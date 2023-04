Olivier Renard utilise un surplus pour ajouter des munitions à l’attaque

Voyant son équipe occuper le dernier rang de l'Association de l'Est, et même de la MLS, dans plusieurs catégories et voyant l'infirmerie se remplir de semaine en semaine, le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, a décidé d'opter pour l'étincelle.

Pour venir en aide à son entraîneur-chef, Hernàn Losada, il a échangé le vétéran défenseur Kamal Miller et un montant d'allocation général de 1,3 million de dollars à l'Inter Miami, mercredi, en échange du milieu de terrain Bryce Duke et de l'attaquant Ariel Lassiter.

L'acquisition de George Campbell, pendant la saison morte, et le retour de Gabriele Corbo, il y a près d'un mois, avaient créé un surplus en défense centrale chez les Montréalais, mais l'attaque manquait cruellement de munitions. Et avant même que l'équipe voie Mason Toye et Romell Quioto tomber au combat la semaine dernière.

Compte tenu des circonstances, il serait facile de parler d'un geste de panique, mais Renard a assuré que la transaction ne s'était pas conclue sur le coin d'une table à la dernière minute.

Les transferts d'hier ne sont pas des mouvements de panique. C'est quelque chose qui a été planifié. Campbell est arrivé, Corbo aussi. Nous savions que certains de nos joueurs avaient envie de bouger. Nous avions préparé ce mouvement de Kamal, a expliqué Renard, jeudi, après l'entraînement du Bleu-blanc-noir au Centre Nutrilait. Nous étions en contact avec Miami depuis plus de deux ou trois mois pour acquérir Bryce Duke. J'aime ce joueur. Chaque fois, Miami avait rejeté notre offre.

Miller, qui a disputé toutes les minutes du Canada lors de la dernière Coupe du monde, n'avait pas caché son désir de suivre ses anciens coéquipiers Alistair Johnston, Djordje Mihailovic et Ismaël Koné et de prendre la direction de l'Europe, mais Renard a spécifié qu'une telle offre ne s'était jamais présentée dans son cas.

Blessé par moment cette saison, Miller n'a pas offert le jeu qu'on lui a connu en 2022. Après la cuisante défaite de samedi dernier, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, il fait amende honorable en disant que lui et certains vétérans avaient peut-être laissé tomber Losada. Renard a cependant assuré qu'il ne venait pas d'échanger un problème.

Tout le monde sait que Kamal était un joueur important pour nous. Il n'a pas affiché le niveau des derniers mois ou des dernières années, mais nous ne nous sommes pas débarrassés d'une pomme pourrie. Il a quitté l'équipe en très bons termes et il était également heureux de rejoindre Miami pour des raisons familiales , a souligné Renard.

À 22 ans, Duke arrive à Montréal avec un profil intéressant. Il est considéré comme un milieu de terrain offensif qui possède une belle créativité avec le ballon. En 2022, il a récolté un but et sept passes décisives en 28 matchs, dont 16 départs.

Dans le système de jeu du CF Montréal (1-5-0), qui propose habituellement trois défenseurs et quatre milieux de terrain, Losada a tenté de trouver ce relayeur pour les attaquants, mais sans succès. Si tout se passe bien, Duke pourrait donc devenir la clé pour faire débloquer une attaque qui n'a réussi que trois buts en six parties cette saison.

Bryce entre parfaitement dans le système de jeu que nous voulons voir sur le terrain. Il est bon dans les petits espaces, tant du pied droit que du pied gauche, et il a la capacité à accélérer le jeu. Il a cette créativité qui nous manque un peu , a ajouté Renard.

Losada a toutefois fait écho aux propos de son vice-président et chef de la direction sportive en mettant en garde que le petit milieu de terrain ne pouvait pas tout faire seul.

Nous pouvons demander à Duke d'aider à amener le ballon aux attaquants, mais ça ne peut pas seulement être lui. Le soccer, c'est un sport collectif et ça se joue à 11. Pour attaquer, tu as besoin de ta défensive et pour défendre, tu as besoin de tes attaquants , a-t-il noté.

Dans le cas de Lassiter, 28 ans, il ne semblait plus cadrer dans les plans de l'Inter. En sept matchs cette saison, il n'a disputé que 143 minutes. Il connaît bien la MLS et il devrait avoir l'occasion de se faire valoir, alors que les attaquants commencent à manquer pour le CF Montréal.

Ariel peut jouer du côté gauche et aussi comme attaquant. Avec les blessures que nous avions en attaque, dont celles à Toye et Quioto récemment, il fallait réagir , a déclaré Renard.

Losada pourrait utiliser Lassiter comme ailier à gauche en raison de sa préférence avec le ballon, mais l'entraîneur-chef n'a pas osé se prononcer.

Duke et Lassiter devaient arriver à Montréal jeudi après-midi. Ils pourraient s'entraîner avec l'équipe vendredi et également être disponibles pour le match de samedi soir, face au D.C. United, au stade Saputo.

Toye et Quioto, qui est rentré au Honduras, étaient absents de l'entraînement, alors que Jojea Kwizera et Lassi Lappalainen n'ont pas travaillé avec leurs coéquipiers. Le gardien James Pantemis a quant à lui participé à des exercices avec un préparateur physique.