Présidente d’une fédération à 32 ans, le nouveau défi d’Annie Guglia

Un texte de Sébastien Boucher

Pour la fédération nationale, la Montréalaise était la candidate idéale pour prendre la relève de Ben Stoddard, en poste depuis 2016. Elle venait tout juste de participer aux Jeux de Tokyo, où son sport faisait ses débuts olympiques, et elle s'impliquait toujours dans le milieu.

À ce sujet, Guglia se considère toujours comme une planchiste professionnelle, même si elle ne participe plus à des compétitions de haut niveau.

Malgré tout ce bagage, la proposition était inattendue pour elle. Une réflexion de près d’un an a été nécessaire avant d’accepter.

C’était un choc pour moi à ce moment-là, admet-elle candidement, en entrevue avec Radio-Canada Sports. Ça ne m’a pas traversé l’esprit que je pouvais être cette personne.

Avec en poche une maîtrise en stratégie d'entreprise sur l’industrie de la planche à roulettes, elle avait toutes les qualités requises aux yeux du conseil d'administration.

On m’a dit que j’avais les qualifications, mais aussi que ma candidature se voulait un statement, un vent de fraîcheur, ajoute la Montréalaise. Ça faisait cool.

Sa seule hésitation concernait la gestion de son temps. Guglia travaille à temps plein pour Vans Canada où elle s’occupe du programme d'accessibilité de la planche à roulettes au pays. Finalement, elle a trouvé le temps.

Sport en pleine croissance

La planche à roulettes est en plein essor. On est en plein dedans , pour reprendre les mots de la nouvelle présidente. Et l’expérience olympique y est pour quelque chose. Cela a offert une nouvelle visibilité grand public à ce sport.

J’ai essayé d’être la plus visible possible pendant mon aventure olympique, dit celle qui a terminé 19e au parcours de rue à Tokyo. On m’en parle encore souvent. Plusieurs parents me racontent que leurs filles ont vu le documentaire que Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) avait produit sur moi. Et maintenant, ces jeunes filles font du skate.

La visibilité olympique, mais aussi celle des réseaux sociaux, explique cette forte croissance chez les jeunes.

Quand j’étais jeune, ça m’a pris trois ans avant de trouver une vidéo d’une fille qui faisait du skate, raconte Guglia. La culture du sport maintenant, c’est : on se filme et on publie ça sur les réseaux sociaux.

L’autre point essentiel au développement de son sport, comme dans tout sport, c’est la qualité des infrastructures. Et l’arrivée de la planche aux JO a eu cet effet positif.

J’ai grandi dans Ahuntsic, à Montréal, et ce n’était pas chic mon skatepark. Pour comparer, c’est comme si tu avais un terrain de tennis triangulaire, sur du gravier et une corde comme filet, ajoute-t-elle de façon imagée en souriant. Tu peux jouer, mais tu ne t'amélioreras jamais.

Le sentiment d’appartenance

La mission de Canada Skateboard est de soutenir, promouvoir et développer le sport au pays . Pour y arriver, le sentiment d’appartenance est essentiel, selon la nouvelle présidente.

L’une des choses qui m’ont gardé dans le sport, c’est ma rencontre avec les Skirt Boarders. C’était un regroupement de filles à Montréal avec qui je faisais des voyages, des compétitions. Je me sentais à ma place avec elles , se rappelle-t-elle.

C’est d’ailleurs l’une des priorités de la nouvelle présidente et de son équipe : soutenir les clubs régionaux, les différents regroupements. S’assurer que tous et toutes y trouvent leur place.

Tant que je serai présidente, la communauté sera la priorité de Canada Skateboard , affirme-t-elle.

Cette implication dans la communauté ne signifie pas que l’on délaisse la haute performance, au contraire. Pour Guglia, les deux sont compatibles.

Ce n’est pas contradictoire du tout! L’équipe nationale inspire la communauté, motive les gens à faire de la planche.

La fédération veut s’assurer également d’aider les jeunes qui visent les Jeux olympiques, en créant la structure et les programmes nécessaires pour leur donner les meilleures chances d’y parvenir .

Inquiétude en vue des JO

Canada Skateboard a été créée en 2016 en vue des Jeux olympiques de Tokyo. À l’époque, Guglia s’est engagée par crainte de voir son sport perdre son essence .

Elle s'est donc jointe au conseil d’administration et a siégé comme représentante des athlètes.

Je craignais que le skate perde son côté créatif, spontané, cool. Je voulais m’assurer du bon développement de mon sport.

Rapidement, elle a été rassurée. Maintenant, Annie Guglia veut créer le meilleur environnement possible pour permettre à un maximum de personnes de pratiquer sa passion, la planche à roulettes.