembeault, qui n’a pas porté le maillot unifolié depuis le mondial junior de 2017, où il était le troisième gardien de l’équipe.

Quand Kent [Hughes, DG du Canadien] m’a appelé pour me demander si j’étais intéressé à aller jouer, une des premières questions qu’il m’a posées, c’est si j’étais en santé et si j’étais capable d’aller là-bas, a raconté Montembeault. Ça va être le fun. Continuer de jouer au hockey tout le mois de mai encore, ce sera une belle expérience.

Après une saison marquée par la progression, le gardien québécois ira représenter le Canada au mondial de hockey.

La carrière de Montembeault n’est plus la même depuis que le Tricolore l’a réclamé au ballottage des Panthers de la Floride, en octobre 2021. Limité à 25 matchs dans la LNH en deux saisons avec les Panthers, le gardien québécois en a joué 38 à sa première campagne avec le Bleu-blanc-rouge et a atteint la quarantaine de rencontres cette saison.

Mon rêve a toujours été de jouer dans la LNH, a-t-il souligné. Je vais toujours continuer à travailler. Ça n’a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. J’ai eu la chance d’être au ballottage et de me retrouver ici, à Montréal, où je ne pourrais être plus heureux.