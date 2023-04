Les Commanders seraient vendus pour 6 milliards

Il s’agit d’une somme record pour une équipe professionnelle nord-américaine.

Cette source a requis l'anonymat puisque l'entente n'a pas encore été finalisée. Une autre source a révélé à l'agence américaine que la proposition n'avait pas encore été soumise à l'approbation de la NFL.

Un porte-parole des Commanders a déclaré que l'équipe n'était pas en mesure de commenter la nouvelle pour l'instant. La ligue s'est aussi abstenue.

Une fois que l'entente sera approuvée, Harris détiendra des parts dans trois équipes professionnelles nord-américaines. David Blitzer et lui détiennent les 76ers de Philadelphie de la NBA, depuis 2011, et les Devils du New Jersey de la LNH, depuis 2013.

La transaction a d'abord été rapportée par Sportico.

Le prix payé pour les Commanders est de loin supérieur aux 4,65 milliards de dollars américains versés l'an dernier par le groupe de Rob Walton pour l'achat des Broncos de Denver. Johnson, membre du Temple de la renommée du basketball et actionnaire minoritaire des Dodgers de Los Angeles, faisait aussi partie du groupe de Harris qui a tenté d'acheter les Broncos.

Rales, cofondateur du conglomérat Danaher, et Johnson se sont ajoutés tardivement au groupe mené par Harris. Rales et Harris, qui ont grandi dans la banlieue de Bethesda, donnent des racines locales au groupe de propriétaires.

La vente des Commanders sera soumise à un vote auprès des propriétaires d'équipes de la NFL, dont 24 des 32 proprios devront approuver la transaction, ce qui ne devrait être qu'une formalité. La vente des Broncos a été approuvée à l'unanimité et Snyder n'est plus dans les bonnes grâces du circuit.

Snyder a acheté l'équipe en 1999 pour 750 millions et, malgré les critiques de plus en plus nombreuses, a toujours prétendu qu'il ne la vendrait jamais. Le ton a changé après plusieurs enquêtes de la ligue et du Congrès américain au sujet des allégations de mauvaises conduites en milieu de travail. L'enquête du Congrès a montré que Snyder avait contribué à l'installation d'une culture toxique.

Le propriétaire des Colts d'Indianapolis, Jim Irsay, a été le premier à suggérer, en octobre, qu'il pourrait être bénéfique de retirer l'équipe à Snyder, une situation sans précédent qui aurait aussi requis l'appui des trois quarts des propriétaires. Snyder et son épouse Tanya ont plutôt embauché Bank of America afin de procéder à la vente du club.