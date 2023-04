Tsitsipas et Medvedev éliminés à Monte-Carlo

Tsitsipas, 2e tête de série, a été battue par l'Américain Taylor Fritz (no 8) en deux manches de 6-2 et 6-4 en 70 minutes seulement.

Le Grec avait remporté leurs trois derniers affrontements, mais sur surface dure.

Mon niveau était très élevé, j'ai très bien joué, a affirmé Fritz. J'ai suivi mon plan de match : ne pas le laisser dicter le jeu avec son coup droit. Le battre ici me donne énormément de confiance.

La série de 12 matchs gagnés de Tsitsipas sur la terre monégasque s'arrête donc.

C'était un jour sans, a admis Tsitsipas. Mon service ne fonctionnait pas bien. Et contre un adversaire comme Taylor, il faut bien servir. Je ne suis pas parvenu à trouver le rythme. Je suis bien meilleur que ça et je suis déçu de ne pas avoir réussi à montrer mon jeu. C'est une bonne leçon.

Taylor Fritz affrontera le Russe Andrey Rublev (no 5) samedi pour une place en finale.

Le Russe a gagné un match de cogneurs face à l'Allemand Jan-Lennard Struff, 100e mondial, 6-1 et 7-6 (7/5).

Andrey Rublev Photo : usa today sports / Jayne Kamin-Oncea

J'ai très bien commencé, mais dans la seconde manche, il a élevé son niveau et moi je suis devenu un peu nerveux. Heureusement, j'ai retrouvé mon calme dans le jeu décisif , a dit le Russe de 25 ans.

Sous le soleil, il a mis un terme abrupt au très beau parcours de Struff qui, issu des qualifications, avait ensuite enchaîné des victoires contre notamment l'Australien Alex de Minaur (19e) au deuxième tour, puis sur le Norvégien Casper Ruud (no 4), finaliste de deux tournois du grand chelem en 2022 en France et aux États-Unis.

Rublev avait atteint la finale du premier grand tournoi sur terre battue de la saison en 2021 après avoir éliminé le roi de la surface Rafael Nadal en demi-finales. Il avait ensuite échoué face à Tsitsipas pour le titre de cette édition particulière, puisque disputée à huis clos en raison de la COVID.

Quant à Medvedev (no 3) il a été vaincu par le Danois Holger Rune (no 6) en deux manches de 6-3 et 6-4.

Le Russe, qui restait sur une demi-finale lors de sa dernière participation au tournoi monégasque en 2019, mais qui dit détester la terre battue, n'a pas trouvé l'ouverture face à son jeune adversaire.

En demi-finales, Rune a rendez-vous avec l'Italien Jannik Sinner (no 7) qui a balayé son compatriote Lorenzo Musetti (no 16), tombeur du no 1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic en huitièmes de finale jeudi, en deux petites manches identiques de 6-2.