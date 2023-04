À l’image de sa saison, le Canadien s’est battu avec acharnement. À l’image de sa saison, il a suscité enthousiasme et espoir ici et là. À l’image de sa saison, cela n'a pas été suffisant.

Au bout du compte, les Bruins ont célébré leur 65e victoire (!!!) par la marque de 5-4 dans un match bien anecdotique qui couronnait une saison qui, si l’on était un brin cynique, dirions-nous, l’était également.

Une saison d’apprentissage faite de hauts et de bas, d’essais et d’erreurs, de déception et d’un peu de souffrance.

Le CH a tout de même fait un petit bond de l’avant par rapport à la déconfiture historique de l’an dernier. Il a remporté 31 matchs au lieu de 22 et a récolté 68 points au lieu de 55. Cela, si l’on s’en tient purement à une évaluation comptable, ce dont Martin St-Louis, dans un bilan de saison un peu improvisé après le match, nous a bien mis en garde.

Tu es dans la grosse ligue, les résultats font partie de ça, mais il faut que tu fasses attention de ne pas te perdre là-dedans. Je sais que les émotions négatives pèsent beaucoup plus lourd. L’enthousiasme c’est important. La journée la plus importante dans cette ligue est toujours celle du lendemain , a lancé l’entraîneur, un peu émotif.

Celle du lendemain sera toutefois consacrée au bilan, à l’introspection, peut-être aux excuses dans certains cas, mais il faudra attendre de longs mois encore avant que la prochaine journée soit significative pour cette équipe.

Tout cela était prévu, planifié, annoncé, avant même que le premier match ne soit disputé. On pourrait arguer que la direction du Tricolore a obtenu exactement ce qu’elle voulait : une mauvaise saison statistique dans un contexte quand même compétitif. On pourrait même se demander où cette équipe en serait si elle n’avait pas battu, pour une deuxième année de suite, le record de matchs perdus en raison de blessures.

Simplement de la malchance, une coïncidence? Peut-être. Le CH aurait-il pu améliorer certaines facettes de sa gestion, que ce soit en préparation physique, en protocole de retour de blessures ou autres, pour éviter cette hécatombe? Peut-être.

Avec sa 28e place au classement général, le Canadien a près de 70 % des chances de repêcher 5e ou 6e au prochain encan. Il a 8,5 % de remporter la loterie, 8,8 % de mettre la main sur le deuxième choix au total.

Ce serait une bénédiction inespérée pour accélérer cette relance. Car qui sait combien de temps elle durera? St-Louis a avoué après le dernier match qu’il ne pouvait répondre à cette question et qu’elle importait peu au fond, qu’il ne s’agissait pas nécessairement de savoir quand on va tourner le coin, mais jusqu’où on peut se rendre .

Un peu plus tôt en soirée, David Savard affirmait avec confiance que ce temps n’était peut-être pas aussi loin qu’on pouvait le croire.

Je veux être là quand ça va arriver et essayer d’aider cette équipe à remporter la Coupe Stanley , a-t-il lancé.

Un beau rêve encore bien inaccessible.

Nick Suzuki et Joel Edmundson Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Des questions et des réponses

Il y a quand même une beauté dans ce chaos ininterrompu de 82 matchs. L’expérience acquise par les jeunes, par l’entraîneur lui-même. La quantité d’informations récoltées sur une pléthore de joueurs qui ne se seraient probablement même pas approchés de la Ligue nationale n’eut été du festival de la béquille.

On a un gros échantillon sur beaucoup de monde […] Il y a du positif là-dedans.

Rafaël Harvey-Pinard vient spontanément en tête. La jeune brigade défensive également. L’émergence de Mike Matheson et de Samuel Montembeault.

Ce qui a rendu le patron le plus fier?

C’est comment on a été capable de continuer une grosse partie de la saison avec toutes ces blessures-là. Ça montre de l’engagement. Ça montre comment on veut jouer, ça peut être difficile pour l’autre équipe, que ce soit n’importe qui dans la formation. Je suis fier du groupe dans les circonstances, mais déçu des réguliers qu’on a perdus , a expliqué St-Louis.

Et il y a les déceptions qui n’ont pas été nommées.

Après le dernier match contre les Bruins, tous les joueurs devaient remettre leur chandail à un partisan chanceux. Il fallait voir aller Jonathan Drouin qui s’est dépêché d’enlever le sien pour le remettre à une partisane et quitter la glace, la tête basse, sans regarder en arrière.

Si c’était son dernier match dans l’uniforme du Canadien, ce qui semble inévitable, c’est une bien triste manière de tirer sa révérence.

Jeudi soir après la rencontre, il y avait sur la glace les sourires d’Arber Xhekaj, de Cole Caufield, le devoir accompli de Nick Suzuki, l’absence de Mike Hoffman et l’abattement de Drouin.

L’avenir et le passé se sont donné la main.