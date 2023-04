Un match comme les autres pour Hernán Losada contre son ancien club

Il fera face à son ancienne équipe samedi soir lorsque le D.C. United sera de passage au stade Saputo, mais il a rapidement balayé du revers de la main le sentiment de vengeance qui aurait pu l'habiter.

Je ne vois pas différemment le match contre D.C. United. C'est seulement différent parce que ce sera le premier match de la saison au stade Saputo. Nous espérons avoir beaucoup de soutien comme ce fut le cas au stade olympique , a-t-il mentionné.

Losada a connu un passage mouvementé à la barre de l'équipe américaine, entre janvier 2021 et avril 2022. Sous ses ordres, elle a raté les séries par un point avant qu'il soit impliqué dans une controverse sur les réseaux sociaux.

Quelques semaines après le congédiement de Losada, l'ancien gardien du D.C. United Chris Seitz a publié une série de 14 gazouillis pour dénoncer des pratiques sévères au sein de l'équipe qui était alors dirigée par l'Argentin. Seitz a indiqué qu'il devait se peser chaque jour et que ce stress avait mené à des problèmes de santé mentale et physique.

Hernán Losada Photo : Ivanoh Demers

Losada semble avoir laissé cette histoire derrière lui, et avec raison. Il a d'autres chats à fouetter parce que son club occupe le 15e et dernier rang de l'Association de l’Est à plusieurs chapitres. Il a grandement besoin de ce retour à domicile pour bâtir quelque chose de positif.

La bonne nouvelle pour le CF Montréal (1-5-0), c'est que le D.C. United (1-4-2) n'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de puissance après sept rencontres. Les hommes de Wayne Rooney se retrouvent au 13e échelon de l'Est, deux points devant le Bleu-blanc-noir, et ils n'ont pas gagné à leurs six dernières rencontres.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Montréalais ne sont toutefois pas en position de prendre qui que ce soit à la légère et Losada le sait très bien.

D.C. possède plusieurs joueurs qui ont beaucoup d'expérience. L'équipe a investi beaucoup d'argent, mais il y a de nouveaux joueurs. Ça demande aussi du temps d'adaptation. Il faut les respecter comme nous le faisons avec toutes les autres formations de la ligue. Ce sera un match serré entre deux équipes qui ont besoin d'obtenir des points , a-t-il observé.

Le Bleu-blanc-noir revient de deux gênants revers à l'étranger. Il a perdu 5-0 contre les Whitecaps de Vancouver, il y a deux semaines, avant de s'incliner 4-0 devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi dernier.

Zachary Brault-Guillard Photo : Aaron Doster-USA TODAY Sports

Outre le manque flagrant de créativité à l'attaque, c'est le manque de cohésion en défense qui a fait mal à la troupe montréalaise. Selon le défenseur Zachary Brault-Guillard, le style de jeu du D.C. United pourrait ne pas être commode pour l'équipe locale.

D.C. est une équipe assez physique et c'est là que nous péchons dernièrement, dans les duels en défensive. C'est à nous de bien réagir, a-t-il dit. Ce n'est pas facile de se ressaisir après avoir encaissé de gros pointages à l'étranger. Nous l'avons fait devant nos partisans contre l'Union de Philadelphie et c'est à nous de le répéter contre D.C. C'est à nous de montrer que nous avons les crocs chez nous.

Losada ne cherche pas d'excuses pour expliquer les piètres résultats depuis le début de la saison, mais son équipe a tout de même disputé cinq de ses six premiers matchs à l'étranger. Elle a inscrit sa seule victoire de lorsqu'elle est revenue faire un arrêt au stade olympique, contre l'Union.

Le CF Montréal amorce une séquence déterminante de trois matchs à domicile, y compris le duel de Championnat canadien, et de cinq en six au stade Saputo. S'ils souhaitent gravir des échelons au classement général, les Montréalais devront tirer le maximum de cette série de parties.

C'est une ligue dans laquelle nous voyons beaucoup de victoires à domicile, a indiqué le gardien Jonathan Sirois. Ça fait du bien de revenir pour notre vrai match d'ouverture. Nous avions eu du succès lors du match au stade olympique et nous espérons que ça se répète contre D.C.

Il s'agira du premier match du Bleu-blanc-noir depuis l'échange du défenseur Kamal Miller à l'Inter Miami CF, mercredi, contre le milieu de terrain Bryce Duke et l'attaquant Ariel Lassiter.

Duke et Lassiter sont arrivés à Montréal jeudi après-midi et seraient disponibles pour effectuer leur baptême du feu avec leur nouvelle formation.

Une chose est certaine, les attaquants Mason Toye (genou), Romell Quioto (jambe) et Jojea Kwizera (ischiojambier) ne seront pas en uniforme, tout comme le milieu de terrain Lassi Lappalainen (jambe). Les milieux de terrain Samuel Piette et Matko Miljevic ainsi que le gardien James Pantemis, entre autres, manquent déjà à l'appel.