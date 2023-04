Des signaux concrets du CF Montréal pour une académie féminine

Comme le révélait Radio-Canada Sports mercredi, le directeur sportif du club Olivier Renard a confirmé jeudi en point de presse avoir rencontré les joueuses du Programme Excel Féminin (PEF) de Soccer Québec ainsi que leurs parents.

Les membres du Programme Excel féminin ont obtenu 3 victoires et un verdict nul lors d'un récent voyage en France. Photo : Twitter/CF Montréal

D’autres confirmations? Que nenni! On continue à se faire prudent du côté du CF Montréal, mais visiblement, le dentifrice est sorti du tube.

Elles ont voyagé en France, elles ont battu le Paris Saint-Germain, c’est déjà pas mal, et je les félicite publiquement d’ailleurs, a indiqué Renard après l’entraînement de la première équipe. C’est bien pour elles de porter le maillot du CF Montréal et de se sentir importantes dans le monde du soccer ici à Montréal.

Taquin, le directeur sportif a souligné la présence sur les lieux de l’ancienne internationale canadienne Amy Walsh, collaboratrice de l’académie sur le plan du soccer féminin, en précisant qu’elle pourra en parler plus que moi, si un jour elle a le droit d’en parler . Walsh, sans surprise, a poliment décliné toute demande de commentaire.

Assurément, le projet est en cours. Tant l’actuel président Gabriel Gervais que son prédécesseur Kevin Gilmore ont reconnu l’intérêt du club pour un volet féminin dans ses équipes de jeunes, et l’embauche de Walsh en septembre dernier était un premier pas en ce sens.

La prise en charge du PEF, qui regroupe les meilleures Québécoises de 15 à 18 ans, serait une suite logique, d’autant plus qu’avant de répondre aux questions, Renard a vigoureusement défendu les investissements du propriétaire Joey Saputo et de sa famille dans le soccer québécois.

Agacé par certaines critiques plus virulentes dans la foulée du début de saison quasi catastrophique de la première équipe en MLS (une seule victoire et cinq revers), Renard a profité du sujet du soccer féminin pour prendre la balle au bond.

Je crois que c’est important et ça, ça fait partie un peu de mon introduction – ce que la famille Saputo veut faire –, que tout le monde soit sur le même pied d’égalité, garçon ou fille. En Belgique, au Standard de Liège, on avait une équipe féminine qui jouait la Ligue des champions contre Lyon. C’était vraiment beau à voir aussi, s’est souvenu Renard. Et si on peut aider la communauté montréalaise à avoir, dans le stade, parce qu’il y aura des matchs aussi au stade, certainement, après, je laisse le président Gabriel Gervais expliquer quel est le futur plan. Mais on veut vraiment qu’il y ait cet engouement sur le plan du foot féminin, la même chose que ce qui se passe avec nos jeunes.

En cette année de Coupe du monde féminine, des projets d’avenir, les jeunes joueuses d’ici n’attendront que ça.