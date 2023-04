Sans parler de retraite, Paul Byron songe à son après-carrière

Paul Byron, qui n’a plus joué depuis avril 2022, s’accroche encore à la possibilité de sauter sur une patinoire de la LNH. L’ailier de 33 ans a affirmé vendredi lors du bilan du Canadien qu’il voulait toujours jouer, même si chaque jour qui passe rend la décision de plus en plus difficile, d’autant plus qu’il sera joueur autonome cet été.

Opéré à la hanche en juillet 2021, Byron n’a joué que 27 matchs en 2021-2022 et s’est absenté du camp d’entraînement suivant en raison de la même blessure. Le Tricolore a ajouté son nom à sa liste de blessés à long terme avant le début de la saison et, encore aujourd’hui, la douleur l’ennuie lorsqu’il est actif physiquement.

L’attaquant du Canadien de Montréal n’est pas encore prêt à annoncer sa retraite.

J’ai 34 ans et, des fois, je ne suis même pas capable d’aller marcher pour 30 ou 45 minutes, a expliqué Byron. Je vais dans un parc d’attractions avec mes enfants, et ça fait mal. Ça m’inquiète, mais en même temps, il y a beaucoup de traitements que je peux faire. L’équipe fait un très bon travail pour m’aider. L'avenir n’est pas clair, mais en ce moment, plus que je joue, plus ça va me faire mal quand je vais vieillir.

S’il refuse de prononcer le mot retraite, il affirme avoir de l’intérêt pour un autre poste dans l’organisation après sa carrière de joueur.

Je n’ai pas de réponse de l’équipe pour le moment, mais s’il y a une occasion de transition pour moi, c’est quelque chose que je veux , a-t-il indiqué.

Toujours dans la (vaste) catégorie des éclopés, Brendan Gallagher a affirmé avoir joué avec une cheville fracturée, le résultat d’un tir bloqué, à partir de début novembre.

L’attaquant de 30 ans a finalement pris un mois de repos du 29 novembre au 29 décembre, mais il n’a joué que trois rencontres pendant les fêtes avant de faire son retour au jeu le 21 mars. Il avait subi une seconde fracture à la même cheville.

Selon toute vraisemblance, c’était bien guéri, a soutenu Gallagher. Hélas, ce ne l’était pas réellement, et je l’ai fracturée encore quand je suis revenu au jeu. J’ai essayé de continuer à jouer, mais ça ne fonctionnait pas. J’ai été malchanceux que le même os se brise deux fois. En revanche, tout ce qui m’ennuyait dans le passé, c’était réglé cette année. Avec tout le dommage accumulé, c’était frustrant de rater autant de matchs à cause de quelque chose qui aurait dû guérir rapidement.

Sean Monahan, Jake Allen et Brendan Gallagher reviennent sur la saison difficile du CH lors du bilan de fin d’année.

Sean Monahan, pour sa part, a joué malgré une fracture au pied, et au fil des mouvements réalisés pour rééquilibrer son corps, il s’est blessé à l’aine. Monahan a joué son dernier match le 5 décembre 2022 et figure toujours sur la liste des blessés à long terme.

C’était mon choix, je voulais vraiment affronter Calgary [le 1er décembre], c’était un match important pour moi, a-t-il souligné. J’ai passé presque 10 ans là-bas. J’avais encerclé la date sur mon calendrier. J’y suis parvenu. Et nous avons gagné le match!

Sans contrat cet été, Monahan s’est dit ouvert à l’idée de revenir à Montréal.

Le centre Kirby Dach, qui a mis fin à sa saison après le match du 27 mars contre Buffalo, a confirmé avec un discret hochement de la tête avoir subi une commotion cérébrale.

La zénitude de Cole Caufield

Les journalistes ne sont pas passés par quatre chemins à l’arrivée de Cole Caufield dans le vestiaire.

– Nouveau contrat?

– Non!

– Ça s’en vient?

– J’essaie de rester en dehors de ça. Je ne sais pas.

L’attaquant de 22 ans, meilleur buteur du club ex aequo avec 26 réalisations même s’il n’a pas joué depuis le 19 janvier, sera joueur autonome avec compensation. Visiblement, il ne s’en fait pas trop en ce qui a trait à son avenir avec le Tricolore.

Le petit attaquant du Canadien laisse les négociations de son contrat à son agent.

Selon Caufield, les deux parties ne sentent pas l’urgence d’en venir à une entente. S’il a parlé d’une relation de confiance avec son entraîneur-chef Martin St-Louis, le même qualificatif s’applique manifestement à la haute direction. Le contrat viendra en temps et lieu, a affirmé le no 22, qui est concentré sur sa réadaptation depuis quelques mois.

Je n’ai pas vraiment pu disputer une saison en entier dans la LNH, alors je crois que je n’ai rien prouvé encore, a reconnu Caufield. J’ai encore du chemin à faire, mais j’aime la trajectoire que je prends. Peu importe le niveau, j’ai toujours mieux joué la saison suivante. C’est comme ça que j’aborde mon été.

Inévitablement, compte tenu de sa productive association avec Nick Suzuki, il allait de soi que le capitaine réponde à des questions sur le contrat de Caufield. Pas d’inquiétude là non plus.

Je sais qu’il adore jouer ici. Les partisans l’adorent. C’est une combinaison gagnante. On verra bien , a dit Suzuki.

Plus de détails à venir.