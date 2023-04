Carpe diem à Boston

Esquisse de réponse : comme Patrice Bergeron et ses Bruins.

Autant le capitaine de Boston que l’équipe, au terme d’une saison historique et à l’aube des séries éliminatoires, ne se permettent pas la moindre incartade.

Il ne faut pas chercher bien loin pour établir des comparaisons avec les plus grandes équipes du sport professionnel et réaliser que le succès en saison ne se matérialise pas souvent lorsque ça compte vraiment. C’est même plutôt l’exception que la règle comme le rappelait justement le toujours pertinent confrère Martin Leclerc dans sa chronique.

Le dernier lauréat du trophée des Présidents (meilleure équipe en saison) à avoir remporté la Coupe Stanley, les Blackhawks de Chicago, l’a fait il y a une décennie, en 2012-2013. Ce n’est certes pas une malédiction, mais disons que l’excellence constante a un prix : la fatigue, les blessures, la lassitude de la répétition peut-être.

Depuis sa finale en 2019, Boston s'est incliné au deuxième tour en 2020 et 2021 et au premier l'an dernier.

Il faut augmenter le niveau pour les éliminatoires. On sait que ça va être dur et il faut que tu embrasses le dur , a laissé tomber l'entraîneur Jim Montgomery en des termes fleuris.

Alors les Bruins ne prennent aucun risque. Contrairement aux Panthers de la Floride qui avaient choisi de donner congé à la moitié de l’équipe au dernier match de la saison au Centre Bell l’an dernier – et l’on se souvient comment s’est terminé leur parcours éliminatoire – Boston enverra l’artillerie lourde jeudi soir pour conclure en grand.

Seuls David Krejci, du haut de ses 36 ans, et Linus Ullmark, encore ennuyé par une légère blessure, ont obtenu une dérogation pour le voyage à Montréal.

Malgré les 64 victoires et 133 points, deux nouveaux records de la LNH, un marqueur de 60 buts et une saison presque parfaite, il n'y a pas de répit pour autant.

Le défi, c’est de rester dans le moment présent , a expliqué Patrice Bergeron jeudi matin.

C’est d’apprécier ce qu’on accomplit, mais de réaliser qu’il reste beaucoup de travail et d’y aller un match à la fois. C’est cliché, mais c’est notre approche depuis le début de la saison. On reste ancré dans ce qu’on veut accomplir, qu’on peut améliorer. Il y a toujours plein de choses dont tu peux te faire parler à l’extérieur, mais si tu as confiance dans ce que tu fais, c’est ce qui est le plus important , a ajouté le capitaine.

« On se rend compte que oui, on a un groupe spécial, mais on ne finira pas où on veut être si on prend un pas de recul. » — Une citation de Patrice Bergeron

La saison se prend un jour à la fois. Les séries aussi. Imaginez la carrière. Bergeron a effleuré la question de son avenir personnel sans y jeter un éclairage inédit.

Je suis resté dans le moment présent toute l’année et je suis encore là, a-t-il répété. Est-ce mon dernier match à Montréal? Ce n’est pas impossible. Je ne veux même pas penser à ça parce qu’il y a trop de travail devant moi.

Un mélange unique

Pendant que Jim Montgomery discutait du Canadien de 1976-1977, celui qui détenait le précédent record de 132 points en une année, l’entraîneur des Bruins a offert une comparaison unique à Bergeron.

C’est Jacques Lemaire et Bob Gainey mélangés ensemble. Un bon mélange , a-t-il laissé tomber.

Un très grand compliment , a dit l’intéressé, même s’il n'a vu jouer ni l’un ni l’autre.

Avec encore 27 buts et 58 points, le Québécois n’a pas montré de signes d’essoufflement en 2023. Il a de fortes chances de gagner un sixième trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, ce qui améliorerait déjà le record qu’il détient.

L’an dernier, Bergeron s’est retrouvé sur 194 des 195 bulletins de vote avec 160 votes de première place. Vous avez dit domination?

Mais de tout ça, peu lui chaut au centre de 37 ans. Il ne souhaitait pas particulièrement dépasser le total de points du CH de 1977, il cherche surtout à l’imiter et à soulever la coupe Stanley dans deux mois.

La quête des Bruins s’amorcera contre les Panthers ou contre les Islanders, selon le résultat des duels de jeudi soir.

Il n’y a donc aucun véritable enjeu à ce dernier match de la saison à Montréal, si ce n’est que d’admirer le travail de Bergeron devant les siens. Mieux vaut en profiter pendant que ça passe, c’est ce qu’aurait voulu John Keating.