« Bientôt, tout va cliquer », estime Leylah Annie Fernandez

Leylah Annie Fernandez reconnaît qu'elle n'a pas les résultats espérés, mais elle continue de s'améliorer sur le terrain. Elle espère le montrer dans le duel de qualifications entre le Canada et la Belgique, vendredi et samedi à Vancouver, à la Coupe Billie-Jean-King.

La Québécoise savait qu'après sa finale aux Internationaux des États-Unis en 2021, les lendemains ne seraient pas forcément chantants.

Oui, lance-t-elle sans hésiter au micro de Radio-Canada. Je savais qu’après le US Open, ça allait être bien difficile de rester au plus haut niveau.

Je sais que j’ai besoin d’améliorer mon mouvement de pieds, l'aspect physique de mon jeu. Et, en ce moment, je suis très fière de pouvoir dire que je me suis améliorée beaucoup. Même si les résultats ne sont pas là, je sais que bientôt, tout va cliquer , soutient celle qui présente une fiche de 11 victoires et 8 défaites cette saison sur le circuit de la WTA.

Leylah Annie Fernandez dans l'uniforme du Canada à la Coupe Billie-Jean-King Photo : Tennis Canada

Fernandez aime ces confrontations par pays, qui vont chercher le meilleur des athlètes quand elles jouent devant une foule partisane. Ce sera le cas en Colombie-Britannique. Malgré la pression inhérente au fait de représenter son pays, elle a une fiche enviable de 8 victoires en 11 matchs.

La pression, c’est mon amie, explique-t-elle. J’essaie d’accepter les moments difficiles et je sais que l'équipe est derrière moi, m’encourage dans ces moments, ça m’aide beaucoup.

Katherine Sebov, qui remplace Bianca Andreescu blessée, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski complètent la troupe canadienne.

La Québécoise vante le travail de la capitaine Heidi El Tabakh, à la barre de l'équipe depuis 2019.

Notre capitaine est très gentille. Quand on se parle entre les jeux, elle m’encourage beaucoup. Ça m’aide de calmer mes émotions dans ces moments difficiles, et ça m’aide à recommencer à travailler quand je retourne sur le terrain.

Heidi El Tabakh et Leylah Annie Fernandez Photo : Tennis Canada

Pour sa part, Heidi El Tabakh croit dans les chances de son équipe.

Honnêtement, c’est formidable d’être de retour à Vancouver, a-t-elle dit devant les médias mardi. C’est ma deuxième rencontre au Canada et ma deuxième à Vancouver. C’est génial de pouvoir compter sur le soutien des partisans et de voir des visages familiers.

Leylah Annie Fernandez sera la joueuse numéro un du pays, ce qui va la stimuler, selon Heidi El Tabakh.

Leylah a beaucoup d’expérience et elle a déjà joué ce rôle à plusieurs reprises. Ce ne sera pas sa première rencontre.

« Leylah a beaucoup de maturité et a confiance en ses moyens. Elle gère très bien la pression, et elle se nourrit de l’énergie de la foule. » — Une citation de Heidi El Tabakh

De mère philippine et de père équatorien, elle doit beaucoup au Canada où elle a grandi, et elle tente de lui rendre dès qu'elle le peut.

J’ai grandi à Montréal. J’ai commencé le tennis au Canada, ça m’a donné beaucoup d’opportunités. Donc chaque fois qu’on m’appelle pour représenter le Canada, j’essaie de dire oui le plus possible. Et cette fois, je suis contente de jouer devant un public qui va nous encourager , ajoute l'athlète de 20 ans.

La Belgique a remporté ses trois affrontements contre le Canada, mais la dernière fois, c'était en 2009. Les représentantes de l'unifolié n'ont jamais affronté leurs adversaires belges du week-end.

Je ne sais pas si on est favorites, car ce sont de très bonnes joueuses. Mais mes coéquipières Gaby, Rebecca et Katherine sont aussi de très bonnes joueuses et on aime ça jouer à l’intérieur. Et ça va nous aider beaucoup.

Leylah Annie Fernandez, Katherine Sebov, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski à Vancouver pour l'affrontement face à la Belgique Photo : Tennis Canada

Vendredi, en lever de rideau, Fernandez affrontera Yanina Wickmayer (190e du monde), puis Marino sera opposée à Ysaline Bonaventure (86e). Les matchs seront inversés samedi avant un match de double, si nécessaire.

À l'enjeu de la rencontre de qualification du week-end : un billet pour la phase finale qui aura lieu en novembre. Le pays perdant sera relégué aux rencontres de barrage de 2023.

Leylah Annie Fernandez sur un terrain de la porte d'Auteuil à Paris. Photo : Getty Images / Adam Pretty

Au lendemain de cette rencontre de la Coupe Billie-Jean-King, Fernandez s'envolera pour l'Europe pour le début de sa saison sur terre battue. Une surface qu'elle aime depuis son titre junior à Roland-Garros en 2019.