Coup de balai à Pittsburgh

Avec une fiche de 40 victoires, 31 défaites et 11 défaites en prolongation pour 91 points et le 9e rang dans l'Est, à un point d'une participation aux séries, les Penguins ont mis fin à la plus longue série de participations au tournoi d'après-saison de tous les sports professionnels nord-américains.

Dans un communiqué de presse commun, John Henry, propriétaire de Fenway Sports Group, et Tom Werner, président de la société, ont affirmé que l'équipe tirera avantage d'un nouveau leadership en ce qui a trait aux opérations hockey .

Ils ont également dit croire au noyau de joueurs en place et que le but d'être un aspirant à la Coupe Stanley n'a pas changé .

Hextall et Burke ont été embauchés en février 2021, peu de temps après le démission inattendue de l'ancien directeur général Jim Rutherford, qui a bâti une équipe championne coup sur coup en 2016 et en 2017.

Le tandem avait le mandat de garder intact le noyau qui inclut les trois piliers de l'équipe : Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

Bien que Hextall ait réussi à faire signer de nouveaux contrats à Malkin et à Letang l'été dernier, la majorité des décisions visant à entourer ce noyau ont eu des conséquences négatives.

Les Penguins ont éprouvé des difficultés à générer de l'attaque au-delà de leurs deux meilleurs trios et ont reçu peu d'aide de leurs défenseurs, à l'exception de Letang et de Marcus Pettersson.

La situation devant le filet est également devenue problématique. Des blessures et des performances irrégulières à cette position ont été coûteuses lors des séries éliminatoires de 2021 et de 2022.

Les démarches pour trouver un nouveau directeur général vont commencer immédiatement. En attendant, plusieurs membres des Penguins de Wilkes Barre/Scranton, club-école de l'organisation dans la Ligue américaine, prendront la relève sur une base intérimaire pour diriger les opérations quotidiennes.

Par ailleurs, l'entraîneur-chef Mike Sullivan apportera également son soutien pendant la transition. Il s'agit là d'un indice qui laisse croire que le club n'a nullement l'intention de se départir de Sullivan, qui a accepté une prolongation de contrat l'automne dernier qui s'étend jusqu'à la fin de 2026-2027.

C'est terminé pour Laviolette à Washington

Par ailleurs, les Capitals de Washington et l'entraîneur-chef Peter Laviolette ont convenu de mettre un terme à leur association après que l'équipe eut raté les séries pour la première fois depuis 2013-2014.

Le directeur général Brian MacLellan a annoncé la décision lors du bilan de l'équipe, vendredi, moins de 24 heures après que la saison des Caps eut pris fin.

Âgé de 58 ans, Laviolette a dirigé les Capitals lors des trois dernières saisons, participant aux éliminatoires lors des deux premières, portant la série de présences des Caps en séries à huit. L'équipe a toutefois été éliminée au premier tour en ces deux occasions.

L'équipe n'a pas gagné une série depuis qu'elle a remporté la coupe Stanley sous Barry Trotz, en 2018.

Les Caps ont compilé une fiche de 220-115-78 sous Laviolette, qui a remporté la coupe avec les Hurricanes de la Caroline et mené les Flyers de Philadelphie de 2010 et les Predators de Nashville de 2017 à la finale.

Les Ducks congédient Eakins

Les Ducks d’Anaheim ont aussi annoncé qu’ils ne renouvelleront pas le contrat de l’entraîneur-chef Dallas Eakins.

L’équipe s’est classée dernière de la Ligue nationale cette saison, la quatrième d’Eakins derrière le banc, avec un dossier de 23-47-1 pour une récolte de 58 points.

Il a affiché un dossier global de 100-147-44. Il avait été nommé en 2019 après avoir dirigé le club-école des Ducks, à San Diego, dans la Ligue américaine.